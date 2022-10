El ZGamer propone tres días de videojuego en la Multiusos

Los videojuegos conquistan las Fiestas del Pilar. Tras dos años de ausencia, ZGamer ha regresado este viernes a la capital aragonesa con más fuerza que nunca. Y es que el juego digital, que ya estaba en un gran momento cuando se celebró la última edición, allá por 2019, dio el pelotazo definitivo durante la pandemia. Los 'streamers' se convirtieron entonces en compañeros de habitación, en parte fundamental durante un encierro que parecía eterno. Un estatus que, como bien puede comprobarse durante todo el fin de semana en la sala Multiusos del Auditorio, han sabido cuidar y mantener. Así, lo que empezó siendo un 'hobby' se ha transformado de forma incontestable en un trabajo más.

Tres ejemplos de ello son Carlitos, Ache y Case. Estos 'streamers' han estado presentes en el evento, participando junto a su comunidad en la sección Juega con, además de ofrecer distintas demostraciones en sus videojuegos habituales. Carlitos es valenciano y lleva 'stremeando' desde 2019, y esta tarde aseguraba a este diario que los eventos como ZGamer "son la leche". Case y Ache, por su parte, son madrileños. Case afirmaba que el tú a tú con su comunidad "mola un huevo", ya que, según explica, su estilo siempre consiste en "estar cerca del chat".

Los tres, que por cierto debutan en este congreso zaragozano, coinciden en que la pandemia y la influencia de 'streamers' como Ibai Llanos han ayudado para consolidar el auge del sector. "Antes eras el típico friki, pero esto es como todo. Cuando algo pega el 'boom', todo el mundo lo acepta", decía Ache, quien añadía una pequeña reivindicación: "Hay gente que te juzga, pero este es un trabajo normal". Case, además, ha querido incidir en la importancia de Ibai Llanos, de quien asegura que ha logrado ser conocido "hasta por mi abuela". En resumen, actitudes que repercuten directamente en que el fenómeno "se conozca".

La concejala de Juventud, María Antoñanzas, ha destacado en la primera jornada que este espacio ofrece "un lugar de encuentro" para los jóvenes que se conocen "detrás de la pantalla". Y lo hace, además, en un entorno que la concejala define como "un escenario de ocio seguro y saludable".

Desmentir estereotipos

Otra de las funciones que cumple ZGamer, como viene siendo habitual desde su primera edición, es la de acabar con los estereotipos. Así lo remarca Enrique Gracia, técnico del servicio de Juventud del ayuntamiento que, durante las primeras horas del evento aseveraba que "el juego digital es muy universal" y que se debe "romper con los estereotipos que dicen que hay juegos de chicos y chicas". Algo que se confirma viendo la gran variedad de perfiles que han acudido a esta primera jornada, con un público muy variado en el que lo único que importaba era la afición por los videojuegos, sin tener en cuenta cuestiones relacionadas con la edad o el sexo de cada persona.

Por ejemplo, Nuria, de 17 años, comentaba que le han llegado a llamar "masculina" por jugar. "Es algo que me parece ridículo, pero no voy a dejar de jugar por ello", añadía. Aunque, eso sí, Nuria admite que la situación está cambiando con la aparición de gamers femeninas que "están acabando con eso". Algunas de ellas, como Mery Soldier, que repite de otras ediciones, o Poetite estarán presentes durante el fin de semana.

La edad, por otro lado, tampoco sigue un patrón fijo. Si bien es cierto que el público objetivo oscila entre los 12 y los 18 años, pues ese es el rango de edad que cuenta con más dificultades para encontrar una oferta adecuada en las Fiestas del Pilar, por el ZGamer se ve a gente de todas las edades. Algunos, incluso, compartiendo afición con sus hijos. En ese sentido, David, de 36 años, ha acudido a la primera jornada a acompañar a su hijo Gabriel, de 14. "Alguna vez también juego, y creo que los videojuegos pueden ayudar a desarrollar habilidades, además de permitir sociabilizar desde casa", decía. Algo alejado de la postura que, según David, toman algunas personas cuando los "demonizan". "Pueden ser muy útiles", concluía.

Una gran oferta

Así, zaragozanos y gente venida de otras partes del país pueden probar sus hablidades y jugar a las nuevas versiones de sus videojuegos favoritos, desde el 'Fifa23' hasta el 'Fortnite' o el 'Valorant', entre muchos otros. Y ya no solo jugar, sino también poder ver en vivo algunos de los 'shows' que ofrecen los 'gamers', algo marcado por las nuevas tendencias de consumo. Si el cine ha evolucionado hacia las plataformas de VOD, los videojuegos han hecho lo propio y los jóvenes ya no solo buscan jugar, sino también ver partidas en 'streaming'. Algo que resume muy bien esta frase de Erika, de 17 años, asistente al ZGamer: "Mi videojuego preferido es 'The Legend of Zelda', aunque no lo he jugado específicamente".

En cualquier caso, los aficionados al juego digital podrán disfrutar de 23 horas de ZGamer en un espacio de más de 2.000 metros cuadrados, con más de 150 máquinas y un total de 18 arenas de juego libre. Casi un día en tiempo real en el que hay programados torneos, demostraciones, sorteos o arcades, para los más clásicos. Una primera jornada que, pese a abrir solo por la tarde, ya ha acumulado un total de 1.910 visitantes, siendo la aspiración superar los 20.000 de 2019.