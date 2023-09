Los Pilares de 2023 van a contar con un presupuesto de casi tres millones de euros, una cifra similar a la del año pasado, cuando el coste de las fiestas aumentó un 50% con respecto a 2019, el último año en el que se celebraron antes del covid. Del total de 2.939.885,10 euros, el ayuntamiento pagará directamente 2.269.885,10 y el resto se consigue a través de patrocinios, publicidad y cesión de espacios, entre otras fórmulas.

Esos 2.269.885 que saldrán de las arcas municipales son 14.481 euros más de lo que el ayuntamiento tuvo que aportar el año pasado para la celebración de las Fiestas del Pilar, cuya programación completa se presentará hoy de forma oficial por parte de la alcaldesa, Natalia Chueca, y la concejala de Cultura, Sara Fernández.

Eso sí, por actos y actividades programadas, la mayoría de los eventos más destacados de la programación suben de precio. La Ofrenda de Flores costará este año 135.800 euros, casi 30.000 euros más que el año pasado. Esto podría ser debido a la introducción de las nuevas tecnologías (chips y pantallas con información) que son una novedad este año y que pretenden servir para aligerar el paso de los oferentes.

Adiós a los drones

El presupuesto de los conciertos de la plaza del Pilar asciende hasta los 725.735 euros, 44.958 más que el año pasado. Y la programación de Auditorio costará 89.900 euros frente a los 82.600 del año pasado.

Otras partidas de las fiestas, sin embargo, apenas suben de precio o bajan. Los fuegos artificiales costarán 52.000 euros frente a los 51.633 euros del año pasado. Y la organización del pregón supondrá un desembolso de 115.000 euros, 5.000 menos que el año pasado.

El ayuntamiento compensa la subida en los costes de la programación y las actividades en la calle con rebajas en otras partidas como la contratación de seguros (25.000 euros menos) o la eliminación de algunos espectáculos que el año pasado se realizaron y no repetirán este 2023, como es el caso del vuelo de los drones, un show de luces que costó más de 70.000 euros.

Por la parte de los ingresos, el grueso de las fiestas es pagado con la aportación municipal. Pero además se cuenta con otros 400.000 euros que provienen de los patrocinios y colaboraciones con las empresas, 270.000 euros de las taquillas, cánones y cesiones de espacios, y otros 862.385 de créditos publicitarios.