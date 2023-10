A priori no tiene mucho misterio, es un tobogán que se recorre en apenas dos segundos pero, ay, si todo fuera tan sencillo. Al fin y al cabo te devora una boca y te expulsa un culo. El Tragachicos, desde que fue recuperado por el Ayuntamiento de Zaragoza ya hace unos años para las Fiestas del Pilar, sigue siendo una de las principal atracciones para los más pequeños. Tanto que no dudan en hacer fila (casi sin protestar, digo, casi) para lanzarse por este tobogán que llama tanto la atención que hasta los mayores se quieren tirar por él... pero no lo intente, está reservado para los niños. Como debe ser.

El tobogán más famoso de Zaragoza se ha instalado este domingo, por primera vez en estas fiestas, en la plaza de la Albada en el barrio de La Jota y hasta allí, al reclamo del mismo, acudieron muchos de los niños del barrio, pero también de otros lugares de la ciudad.Y así, año tras año, se repite el ritual de lanzarse por este icónico personaje y el de hacer la fila una y otra vez. No hay saciedad para los más pequeños cuando disfrutan de un tobogán. Próximos destinos El Tragachicos visitará en estas Fiestas del Pilar varios barrios de la ciudad como Parque Venecia, Movera, Casablanca (donde estará el lunes en horario de tarde en la Fuente de los Incrédulos), Universidad y el centro donde también se instalará el 14 de octubre en la plaza Salamero.