Mañana a partir de las 19.00 horas el desfile del pregón recorrerá las calles de Zaragoza con la música y la diversión como protagonistas. Casi una docena de compañías locales, nacionales e internacionales, además de 180 artistas profesionales, forman parte de este pasacalles que emocionará a más de uno. La técnica de programación del Ayuntamiento de Zaragoza, Carmen Blasco, asegura que va a ser «todo un espectáculo, las carrozas representan las fiestas en estado puro, lo que se ve en el desfile hace referencia a las actividades y espectáculos que los zaragozanos podrán disfrutar durante el Pilar».

Gran variedad

El colegio Joaquín Costa, en el paseo María Agustín, será el punto de partida y luego continuará por la puerta del Carmen, avenida César Augusto, Coso, Alfonso I, concluyendo en la plaza del Pilar, lugar en el que pasará el testigo a las chicas del Casademont, pregoneras de este año.

La Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Zaragoza será el grupo que dé el pistoletazo de salida en el pasacalles, bien acompañada por la Asociación de Gaiteros de Aragón. Desde mayo del pasado año, Francisco de Goya y su esposa Josefa Bayeu forman parte de la comparsa que, en la actualidad, está compuesta por 14 gigantes, 11 cabezudos y dos caballitos. La Batukada de la Casa de la Juventud de Santa Isabel animará al público tras el pase de gigantes con su característico ritmo.

Y de música va la cosa, ya que con Disco-Funk la compañía aragonesa K de Calle ofrecerá todo un espectáculo visual que trasladará al público a los años 60 y 70, la época dorada de los géneros musicales del funk y disco. Por otro lado, Caleidoscopio Teatro, sumergirá a los asistentes en un singular viaje con El Ebronauta enamorado, teatro de calle en su máxima expresión.

La compañía aragonesa Coscorrón Banda de Animación también tendrá su momento de brillar con La Atlántida, un continente imaginario poblado de humanos y seres nunca vistos que harán que los zaragozanos aguanten la respiración con especies marinas increíbles.

11 compañías y 180 artistas profesionales forman parte del pasacalles

Desde Cataluña, la agrupación Pep Palau presentará a dos personajes muy circenses que harán reír, bailar y cantar a grandes y pequeños con escenas cargadas de emoción y poesía. Pero si el circo no consigue encantar a los asistentes, los Paseantes alicantinos de Pyros Espectáculos sorprenderán desde las alturas con sus zancos y acrobacias. Tras ellos le llegará el turno a Bu un mono de seis metros de altura que cobra vida gracias a siete manipuladores que conseguirán que este peluche enternezca a todos los públicos con un espectáculo coreografiado. La magia no será un elemento ausente porque la compañía Carros de Foc presenta desde Alicante a un caballo milenario que recorre cientos y cientos de lugares mágicos acompañado de guerreros y princesas que no temen subirse a su lomo para vivir grandes aventuras.

El punto internacional del desfile lo pone la compañía francesa Remue Ménage que ofrecerá un viaje en el tiempo protagonizado por una manada de osos luminosos y extravagantes bailarinas, todos ellos guiados por un seductor maestro de ceremonias subido a unos grandes zancos. Heraldos callejeros, vendedores ambulantes, saltimbanquis y valientes domadores de osos interpretarán una danza delicada en la que unos gigantes fascinantes asombrarán al público.

El cierre del pasacalles correrá a cargo de la Banda de Gaitas de Boto de los Bomberos de Zaragoza, el broche de oro de un espectáculo que, en palabras de Carmen Blasco, «dejará sin palabras a grandes y pequeños».