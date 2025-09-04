Qué es Blackworks, la fiesta techno que llega a Zaragoza tras triunfar en medio mundo: fecha y compra de entradas.

Los fans de la música electrónica de Zaragoza están de enhorabuena: muy pronto van a poder disfrutar de Blackworks, la fiesta techno que triunfa en medio mundo y que aterriza por primera vez a la capital aragonesa. Lo hará en el marco de las Fiestas del Pilar, cuyos pregoneros se han dado a conocer esta misma semana, y en uno de los principales escenarios musicales de los festejos: el Espacio Zity, en el recinto ferial de Valdespartera.

Blackworks es todo un fenómeno dentro de los eventos y la cultura de música electrónica. Originario de Madrid, es conocido por su estética 'dark rave'. De hecho, toma su nombre de un estilo de tatuajes que se caracteriza por sus diseños fuertes y llamativos con uso exclusivo de tinta negra.

Esta serie de eventos musicales, principalmente de techno y hardtechno, se han convertido en una referencia en España y en Europa. Desde sus inicios en 2019 ha atraído a numerosos artistas y se ha ganado a pulso un lugar destacado en la escena internacional, recorriendo ciudades como Nueva York, Milan, Budapest, Bilbao o Tenerife.

¿Cuándo llegará a Zaragoza?

La fecha en la que los zaragozanos podrán disfrutar en primicia de Blackworks será el próximo domingo 12 de octubre, coincidiendo con la festividad del Pilar, en la carpa principal del Espacio Zity a las 21.00 horas. Aunque todavía no se ha relevado el cartel de artistas que estarán en Zaragoza, sí se ha anunciado el 'closing' de la velada, que correrá a cargo de una verdadera leyenda del hardcore: Angerfist, un artista que lleva décadas arrasando sobre los escenarios.

Las entradas están ya a la venta en la web del Espacio Zity a un precio de 27,50 euros la entrada general y 44 euros la entrada VIP para mayores de 18 años. También en estos momentos hay activo un sorteo de entradas de 48 horas en las redes sociales del evento para poder asistir gratis a esta gran rave.

Blackworks pondrá el broche de oro a la programación musical de este espacio para las Fiestas del Pilar 2025 con un cartel que reunirá a grandes estrellas de la música urbana como Reels B, Duki y JC Reyes, juntos a bandas y artistas nacionales como Melendi, Manuel Carrasco, Lori Meyers o Siloé, entre otros.