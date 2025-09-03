Paula Ortiz (pregonera de las Fiestas del Pilar): "Es una alegría muy fuerte compartida"

Paula Ortiz, con su ópera prima, ‘De tu ventana a la mía’, derribó muchas paredes y mitos con respecto al cine aragonés y empezó a marcar un camino que demostraba que desde Aragón se podía llegar al mundo a través del cine realizado aquí. Por eso, la aragonesa es muy directa cuando se le comenta que va a ser una las pregoneras de las próximas Fiesta del Pilar: “¿Qué te voy a decir?”, dice gráficamente.

“Es un momento de alegría, creo que para todo el grupo, porque además de que sea un honor que el cine pueda lanzar las Fiestas del Pilar, me parece que es muy bonito el poder hacerlo juntos”, asegura la zaragozana, que prosigue, “que sea para celebrar el cine, para celebrar nuestras fiestas, que es el momento de mayor alegría. Es una alegría muy fuerte compartida”, explica la cineasta zaragozana que sigue pelando por sacar adelante nuevos proyectos en la gran pantalla tras su arrollador éxito con ‘La virgen roja’.

Una celebración del cine aragonés

Junto a Paula Ortiz, según ha anunciado este miércoles la alcaldesa Natlia Chueca se subirán al balcón para dar el pregón de las Fiestas del Pilar el 4 de octubre Pilar Palomero y Javier Macipe. Además, otros tres protagonistas del buen momento del cine aragonés estarán presentes en el balcón. Pepe Lorente, Goya al Mejor Actor Revelación tras su papel como Mauricio Aznar en ‘La estrella azul’, Arantxa Ezquerro, diseñadora de vestuario y ganadora del Goya por su trabajo en ‘La virgen roja’, de Paula Ortiz; y Blanca Torres, nominada al Goya a Mejor Película Documental por ‘Marisol, llámame Pepa’.