Javier Macipe, Pilar Palomero y Paula Ortiz serán los pregoneros de las Fiestas del Pilar 2025 en Zaragoza

La cuenta atrás para las próximas Fiestas del Pilar ya ha comenzado. Apenas queda un mes para el pregón y, tras semanas de suspense, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, acaba de dar a conocer en sus redes sociales a los protagonistas de este 2025. En un guiño al buen momento del cine aragonés, Javier Macipe, Pilar Palomero y Paula Ortiz se subirán al balcón del ayuntamiento el próximo 4 de octubre para dar el pistoletazo oficial de salida a los festejos, tomando el relevo de los cantantes Juanjo Bona y Naiara Moreno, pregoneros el pasado 2024.

Javier Macipe (Zaragoza, 1987) ganó el Goya a Mejor Dirección Novel por La estrella azul el pasado mes de febrero, filme centrado en la vida del zaragozano Mauricio Aznar, líder de Más Birras. La película obtuvo un total de ocho nominaciones, entre las que se incluyó el premio al también zaragozano Pepe Lorente (quien también estará en el balcón) como Mejor Actor Revelación.

Paula Ortiz (Zaragoza, 1979) fue nominada en los Goya a Mejor Dirección por La virgen roja, que acumuló un total de 9 nominaciones. Aunque no se hizo con el galardón, la directora zaragozana cuenta con varias nominaciones previas a los Goya y de un palmarés que incluye un premio Simón a la mejor dirección por La novia. De tu ventana a la mía o Teresa son otras dos de sus obras más reconocidas.

La aragonesa Paula Ortiz, en el preestreno de ‘La virgen roja’ en los cines Palafox de Zaragoza. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Por su parte, Pilar Palomero también estuvo nominada a los Goya en el pasado mes de febrero, en las cateogrías de Mejor Guion Adaptado y Mejor Dirección por Los destellos. Anteriormente, ya había estado nominada a Mejor Dirección por La maternal y en su palmarés se incluyen dos Goya (Dirección y Guion Adaptado) por Las niñas, filme que también se hizo con el premio a Mejor Película.

La cineasta Pilar Palomero, en la última gala de los Goya. / EFE / Miguel Ángel Molina

Además de Macipe, Ortiz y Palomero, otros tres protagonistas del buen momento del cine aragonés estarán presentes en el balcón del Ayuntamiento de Zaragoza durante el pregón. Uno, el ya mencionado Pepe Lorente, Goya al Mejor Actor Revelación tras su papel como Mauricio Aznar en La estrella azul.

Las zaragozana Arantxa Ezquerro, diseñadora de vestuario y ganadora del Goya por su trabajo en La virgen roja de Paula Ortiz, y Blanca Torres, nominada al Goya a Mejor Película Documental por Marisol, llámame Pepa completarán el elenco de pregoneros de esta edición. Cabe recordar que, solo en la última edición, la representación aragonesa obtuvo 23 nominaciones a los premios Goya.

"Están protagonizando la mejor época de la historia de Zaragoza como cuna de realizadores y de profesionales del audiovisual", ha expresado Chueca en el anuncio, donde ha reivindicado que la capital aragonesa es "una ciudad de cine, conectada con el nacimiento del séptimo arte hace más de 125 años y ellos hoy demuestran que nos hemos afianzado en la vanguardia audiovisual, como también representan proyectos representativos como Distrito 7 en la antigua Giesa, ejemplo del impulso municipal a este sector que consideramos estratégico por su potencial de crecimiento”.