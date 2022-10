Feria taurina del Pilar: Hernández, dos orejas que no tapan un tostón

Otras casi tres horas de tostón insufrible como inexorable denominador común de lo que llevamos de feria.

Pero ¿si Javier Hernández cortó dos orejas y se le pidió una más en su segundo novillo... y a Javier Poley le aplaudieron tras la lidia del sexto y no le dieron la oreja porque el toro no cayó con rapidez, que si no... y Jorge Martínez tiene unas maneras que ilusionan... y la novillada de hermanos Boyano (tres y tres de cada uno de sus hierros) fue «la tonta del bote»?

¡Es que no hay emoción, rediez!

Esto se está estandarizando por abajo de un modo tan laxo que ya todo vale y nadie da el paso adelante para ameritar, para distinguirse. Aquí no se cruza ni Dios y no se arrima ni San Pedro.

Ya solo quedan escasos reductos de aficionados rigurosos tratados casi como apestados porque reivindican lo que en justicia creen que son los mínimos a cambio de su moneda y su fidelidad, tarde tras tarde.

Son «la resistencia» a este régimen del buenismo y la moda del aficionado actual que pretende carretadas de pases aunque en ellas no se intercale ni un solo muletazo. Que no es lo mismo. Y tragan con novilladas nini como la de ayer: ni presencia ni emoción.

Esos interesan, dicen los taurinos, que confunden a conveniencia los viajes moribundos de las reses derrengadas que siguen la muleta con obedicencia perruna. Ha tenido mucha clase, replica el aplaudidor profesional también conocido como «jesusero» (dícese del cobista servil que cuando el señorito estornuda susurra un sumiso y adulador ¡jesús!).

PARTE MÉDICO El novillero Javier Poley fue intervenido de una herida por asta de toro en el tercio inferior del muslo derecho con tres trayectorias. Una ascendente de 10 cm. que afecta al músculo vasto interno, otra interna de 5 cm. que dislacera las fibras del músculo cuádriceps y otra inferior de 5 cm. que llega a nivel de cóndilo interno del fémur además de otra herida en cara anterior tercio superior del muslo derecho que interesa piel y tejido celular subcutáneo.

En estas estamos, en un bucle sin fin de tres ganaderías. Boyano se ha quitado en Zaragoza esta temporada ¡18 bocas! del campo. Antonio López Gibaja más de una docena. Sánchez Herrero, un toro en la concurso, un sobrero ayer y un puñado de toros para el concurso de recortadores de mañana. ¿Cómo es esto? ¿A granel?

De tal modo que la «resistencia» se hartó de protestar novillos. Unos con breves encornaduras y otros con menos todavía. Todos blandurrios, estrechotes como sardinas (el toro ha de mirarse de atrás a adelante porque empuja con los riñones no con el cuello) y alguno sospechosamente astifino.

Los inciados esperaban con interés al murciano Jorge Martínez. Ese tipo de toreros que, aunque no tiene regularidad ves que lo lleva en la cabeza.

A su primero, chochón a la hora de llegar a la muleta lo espabiló –mientras se movió– con el capote emborrachándose de percal, ganándole el terreno hasta la vávula. Eso fue todo.

El quinto se derrumbó nada más comenzar la faena haciendo precisa la contribución del peonaje. Vaya tela. Visto.

Más presionado salió Javier Poley en su primero. Le costó verlo y entenderse a medias. El novillo, que había descabalgado, que no derribado a Rafael Sauco también volteó a Poley al entrar a matar siendo alcanzado en el muslo.

Mejor ante su otro, proyectó una imagen más depurada. Arrancó de rodillas cambiando por la espalda y mantuvo el interés durante toda la faena. Si no yerra con la espada quizá hubiera habido premio.

El triunfador a los puntos fue Javier Hernández tras cortar una oreja a cada novillo. En el primero, agonizante en pie tiró de academicismo resultón.

Su segundo fue un sobrero de Sánchez Herrero, otro novillo en miniatura que propició una faena de seguir con GPS. Poco sometimiento y mucho consentimiento.

Pero resultó vistosa para la clientela. Se inició de rodillas para encadenar pases a la línea recta, a veces descarrilando al toro en vez de traérselo atrás. Las escasas apreturas iniciales fueron estrechándose para terminar más ajustados donde quiso el animal. Una estocada entera algo desprendida bastó. Si Carolina Chaves no se planta cae la segunda oreja.

LA FICHA DEL FESTEJO

NOVILLOS DE

Hnos. Boyano de Paz (1º, 2º y 6º) y Hnos. Boyano Gago el resto.

El 41 devuelto y sustituido por uno de Sánchez Herrero.

JAVIER HERNÁNDEZ

Oreja y oreja tras petición tras aviso.

JORGE MARTÍNEZ

Ovación tras aviso y vuelta al ruedo.

JAVIER POLEY

Ovación y vuelta al ruedo tras aviso.

ENTRADA

Casi media con el público muy esponjado.

Bien la presidenta al no conceder la segunda oreja a Hernández pero muy permisiva al pasar una novillada muy justa de presencia.