Alerta en Zaragoza por una estafa en la venta de abonos para el Espacio Zity

La Guardia Civil ha detectado una estafa en la venta de entradas de abonos para el acceso al Espacio Zity, que se celebrará en el recinto ferial de Valdespartera durante las fiestas del Pilar 2025, que se está llevando a cabo a través de una conocida red social.

La investigación efectuada desde principios de agosto ha permitido determinar que la estafa consiste en publicitar venta de abonos de acceso al Espacio Zity, en la citada red social, de forma que los interesados se ponen en contacto a través de mensaje privado con el perfil que los ofrece y posteriormente, mediante otra plataforma de mensajería instantánea conciertan el importe del abono y la forma de pago a través de bizum.

Una vez efectuada la compra, la víctima recibe un documento pdf, similar al de la entrada real, pero con un código QR que resulta ser falso. Tras el estudio de los datos recabados por los especialistas de Policía Judicial de la Guardia Civil se han localizado hasta el momento más de 50 personas con las que se han puesto en contacto para comunicar que las entradas que habrían adquirido son falsas, percatándose en ese momento de que habían sido víctimas de una estafa. Hecho sobre el que posiblemente no se habrían dado cuenta hasta el instante en el que fuesen a canjear físicamente los abonos por las pulseras que permiten el acceso al evento y que comenzarán a entregarse en los próximos días. Las entradas vendidas a través de esta red social se ofertaban por un valor de entre 110 a 250 euros.

Desde la Guardia Civil se insiste en que las compras de entradas a eventos se efectúen por los canales oficiales de la organización de los mismos, y que no se realice ninguna compra publicitada por perfiles personales de estas conocidas redes sociales, puesto que puede tratarse de una estafa. En caso de haber adquirido alguno de los abonos mediante el trámite descrito, se aconseja verificar el código QR que, al ser falso le redirecciona a una página web inexistente o errónea, así como ponerlo en conocimiento de la Guardia Civil.

La Guardia Civil continúa con la investigación para el esclarecimiento de estos hechos no descartándose que el número de víctimas pueda incrementarse. Esta estafa detectada es similar a la que se efectuó en diciembre del pasado año cuando se realizó la venta fraudulenta de entradas para el acceso a un cotillón de Nochevieja.

En aquella ocasión, tras la investigación realizada por el EDITE y Equipo@ de la Guardia Civil de Zaragoza, se detuvo a dos personas e investigó a otras cinco, por supuesto delito de estafa continuada, falsificación de documento privado y pertenencia a grupo criminal, localizándose más de una veintena de personas que fueron víctimas de dicha estafa.