Con toda la pompa y la solemnidad que marca el protocolo, el ayuntamiento de la capital aragonesa distingue este sábado por la tarde a sus hijos e hijas predilectos y adoptivos. Como preludio del inicio de las Fiestas del Pilar, la corporación al completo reconoce a cuatro personalidades que ya forman parte de la familia de honor de la muy noble y muy leal ciudad de Zaragoza. Son la actriz Laura Gómez-Lacueva, que será reconocida a título póstumo; el guardameta zaragocista Cristian Álvarez; el grupo La Pai Teatro y Animación; y la futbolista y campeona del Mundo Salma Paralluelo. Además, la alcaldesa, Natalia Chueca, entrega la Medalla de Oro a la empresa Grupo Logístico Carreras.

Entre el público del salón del plenos había representantes de las principales instituciones de la comunidad. Por parte del Gobierno de Aragón han asistido los consejeros Octavio López y Roberto Bermúdez de Castro. También han asistido el lugarteniente del Justicia de Aragón, Javier Hernández; el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán; y el exalcalde de Zaragoza Juan Alberto Belloch, entre otras muchas personalidades.

La Pai Teatro y Animación

La portavoz de ZeC, Elena Tomás, ha sido la encargada de loar al grupo La Pai Teatro de Animación. “¡Cuántas alegrías nos habéis dado!”, ha dicho la edil en referencia a los reconocidos. “Habéis generado mundo, espacios de diversión para todos los vecinos y vecinas, también en otras ciudades y en pequeños pueblos”, ha defendido Tomás. “Hoy abrimos la casa de esta casa consistorial al juego”, ha terminado.

En representación de La Pai, Titín Pons ha sido el encargado de dar las gracias por el reconocimiento y en su discurso ha querido compartirlo con Laura Gómez-Lacueva, también reconocida como hija predilecta y fallecida este mismo año. "Compartimos con ella momentos de juego y momentos de trabajo", ha dicho Pons.

Pons ha recordado que La Pai nació en 1979. "Han pasado más de 40 años y seguimos jugando. Y ahora nos alegra que hayan reconocido al juego como una herramienta de transformación social", ha dicho el miembro del grupo de animación, quien ha pedido crear un mundo con "dinero para la cultura, para cooperar y para que el mundo sea mejor". Su intervención terminó con una performance del resto de miembros de La Pai que, entre el público han brindado con copas de vino de papel.

"Gracias por hacerme un hueco en sus vidas"

El reconocimiento al guardameta del Real Zaragoza, el rosarino Cristian Álvarez, ha estado precedido por a loa del concejal de Vox David Flores. “Cristian es muy noble porque se supo reinventar”, es también “leal porque en las buenas y en las malas siempre está con el león”. “Es Heroico porque pudiéndose quedar en su portería, sube a rematar y córner y va el pibe y mete gol”, ha dicho el concejal. “¿Qué ciudad del mundo no querría tener un hijo así?”.

Álvarez ha recogido el diploma que le reconoce como hijo adoptivo y en su discurso reconoció que cuando llegó a Zaragoza en 2017 “estaba perdido”. “Zaragoza me hizo que me fuera encontrando a través de ella. No puedo prometer que me quedaré aquí hasta el final de mis días, pero si puedo decir que si algún día me voy nunca me iré del todo. A partir de ahora mi norte siempre apuntará hacia Zaragoza”, dijo el guardameta. “Gracias a mis amigos maños por hacerme un hueco en sus vidas”, ha dicho emocionado.

Una loa hacia Laura Gómez-Lacueva

Lola Ranera, muy emocionada, fue la encargada de la loa a la figura de la actriz Laura Gómez-Lacueva, fallecida este mismo año. La portavoz socialista, eso sí, pidió a los presentes que recordaran a la intérprete aragonesa con alegría y propuso a todos brindar con una croqueta en homenaje a uno de sus personajes más reconocibles, Adela, de Oregón TV.

Recogió el reconocimiento Torsten Weber, pareja de la actriz durante dos décadas, que dijo que dijo que sigue recordando a Gómez-Lacueva con “mucha alegría y luz”. Tomó la palabra después el actor Luis Rabanaque, pareja artística de la intérprete aragonesa con el que tantos minutos de televisión compartió.

"Debemos recordarla desde el humor. Laura nos querría alegres y felices, celebremos haber compartido vida con Laura"

Con mucho humor pero también muy emocionado, Rabanaque agradeció al Ayuntamiento de Zaragoza por el reconocimiento a Gómez-Lacueva, que ya acordó el día en el que falleció la actriz nombrar una calle de la ciudad en su honor. “Hablamos con el entonces presidente Lambán y le dijimos que el ayuntamiento se había adelantado en los reconocimientos. Le propusimos a él que nombrara Laura a una de las tres provincias de Aragón en su memoria”, rió.

Rabanaque terminó asegurando que “este reconocimiento va a convertir” a Gómez-Lacueva “en la estrella más feliz del universo”. “Debemos recordarla desde el humor. Laura nos querría alegres y felices, celebremos haber compartido vida con Laura. Y celebremos y protejamos la sanidad pública que la cuidó con mimo durante sus últimos días. Viva Laura”, terminó Rabanaque.

Una zurda mágica

El concejal de Presidencia Ángel Lorén se ha encargado a presentar a la futbolista Salma Paralluelo, campeona del Mundo en el mundial de fútbol femenino que se celebró este verano. “En el césped, Salma desprende esa magia de las piernas zurdas del fútbol, endiabladamente feroz a las espaldas de las defensas y con una potencia equilibrada, con su habilidad en el regate que la convierten en una atacante total”, alabó Lorén.

Paralluelo, por su parte, ha agradecido el reconocimiento como hija predilecta y dijo que lleva el nombre de la ciudad “allá donde va”. “Quiero recordar a todas las personas que han formado parte de una experiencia que llevaré conmigo siempre”, ha manifestado en referencia al campeonato del Mundo.

"Esta distinción nos ha desbordado"

En último lugar, la alcaldesa, Natalia Chueca, se ha encargado de presentar a Miguel Carreras, presidente de la empresa Carreras Grupo Logístico, que este año recibe la Medalla de Oro de la ciudad, la máxima distinción que otorga el ayuntamiento. “Zaragoza necesita que vuestro ejemplo siga inspirando a las nuevas generaciones. Y esta Medalla de Oro quiere ser un estímulo para que sigáis siendo esa empresa que se comprometió, hace años ya, con el medio ambiente”, manifestó la regidora.

Por su parte, Carreras, en su discurso, defendió la raigambre aragonesa tanto de su empresa como de su familia. “Nos quedamos sorprendidos cuando nos o dijeron. En el transcurso de los años hemos recibido muchas distinciones, pero esta nos ha desbordado”, dijo el empresario, que aseguró que, aunque se lo han propuesto alguna vez, nunca sacará su compañía de nuestra tierra. “No pensamos movernos de Zaragoza”, defendió.

Te puede interesar: Fiestas del Pilar Fiestas del Pilar 2023 | Zaragoza calienta motores al ritmo de las charangas

Carreras cerró el acto felicitando al consistorio por el “magnífico” programa de las Fiestas del Pilar y se dirigió personalmente a la alcaldesa para desearle que desarrolle “con éxito” todas las ideas que tiene “en esa cabecita”. “Perdonad que hable así de esta forma, pero no sé hacerlo de otra manera. ¡Felices fiestas!”, zanjó.