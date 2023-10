Este miércoles terminaban las obligaciones estudiantiles de las niñas y niños zaragozanos y, dispuestos a disfrutar ya plenamente de lo que queda, que es mucho, de las Fiestas del Pilar, muchas familias decidieron que la mejor opción para arrancar el esprint final era acudir a la inauguración de una nueva edición del Festival Internacional de Teatro de Feria. Y, a tenor de las sonrisas de mayores y pequeños en el quiosco de la Música del Parque Grande, la elección fue más que correcta.

Los Titiriteros de Binéfar fueron los encargados de dar el pistoletazo de salida a las actuaciones con su espectáculo ¡Que llueva, que llueva! y la compañía altoaragonesa, con más de 40 años de obras a sus espaldas es una apuesta garantizada en la tarea no siempre sencilla de entretener a los más jóvenes. En una función que duró algo más de una hora, poco les costó a los Titiriteros cautivar a su público. La representación, con los artistas entremezclándose con los espectadores y haciéndolos partícipes constantemente, mezcló el arte de las marionetas con la música y el baile.

Haciendo honor a su nombre, el espectáculo comenzó con un canto a la lluvia con la tradicional canción popular. Lejos de tratar que los más pequeños estuvieran inmóviles como en un teatro más tradicional, los Titiriteros de Binéfar buscaban, y consiguieron, todo lo contrario, que no pararan de bailar y jugar en ningún momento. Con túneles, pelotas gigantes que eran peces y juegos de corro, la compañía, a través del entretenimiento, tuvo tiempo de enseñar una lección a los niños sobre la relación entre el agua y la vida.

Bajo el mar

Con más canciones populares como hilo conductor, la función, un derroche de colores y elementos visuales llamativos, se convirtió en un océano en el que los Titiriteros de Binéfar continuaron con la clase didáctica improvisada mostrando la riqueza de la fauna marina. El espectáculo iba encarando su recta final y los títeres fueron entonces protagonistas al interpretar, sumergidos en las profundidades todavía, la canción Estaba la rana sentada cantando debajo del agua para terminar por todo lo alto con un frenético baile de parejas que dejó exhausto y satisfecho a partes iguales a un público que todavía podrá disfrutar de muchas más representaciones.