Al término de la feria taurina del Pilar cabe preguntarse: ¿feria? ¿Qué feria? Una cosa es una sucesión de festejos y otra una programación a la altura de una ciudad como Zaragoza en una plaza con la historia y trascendencia que siempre tuvo La Misericordia y que la empresa Zúñiga & toros, SL está socavando poco a poco, en tan sólo dos años y, como el tonto que tontea, intentando exprimir los festejos populares que es donde está la moneda y vulgarizando la feria hasta límites insospechados. Tanto que los medios nacionales ya no envían ni corresponsales. Es la invisibilización total, el apagón informativo. Un camino más que cierto hacia la irrelevancia y bajo un agobiante tufo pueblerino.

Analizando la cosa por estratos, en el superior están las vaquillas, el cuerno de la fortuna; las fechas del puente que se defienden solas a rebufo del aluvión de personal estarían en el nivel intermedio; en el estrato más profundo la primera parte, de viernes a jueves, verdaderamente sonrojante con las novilladas, colocando ¡una sin picadores en lunes! Y que no quieran argumentar que es para categorizarla porque los seis erales ¡no pasaron el reconocimiento y hubo que buscar a toda prisa otra becerrada!. Ese es festejo para matinal en fin de semana y ya. No tiene rango de día de feria ni por asomo aunque al final, el magnífico juego de los erales de Toros de Guerrero posibilitara una puerta grande (con percance incluido) de Roberto Martín, con tres orejas.

Y como hasta el puente festivo había que llegar de alguna manera, hubo que padecer una corrida concurso estrafalaria, con perfil de limpieza de cerrados que los toreros de casa defendieron con gran dignidad; un esperpento con riesgo cierto de suspensión por falta de toros (y eso que se reconocieron hasta 25 para sacar seis, por los pelos) el martes para un cartel no precisamente de toreros mandones como El Fandi, Castella y Ureña. Inaudita la sustitución de Daniel Luque por Uceda Leal, desde luego no homologable ni por nombre, ni mucho menos, por nivel de compromiso, nulo en el madrileño, en la que Tomás Rufo cortó una oreja facilona. La corrida de Palha, interesante en conjunto con un gran toro, Fusilito al que un Borja Jiménez en racha plantó cara saliendo muy revalorizado. El otro suceso en lo ganadero fue Guajiro, un toro del hierro de El Pilar que llevó en volandas al triunfo a un Emilio de Justo que todavía no ha alcanzado el nivel físico ni el sitio de antes del percance de su encerrona en Madrid.

Triunfalismo y público de aluvión en el mano a mano (por baja de Morante, que tampoco estuvo el viernes 13) con un Talavante vulgarizado en extremo (una oreja en cada toro) junto a un Ginés Marín sin prisa ni hacer demasiado ruido pero forjando un torero de lo más cabal que pueda hallarse hoy en el escalafón. Sumó oreja pero lo importante es la sensación de torerazo que proyecta.

Todo ello, con el consabido éxito del último día. Un nuevo triunfo arrollador de Diego Ventura.

Y, hablando de cabales. No se debe olvidar la demonización que ha padecido un sector de espectadores (en esto la historia parece cíclica) no sólo de los tendidos 4-5 sino también del seis por mostrar pancartas con lemas contrarios a la gestión de la empresa del coso, cantándole las deficiencias de planteamiento y gestión y que han llegado a tensarse tanto que, tras ser objeto de la toma de filiación por parte de la Policía Nacional sin justificación, diversas peñas taurinas de la comunidad autónoma han mostrado ya su pública adhesión haciendo frente a posibles escenarios.

Por algún sitio tienen que saltar las costuras porque la tensión en el ambiente cada día es mayor. El otoño/ invierno se promete agitado. Al tiempo.