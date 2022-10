La Virgen devuelve todo el color a su manto

El colorido que la Ofrenda da a Zaragoza es una de las señas de identidad que se van a recuperar durante estas Fiestas del Pilar. La Virgen recupera este miércoles su tradicional día grande, tras haberlo vivido de forma parcial el pasado año, aunque lejos de lo que era habitual. El sector de las flores, uno de los más castigados sin duda por ello, recupera así parte del terreno perdido e incluso espera superar los números de 2019, año de la última Ofrenda prepandemia. En ese sentido, se estima que las ventas se han disparado entre un 15 y un 20%, siendo los claveles rojos los más demandados por el color del manto de la Virgen, que este año será ese.

Así lo asegura Rubén Cebollero, presidente de la Asociación de Floristas de Aragón. Cebollero afirma que desde el colectivo se afronta este día con más ilusión de la habitual, por todo lo que supone. Días frenéticos que suponen una auténtica "locura" pues, según el presidente, "todo el trabajo se concentra desde el día 9, y los dos días previos son los peores". Una Ofrenda que, además, se sitúa en el centro de la temporada alta para los floristas: "Si juntamos las bodas de septiembre, las Fiestas del Pilar y Todos los Santos, estamos hablando de cifras cercanas al 35–40% de la facturación anual". Cebollero reconoce que estos últimos años han sido "muy duros" para el sector, con una reducción de las ventas que llegó a ser del 50% en los peores momentos de la pandemia. Pero, por suerte, estas "fechas raras" de las que habla el presidente han quedado atrás. Desde las floristerías coinciden con la opinión de Cebollero, que de hecho es parte activa de ellas, no solo como presidente de la asociación, sino también con su propia floristería, Gálvez Floristas.

Raquel y Eva regentan Evaflor, un negocio situado en la avenida Goya en el que se viven días "de muchísimo trabajo". Con todo, han decidido no sumar más miembros a su plantilla, ya que "no está la cosa para ampliaciones", por lo que la situación deriva en un aumento de la jornada laboral que se resume en la siguiente premisa: "Metemos muchas horas, desde que empezamos hasta que terminamos".

Montse, por su parte, trabaja en Linacero Flores, situada en la misma avenida. La florista cree que, al ser esta Ofrenda una de las más especiales, los preparativos están siendo "de locura". "Nos quedamos a comer y por la noche no sabes a que hora vas a salir. Si no, no llegas", dice, ya que, pese a ser siempre "fechas importantes", este año "estamos todos más sensibles, con ganas de volver. Todo el mundo se está volcando bastante".

Precios más altos

Otra de las circunstancias que hacen más complicada esta vuelta a la normalidad es el aumento de precios. "La flor ha subido en torno a un 25%, pero la ciudadanía está respondiendo", señala Cebollero, que añade: "Hay que tener en cuenta que vienen desde Colombia, Ecuador, Países Bajos... Por lo que en transportes también se nota bastante la subida". En Evaflor, cuenta su copropietaria Raquel, también destacan que "se nota que la gente tiene ganas de salir", aunque sí subrayan que los ciudadanos "cuentan con el presupuesto que cuentan", por lo que "el que antes se llevaba doce claveles, ahora igual se lleva solo seis".

En Linacero Flores, asimismo, apuestan por no subir los precios. "Aunque la ganancia será menor", dice Montse, "no hemos querido tocarlos porque entendemos que la Ofrenda es algo popular". Y es que, tal y como reivindican desde todo el sector, las floristerías dan un "servicio esencial". "Estamos en los momentos más importantes de la vida de la gente", asevera Cebollero, que continúa: "La gente a veces no es consciente, pero en pandemia se demostró que las flores eran la forma de poder estar cerca de los nuestros".

Un negocio esencial que este año recupera la normalidad y que vuelve a llenar de colorido, por fin, a la Virgen del Pilar. Una Ofrenda, además, que se espera sea de récord, con hasta 814 grupos desfilando.