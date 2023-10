Es difícil que a día de hoy haya alguien en Zaragoza que no conozca a Sho-Hai, por su rap y porque es una persona implicada en la ciudad a la que no es difícil encontrársela. Hoy, después de sus dos noches triunfales en la sala Oasis del pasado mes de abril, ha vuelto a subirse a un escenario en Zaragoza y no a cualquier escenario. Ha subido al Jardín de Invierno y sin titubeos, desde su primer verso, ha demostrado que había venido a triunfar y a descargar todo ese rap sin cortapisas que pueblan todo su ser.

Sin una puesta en escena excesiva, a Sho-Hai solo le bastan sus rimas y la implicación del público para armar un concierto en el que no dejó títere con cabeza. Hate (otro de sus sobrenombres) nunca se ha caracterizado por la moderación y menos cuando se sube a cantar. En ese momento se transforma y se convierte en un animal de escenario con el que su público se identifica sin concesión. Programa completo de las Fiestas del Pilar 2023 en Zaragoza Decía que Sho-Hai es una persona muy conocida en la ciudad, sobre todo entre la gente más joven, claro. Hoy, este MC agrandó su aragonesidad firmando un concierto rotundo que satisfizo a los miles de asistentes. La noche la había abierto la rapera Santa Salut. La joven catalana demostró que es el momento de que se le vayan abriendo los caminos del mundo de la música de manera clara. Tiene una propuesta valiente que defendió de manera correcta en el escenario del Jardín de Invierno.