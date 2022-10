Fofito inunda de ilusión Valdespartera

"¿¡Cómo están ustedes?!" Seguro que todos han leído esta frase con la entonación adecuada. Y seguro que la mayoría la han escuchado en más de una ocasión. Durante lo que queda de Fiestas del Pilar y hasta el próximo 23 de octubre, Fofito y su hija Mónica Aragón ofrecen su 'Viva el circo' al público zaragozano en el recinto ferial de Valdespartera. Un 'show' único que se ha estrenado en Zaragoza y que lleva triunfando en la capital aragonesa desde el pasado 7 de octubre, cuyas entradas pueden adquirirse a partir de 10 euros.

Con la esencia del circo tradicional, aunque adaptado a los nuevos tiempos, los más pequeños pueden disfrutar en vivo y en directo de aquel payaso del que sus padres, madres, abuelos y abuelas tanto les han hablado. Pequeños como Izan, de 3 años, que está disfrutando de sus primeras Fiestas del Pilar, ya que en las anteriores tan solo tenía diez meses. Antes de entrar, el niño se mostraba ilusionado de poder ver, por fin, "a los payasos" ya que, como explican sus padres, "con la pandemia no habíamos podido traerlo todavía".

Y es que las nueves generaciones, pese a que "nacen prácticamente con el teléfono y la tablet", según Mónica Aragón, aprecian enseguida lo bonito que es poder vivir el circo en directo. Una tarea en la que, por cierto, los propios padres ponen de su parte, pues la artista asegura que "nos estamos dando cuenta de que se preocupan de que sus hijos comprueben que pueden ver a Fofito en primera persona y no solo en YouTube". Algo que, prosigue Fofito, "es muy bonito". "Al final el directo es eso, que el malabarista pueda fallar dos veces pero a la tercera le salga bien el número y el público se venga abajo con sus aplausos", subraya.

En cualquier caso, 'Viva el circo' no es solo una función dirigida a los más pequeños, algo que no hace sino engrandecer el orgullo de los artistas. "Estamos trabajando para tres generaciones", explica Mónica Aragón, que continúa: "Una de las cosas buenas que tiene el circo es que es un espectáculo para todas las edades. Viene gente mayor y disfruta igual que los niños que vienen de sus padres". "¡Hasta embarazadas vienen, fíjate si acuden los niños pronto!", añade entre risas Fofito.

Un espectáculo "para Zaragoza"

Rony, el director de la gira que 'Viva el circo' va a llevar a cabo durante los próximos cuatro meses, no oculta su sorpresa ante la gran acogida que están teniendo los espectáculos. "Estamos metiendo más funciones de las previstas, pero merece la pena. Ojalá vinieran así todas las ciudades", cuenta. En ese sentido, Rony reconoce que el 'show' está montado "especialmente para Zaragoza", pues es el lugar elegido para su estreno, y la respuesta de la gente no puede estar siendo mejor.

Algo que, evidentemente, el director achaca a la popularidad de Fofito, uno de los 'Payasos de la tele': "Me quedo alucinado. He trabajado como trapecista, domador, acróbata... Y nunca he visto al público llorar. Con Fofito veo a gente mayor que recuerda su infancia y lloran cuando canta sus típicas canciones". Tanto es así que cuando cerraron la gira decidieron programar una semana más, hasta el 23 de octubre, para que la gente que no ha estado en Zaragoza en las Fiestas del Pilar "pueda acudir".

'Viva el circo' es un espectáculo, por tanto, de los de toda la vida, pero actualizando los números para "esta época", dice Fofito, con mejoras en "la iluminación, el vestuario y los micrófonos". "Agregarse Fofito y Mónica es un éxito, porque la gente no esperaba que apareciésemos tantas veces en la pista", señala el payaso. Una familia muy circense -"y numerosa", como se encarga de recordar- que sigue triunfando allá por donde va.

Con todo, tanto Fofito como su hija Mónica reconocen que el gusanillo antes de cada actuación sigue presente. "Esta profesión, como el teatro, tiene una respuesta inmediata, y eso es muy de agradecer", admite la artista, a lo que su padre concluye: "Los nervios siempre están, y hasta el '¿¡Cómo están ustedes?!' no te los quitas".

El espectáculo seguirá en oferta durante hasta el domingo 23, con funciones a las 18.30 horas de lunes a jueves, doble función el viernes –18.30 y 21.00– y triple el fin de semana –12.00, 17.00 y 19.30 horas–. Este domingo también habrá triple función con esos horarios.