En un lateral del templo, al que se accede por varias puertas de madera maciza cerradas con llave, se encuentran las salas donde se guarda parte del archivo del Pilar. El Cabildo ha sido durante siglos meticuloso en extremo a la hora de documentar todas sus actividades, lo que convierte el archivo en una fuente de información muy valiosa para saber cómo llegaron las donaciones de joyas al tesoro de la Virgen.

Pero investigar pieza a pieza es una tarea hercúlea. Ester Casorrán, Técnico de los Archivos y Biblioteca Capitulares de Zaragoza, asegura que «hay miles de historias por descubrir sobre las joyas de la Virgen».

Pero lo primero es entender cómo se organiza el flujo de documentación que generan dos catedrales como la Seo y el Pilar, dependientes de un solo Cabildo. Éste tiene cuatro departamentos: el archivo de la Seo, la Biblioteca Capitular, el archivo de Música y el archivo del Pilar. Hasta 1676 los cabildos de la Seo y del Pilar eran independientes. Ese año, el Papa Clemente X decidió unir los dos cabildos en uno, pero cada catedral conservó su propio archivo.

En la basílica está el archivo del Cabildo del Pilar generado desde tiempos de la Reconquista hasta 1676. A partir de entonces solo conserva lo que tiene que ver con la administración económica, la fábrica y el culto. Lo común se va al archivo de la Seo.

Un tesoro en cada caja

Todo esto explica Casorrán desde una de las salas del archivo, una mezcla de mobiliario funcional, ordenadores modernos y sillería antigua. Cajas y cajas de documentos cubren cada superficie, todas etiquetadas dentro de archivadores de cartón. Pero basta con que la archivera abra una de esas cajas, de aspecto anodino, para que asomen documentos claramente muy antiguos. Cada caja guarda dentro un tesoro.

«Sólo pedimos el DNI y el objeto de la investigación, no exigimos que sean doctores, doctorandos o ni siquiera universitarios. Cualquier persona que tenga algo que investigar puede acceder a los fondos»

Con la disposición del archivo en la cabeza, Casorrán explica que «lo que tiene que ver con donaciones por lo general se conserva aquí, en el archivo del Pilar. Está todo documentado hasta 1900. Después todo pasa a un sistema de documentación moderna que está en la Seo. Somos dos archiveros, el de la Seo y yo para el Pilar. Por encima nuestro está don Isidoro Miguel, archivero del Cabildo».

Las actas y los inventarios

Gracias al orden con el que se mantienen las reuniones del Cabildo se tienen las actas de todos los asuntos que pasan por sus manos. Las donaciones se recogían en esas actas, aunque no siempre.

Dependía de la relevancia que tuvieran, por ejemplo. «En las actas pueden aparecer donaciones. O no. También pueden estar en los inventarios, que son listados que recogen todos los bienes del Cabildo. El último es del siglo XX. Un inventario está vigente hasta que se elabora el siguiente inventario. Y mientras está vigente, se tachan y se añaden cosas al margen y a mano». Esa es otra dificultad añadida para un investigador, pero nadie dijo que destapar historias ocultas durante siglos fuera fácil.

Cómo acceder al archivo

Sin embargo, lo que sí es sencillo es acceder al archivo del Pilar, más sencillo de lo que la gente cree. «Sólo pedimos el DNI y el objeto de la investigación, no exigimos que sean doctores, doctorandos o ni siquiera universitarios. Cualquier persona que tenga algo que investigar puede acceder a los fondos», asegura.

El archivo es tan ingente, tan exhaustivo, que queda mucho por investigar para quien tenga un propósito, ganas y tiempo

Los investigadores sí que deben tener ciertos conocimientos, pero por la propia dificultad de interpretar cualquier archivo histórico. «Deberían tener conocimientos de latín, aunque no es imprescindible, y de paleología (ciencia que estudia las escrituras antiguas) porque si no es complicado entender la escritura y las abreviaturas», explica Casorrán. Son saberes necesarios para bucear en documentos de siglos de antigüedad y entender lo que dicen.

El archivo es tan ingente, tan exhaustivo, que queda mucho por investigar para quien tenga un propósito, ganas y tiempo. «En el tema del tesoro, queda todavía mucho que descubrir. Por ejemplo, se puede mirar procedencia de las joyas no solo en los inventarios, sino también en la correspondencia o los libros de fábrica. Por ejemplo, el XIX es un siglo muy difícil de hacer, porque fue muy caótico, pero a cambio hay muchísima información».

Te puede interesar: Fiestas del Pilar La cinta métrica de El Pilar es propuesta como nuevo sistema de medida

«El templo y la santa capilla están muy trabajados por los investigadores, pero las joyas no. Bueno, ni muchos otros aspectos de este lugar. Porque el Pilar no está tan estudiado, esto no se acaba nunca», concluye.