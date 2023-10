La historia, la tradición y, sobre todo, la diversión, volvieron a darse la mano unas Fiestas del Pilar más en la Comparsa de gigantes y cabezudos y el resultado de esa exitosa mezcla hizo las delicias de los más pequeños de la casa en un día en el que se juntaron varios factores que hicieron del desfile uno de los más multitudinarios que se recuerdan.

El primero, el buen tiempo. Las atípicas altas temperaturas con las que han empezado los días festivos en Zaragoza provocaron que familias enteras se echaran a la calle. Un clima cálido que disfrutaron los espectadores y que, a buen seguro, sufrieron los gigantes y cabezudos. Sus tradicionales vestimentas no están confeccionadas para tanto calor, pero eso no les frenó en sus intenciones de hacer pasar un rato divertido a las miles de personas que los aclamaron como si estrellas de la música o del deporte se tratasen.

Las caras de asombro e incredulidad de los más jóvenes aparecieron nada más los gigantes y cabezudos salieron de las puertas del ayuntamiento. Los gigantes, al sonido de los tambores y las dulzainas, enseñaron sus dotes de bailes a todos los presentes. Su espectacular altura posibilitó que el espectáculo se pudiera ver a decenas de metros de distancia. Los hombros de los papás y las mamás se convirtieron en el mejor balcón para los que, en una plaza del Pilar muy concurrida, no llegaban a ver lo que estaba pasando.

Una vez terminó ese primer baile, la cabalgata echo a andar y allí fueron los cabezudos los que tomaron el protagonismo. Ninguno se quiso perder la fiesta. El Morico (el más aclamado), el Tuerto, el Forano, la Forana, el Berrugón, el Torero, el Robaculeros, la Pilara, el Boticario, el Azutero y la Cigarrera (la última en incorporarse al grupo, en el año 2015) salieron dirección hacia la calle Don Jaime donde, a los dos lados de la calle, se agolpaba todavía más gente.

Tanta era la aglomeración que ni los propios cabezudos podían realizar sus tradicionales carreras vara en mano persiguiendo a los más traviesos porque no había suficiente espacio físico para ello. No obstante, más de algún susto sí que consiguieron dar a las niñas y niños más mayores mientras que con los más pequeños, que estaban entre la curiosidad, se mostraron mucho más cariñosos.

Las tradicionales canciones de los cabezudos (cada uno tiene la suya propia) eran la sintonía oficial del desfile mientras, en la era digital, el tesoro más buscado era una foto de los pequeños con su cabezudo favorito mientras a los padres, que muchos reconocían haber estado en la comparsa en el papel que ahora ocupan sus hijos, se les caía la baba viendo como se divertían ellos.

Conforme avanzaba el recorrido y el desfile se acercó al río Ebro por el Paseo Echegaray y Caballero los espacios fueron apareciendo y entonces sí los cabezudos pudieron hacer de las suyas para el deleite de los más valientes en una jornada que compensó la espera para que la ilusión de las niñas y los niños y las ganas de agradar y divertir de la Comparsa de gigantes y cabezudos volvieran a formar una simbiosis perfecta que, por muchos años que pasen, garantiza el éxito en Zaragoza.