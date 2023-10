Alrededor de 500 actos van a tener lugar en Zaragoza con motivo de las Fiestas del Pilar 2023. Dos semanas donde la capital aragonesa se prepara para ver multiplicada su población, debido a la afluencia masiva de visitantes de diferentes puntos de la geografía nacional e incluso de fuera de nuestras fronteras. Durante los Pilares, el centro de Zaragoza se abarrota de zaragozanos y foráneos que vienen a disfrutar de unas fiestas únicas.

Dentro de toda la programación, la plaza del Pilar volverá a ser, una vez más, el epicentro cultural de la ciudad. En esta ubicación tendrá lugar el pregón de las fiestas el próximo 7 de octubre, conciertos como el de Dani Fernández o La Ronda de Boltaña y la Ofrenda de Flores del 12 de octubre, el día grande de esta celebración en honor a la Virgen del Pilar. Ante tanta aglomeración de personas, la primera duda que nos urge es la siguiente pregunta: ¿puedo hacer mis necesidades en un bar o restaurante sin haber consumido antes?

Es algo habitual y de lo más común. De repente estás disfrutando del pregón, protagonizado por la plantilla femenina del Casademont Zaragoza, y te entran ganas de ir al baño. Lo primero que nos surge es dónde poder ir. Lo normal es entrar al restaurante más cercano, pero son muchos los establecimientos que limitan el uso del baño solo a los clientes. Por lo tanto, si no has consumido esta opción deja de ser válida. Ante esta situación, muchos optan por entrar, pedir una consumición e ir al aseo.

Un abogado zaragozano da su visión

La solución más común en estos casos es recurrir al uso de servicios públicos, que estarán ubicados por la zona. El problema es que estos baños portátiles no se puede instalar en las calles, ya que muchas de estas sirven para evacuar la plaza del Pilar en caso de emergencia. "El Ayuntamiento de Zaragoza, al igual que ocurre con un plan de prevención de riegos, debe plantear unos medios materiales para que todo aquel que esté en un concierto público y gratuito pueda hacer sus necesidades", comenta el abogado zaragozano, Juan Carlos Urcola.

Urcola ha incidido en que "el hostelero da un servicio a sus clientes, no a la gente de la calle". Por lo tanto, el propietario le puede negar el uso de su baño a una persona que no esté consumiendo en su local. Como no existe una base legal ni una regulación sobre el tema, lo que puede hacer el propietario es ceñirse al derecho de admisión dentro del local. "Lo que se debe tener en cuenta es el derecho de admisión. Un hostelero puede echar a una persona que acuda ebria o con ganas de montar jaleo. Tú como propietario puedes admitir a quien quieres dentro o fuera de tu negocio", explica.