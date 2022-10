Luis Pardos: "Mi vida ha girado siempre en torno al espectáculo"

Las Fiestas del Pilar han reservado, como cada año, un hueco dentro de su programación para el teatro. Lo han hecho a través de diferentes espectáculos, entre los que se encuentra De boca en boca, de Producciones Teatrales Luis Pardos, que está disponible en el WTC hasta el 16 de octubre y cuyas entradas pueden adquirirse en taquilla, frente a la entrada principal del C.C. Grancasa, a un precio de entre 20 y 30 euros.

Desde hace años no ha faltado a su cita con las Fiestas del Pilar, ¿qué ha supuesto para usted volver a su ciudad?

Volver a nuestra ciudad siempre es volver a casa, y más en estas fechas tan entrañables. Después de toda una gira de verano haciendo teatro por los diferentes pueblos y ciudades, de alguna manera el terminar en las Fiestas del Pilar es toda una alegría. Me parece que con este son 28 años consecutivos los que llevamos acudiendo a las Fiestas del Pilar en diferentes localizaciones, que van desde la sala Multiusos o el recinto ferial,en el que estuvimos un año, hasta el WTC, en el que llevamos desde 2014.

¿Cómo definiría su trayectoria profesional?

Como la de cualquier artista, tiene claros y sombras, tiene sus éxitos y sus fracasos. Moralmente, aunque yo presumo de ser zaragozano y aragonés, hay veces que en tu comunidad no te sientes lo suficientemente valorado. Además somos la única compañía de revista clásica teatral de España, lo que debería estar más valorado por mi gente.

Porque para usted, ¿qué significa ser los únicos en España?

Realmente me parece algo muy triste, porque quiere decir, aunque haya un sector del público al que le sigue interesando, este es un género que se va perdiendo, lo primero porque ya no quedan casi artistas que conozcan y que trabajen el género. Si hubiera más competencia de alguna manera exprimes más la materia gris, para ofrecer mejores espectáculos. La revista clásica es un género en el que yo me muevo muy cómodo, pero al final al ser el único a veces te puedes acomodar y eso no es bueno.

¿Qué espacio ocupa el teatro en su vida?

Para mí lo es todo. Llevo en este mundo desde los 14 años, este año cumplo 50 años en el mundo del espectáculo, y antes de ser empresario he sido artista y he hecho de todo dentro de este mundo. Entonces, mi vida ha girado siempre en torno al espectáculo, lo que ha significado renunciar a tener una pareja, tener una familia, me he perdido muchos eventos de mi propia familia. Es un sacrificio que o te gusta o no te gusta, y si te gusta tienes que renunciar a muchas cosas de tu vida.

¿Qué es ‘De boca en boca’?

Somos 18 artistas sobre el escenario. Este año contamos con María Jesús y su acordeón, que estuvo también en el año 2020, pero también con artistas como Jordi L.P., que es un gran humorista y que el público lo tiene que conocer y descubrir. Por eso el espectáculo se llama ‘De boca en boca’, porque al final la mejor publicidad que hay, además de los medios de difusión, es el boca a boca del público.

Esta representación está teniendo una aceptación del público maravillosa, porque además está implicada toda mi compañía de revista con todos los artistas de casa, empezando por Silvia Fox, Mily Andreu, el gran actor cómico Pedro Javier, una atracción visual de fuerza y plástica que es el Duo Verushka, y luego no puede faltar el Ballet Internacional, con un vestuario lujosísimo que todo el público puede apreciar, y es que yo me he encargado de conservar y de producir cosas que realmente ya no se ven, como vestuarios, plumas, joyas...

Y todo esto se podrá ver durante esta semana.

Tenemos mucha ilusión de que el público lo pase bien durante estas fiestas que son tan especiales porque hemos vuelto a la normalidad, que pasen dos horas en los que se evadan de todos los problemas que hay fuera del teatro y sobre todo que se pueda cubrir un hueco social importante, porque hay mucho espectáculo para todo tipo de públicos, y también hay que tener un tipo de espectáculo para esa gente a lo mejor mas mayor que le gusta en Fiestas del Pilar ir como se iba antes al teatro, en una buena butaca y una buena ubicación.

¿De qué manera animaría a la gente para que acudiera a este espectáculo?

Tienen que acudir porque van a pasar van a pasar un rato maravilloso, porque hay que ir al teatro porque el espectáculo en vivo y en directo que ocurre una vez, en el que cada función es de una manera, es lo más maravilloso que existe. Y sobre todo, porque hay que apoyar a la cultura, más después de estos dos fatales años que hemos pasado con la pandemia y porque es una compañía de Zaragoza y el público de Zaragoza y el público aragonés, de alguna manera, tenemos que apoyarnos entre nosotros.