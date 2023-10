La plaza de La Misericordia ha vivido este viernes una intensa mañana vaquillera. Por segundo día consecutivo, el coso zaragozano ha logrado colgar el cartel de no hay billetes, constatando el tirón que tienen las vacas y los festejos populares en la comunidad. Se ha notado que era día de fiesta en los colegios y las familias con niños han salpicado los tendidos. La arena se ha llenado de corredores intentando recortar a las vaquillas, pero la gran afluencia no se ha trasladado al parte médico. Tan solo ha habido cinco atendidos leves en la enfermería de la plaza, pero ninguno de ellos ha tenido que ser trasladado al hospital.

La sexta mañana vaquillera de las fiestas ha comenzado con el ‘Canto a la libertad’ de Labordeta y la música ya no ha dejado de sonar durante casi dos horas. El alma de la fiesta han vuelto a ser las charangas y los peñistas. El año pasado ya abarrotaron la plaza tras dos años de ausencia vaquillera por la pandemia y en este 2023 no han bajado el ritmo. De hecho, La Misericordia ha conseguido por el momento colgar el cartel de no hay billetes en tres jornadas de vacas y la de este sábado también se prevé multitudinaria.

La primera vaca ha saltado al ruedo poco después de las ocho de la mañana y la diversión ya no se ha detenido durante dos horas. En los tendidos, botas de vino, almuerzos y público de todas las edades: muchos jóvenes cerrando de la mejor forma la noche, gente de mediana edad, jubilados y hasta niños de dos y tres años.

Saltos y capotazos

Sobre la arena no han faltado los revolcones y los sustos. Una vaca, llamada Arquera, ha enganchado con tesón a un joven, mientras que Bucanera ha subido hasta cinco veces al cuadrilátero instalado en medio del ruedo. La mañana vaquillera también ha dejado destellos, como el muchacho que ha saltado en varias ocasiones por encima de la vaca o el joven que por unos segundos se ha enfundado el traje de torero dando capotazos con su jersey. Entre vaquilla y vaquilla, los peñistas seguían bailando y constataban que aquella canción de Ixo Rai!, en la que "exigían" las vacas en la programación de cualquier fiesta patronal, es una auténtica certeza.