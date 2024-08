Saiko agota todas las entradas para su concierto en el Espacio Zity de Zaragoza

Zaragoza, miércoles 28 de agosto de 2024. Aún falta más de un mes para que den comienzo las Fiestas del Pilar, pero los zaragozanos ya tienen la vista puesta en la programación cultural de la semana más importante de la ciudad. En este marco, el Zity se posiciona como el escenario de referencia, atrayendo a las figuras más relevantes del momento y congregando a un público que abarca varias generaciones.

Uno de los momentos más esperados de esta edición es, sin duda, el concierto de Saiko. El joven artista, que ha irrumpido con fuerza en la escena urbana, ha agotado todas las entradas para su actuación en el Zity, marcando otro hito en su carrera. Un éxito que ya se anticipaba tras las largas filas formadas en el C.C. El Caracol durante la venta física de entradas, y confirma el enorme tirón de Saiko, quién acumula millones de reproducciones en plataformas digitales y es todo un referente para los más jóvenes.

Los afortunados que hayan conseguido su entrada, podrán disfrutar del granadino en directo la noche del sábado 5 de octubre. Un espectáculo cargado de energía, en el que no faltarán sus número 1, “Supernova” o “Polaris”, y que ya se perfila como uno de los eventos más memorables de las Fiestas del Pilar.

Segundo "sold out"

Pero la noche del 5 de octubre no queda ahí. Tras el concierto, llega la fiesta BRESH. Un show que tiene miles de seguidores por todo el mundo y que por primera vez, se celebra en Zaragoza. Todavía quedan entradas disponibles en espaciozity.es.

El “sold out” de Saiko no es un caso aislado en el Zity. Es el segundo concierto en colgar el cartel de entradas agotadas en esta edición, tras el éxito rotundo de Viva Suecia y Arde Bogotá, dos bandas que han demostrado su capacidad para mover masas. La doble hazaña del 'sold out' no solo confirma la calidad y variedad en la programación, sino que reafirma al Zity como un evento clave de las Fiestas del Pilar.

Y aunque la expectación ya es máxima, el Zity todavía guarda ases bajo la manga. Quedan por desvelar varios artistas de primera línea para sumarse a un cartel del que ya conocemos otros nombres como “Love the 90’s” o Mora. Para estos conciertos, pueden adquirirse las entradas en espaciozity.es.