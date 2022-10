El canto de Dani Martín vuelve a Zaragoza por todo lo alto

"¡Viva la Virgen del Pilar y vivan los maños!". Así saludaba Dani Martín a las más de 9.000 personas que han acudido este sábado al Pabellón Príncipe Felipe al que sin duda era uno de los conciertos más esperados por los zaragozanos en estas Fiestas del Pilar. El cantante madrileño ha confirmado de esta forma lo anunciado, tras haber agotado sus entradas hace meses. El concierto, además, ha supuesto el regreso del ex cantante de El canto del loco a la capital aragonesa tras su última visita en 2018, también en el Príncipe Felipe.

La actuación ha sido una de las últimas de su gira 'Qué caro es el tiempo', que le ha llevado por todo el país durante el último año, aunque inicialmente estaba prevista para 2020. "Compré las entradas en diciembre", decía una fan antes del concierto, a la par que reconocía que ya era la quinta vez que lo veía en directo. Nadie quiso perderse el pop–rock del cantante madrileño, incluidos algunos jugadores zaragocistas como Giuliano Simeone o Eugeni, que han acudido al pabellón tras la victoria de su equipo en La Romareda por la tarde.

Una serie de ingredientes que, unidos en la coctelera, hacían que la expectación por la vuelta de Dani Martín a Zaragoza fuese máxima. Y decimos vuelta porque, antes del lanzamiento de su último disco, estuvo durante varios días generando mucha expectación –o 'hype', como se dice ahora– entre los nostálgicos de El canto del loco. Finalmente, el madrileño presentó su 'No, no vuelve', quinto disco en solitario en el que versionaba algunos de los temas míticos de su antigua banda. ‘No, no vuelve, pero nosotros nunca nos iremos’, se leía en alguna pancarta.

'Son sueños', 'Besos' o 'Una foto en blanco y negro' fueron algunos de los temas más aclamados. Con todo, la canción con la que Dani Martín ha abierto la noche fue 'La suerte de mi vida', otro de los sonidos más reconocibles de su antigua formación. Y lo ha hecho saliendo por sorpresa en el centro de la pista, cuando todas las miradas se dirigían a un escenario en el que ya se encontraban sus músicos.

Una noche histórica que cierra así la tanda de conciertos del Príncipe Felipe en estas Fiestas del Pilar. Un espacio por el que han pasado artistas de la talla de Joan Manuel Serrat o Manolo García que, cada uno en su estilo, dejaron el listón muy alto, pero Dani Martín no ha defraudado. Ahora, sus fans tendrán la oportunidad –si es que consiguen entradas, cosa complicada– de verlo en Pamplona, el próximo 29 de octubre; La Coruña, el 5 de noviembre y, por último, en al Palau Saint Jordi el próximo 3 de diciembre, fecha en la que pondrá fin a su último tour.

Sea como fuere, lo que ha dejado bien claro el ex de El canto del loco es que su llama sigue muy vida. Como él mismo dice –canta, más bien–: "Volverá, seguro que volverá".