Antaño se podría decir que por los olores los encontraréis, pero lo cierto es que todo ha evolucionado mucho y ni siquiera por los sonidos folclóricos se distinguirían pero la realidad es que tampoco hay que buscar mucho para darse de bruces con el paraíso de las diferentes gastronomías regionales en apenas unos pasos. Las casas regionales se han vuelto a instalar estas Fiestas del Pilar en el entorno de la plaza Aragón donde todos los días despliegan sus artes culinarias.

Mirando a la plaza España a la derecha, el paseante (o el turista gastronómico, como queramos llamarle) se da de bruces con las casas de Cantabria y Asturias a un lado y con las de Canarias y Extremadura al otro. En apenas unos instantes, uno puede oler desde las papas con mojo picón hasta las tostadas con queso de cabrales pasando por todo tipo de comidas de las diferentes zonas ofrecidas al instante por los propios camareros que salen de la caseta para atraer a la gente. Claro, eso a primera hora de la tarde, cuando llega la hora de la cena no hace falta buscar la gente, esta acude a la llamada de la comida... aunque sea un lunes sin más.

Un poco más adelante, esperan más productos delicatessen, los que ofrecen Galicia, las dos Castillas (León y La Mancha) o incluso Melilla, que también ha decidido salir a la calle en estos Pilares.

Las dos aceras

De fondo se oye alguna batucada callejera que intenta animar la jornada. Al otro lado del paseo Independencia (cortado al tráfico aunque el tranvía sigue circulando por él), las casa regionales han instalado el escenario por el que cada participantes programa grupos de su comunidad para enseñar su folclore. Pero este no está solo, está arropado por el resto de las casas regionales que han decidido salir a la plaza Aragón. En este lado, uno puede degustar desde unos callos madrileños (obviamente en la casa de la Comunidad de Madrid) hasta un vino andaluz sin dejar de lado la horchata valenciana y los fartons o la paella. Teruel y Soria tampoco se han querido perder la cita y aunque no son una región propiamente dicha han decidido mostrar sus productos comandados por, como no podía ser de otra manera, el jamón y el torrezno.

En total, son 13 los diferentes estands que se han montado este año en la plaza Aragón para ofrecer a los zaragozanos la posibilidad de degustar sus productos. Y la gente, ¿qué opina? «Está muy bien que las pongan cada año porque cuando llega el Pilar ya sabemos que podemos venir a tomar algo tranquilamente en la calle de otros lugares», decía con contundencia Alba, una señora de mediana edad acompañada de su marido. En la mesa de al lado, en Asturias, un grupo de jóvenes tomaba sidra pausadamente mientras aseguraban «estar descansando» de una jornada de turismo intensa.

Las casas regionales estarán abiertas hasta el próximo domingo 15 de octubre y, aunque no niegan que han tenido un buen comienzo, de momento ninguno se atreve a hacer un balance ya que esperan a ver los cuatro días últimos de las fiestas que es cuando el turismo crecerá en la capital aragonesa.