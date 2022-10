Toda gran trayectoria tiene su final. Y la de Joan Manuel Serrat enfila sus últimos episodios. El cantautor catalán llega este miércoles al pabellón Príncipe Felipe (21.30 horas) en el primero de sus dos compromisos para despedirse de la capital aragonesa.

Enmarcada en la gira El vicio de cantar, con la que Serrat quiere poner el broche de oro a su dilatada trayectoria, la actuación de hoy generó altas expectativas desde su anuncio. Tan buena fue la respuesta del público zaragozano, que agotó las localidades disponibles en pocos días, que la organización optó por un segundo concierto, que tendrá lugar el jueves en el mismo escenario y a la misma hora.

Serrat comenzó esta gira de despedida en Nueva York y recorrerá varios países de América Latina y la práctica totalidad de las provincias españolas. El autor cerrará la gira en Barcelona, también con una doble actuación en el el Palau Sant Jordi.

El artista, que anunció a principios de año su retirada de los escenarios, aspira con este gran tour a «despedirse personalmente del público con el que he compartido vida y canciones durante más de medio siglo».

Con fuertes lazos familiares con Aragón (su madre nació en Belchite), Serrat mantiene viva su relación con la comunidad autónoma. De hecho, la semana pasada, el cantautor se acercó a la Filmoteca de Zaragoza para celebrar su 40 aniversario, con el que la institución cultural ha sacado a la luz algunos de los tesoros que tiene en su archivo.

Desde 1965, Joan Manuel Serrat se ha convertido en toda una referencia de la canción española y en uno de los artistas más internacionales del país. Autor de himnos como Mediterráneo o Pueblo blanco, Serrat se despedirá definitivamente mañana de sus fieles seguidores aragoneses. Las entradas para ambos conciertos están agotadas.