Fechas, días gratis y programación: todo lo que se sabe de la Oktoberfest de las Fiestas del Pilar de Zaragoza

Queda apenas un mes para el inicio de las Fiestas del Pilar y Zaragoza comienza a poner a punto sus calles y ultimar su programación para los 10 días festivos que se avecinan. Esta semana se ha despejado la mayor incógnita que, de manera inusual, todavía quedaba oculta. ¿Quién iba a ser el pregonero? Finalmente, el Ayuntamiento de Zaragoza decidió reconocer el buen momento del cine aragonés y decidió optar por un pregón coral protagonizado por Javier Macipe, Pilar Palomero y Paula Ortiz.

Planes para todos los gustos no van a faltar, como viene siendo habitual. Desde el plano musical, donde el Espacio Zity cerró su plantel tras las confirmaciones de Mikel Izal, Miss Caffeina y Juan Magán y en el Felipe destacan Leiva, Loquillo o Mora, hasta el escénico -con Los pilares de la tierra como plato fuerte en el Principal- o la comedia, apostando por Valeria Ros y Grison en la sala Mozart del Auditorio en una de las citas más atractivas del género.

Tampoco faltará, como no, la Oktoberfest, que vuelve a diversificar sus espacios en el Valdespartera y en el Parque de Atracciones.

Qué se sabe de la Oktoberfest de Valdespartera

La fiesta de la cerveza es una de las citaspreferidass por los zaragozanos. El recinto de Valdespartera tiene un aforo para 20.000 personas y cada año atrae a unas 100.000 personas. De momento, no hay confirmación oficial sobre las fechas, pero presumiblemente abrirá su carpa el viernes 3 de octubre, un día antes del pregón, y se despedirá el domingo 19. Un calendario similar manejaron el año pasado y todo apunta a que así volverá a ser.

Tampoco han trascendido todavía los horarios de la Oktoberfest Valdespartera. Parece que está asegurado que la fiesta en la carpa comenzará a las 18 horas, pero las horas de cierra varían según los días. Suelen oscilar entre las 2 y las 4 de la mañana. La entrada al recinto suele ser gratuita la mayor parte de los días. Por ejemplo, el año pasado así salvo el primer viernes y sábado de apertura, el 11 y el 12 de octubre, que había que abonar 20 euros que incluía una jarra de cerveza (1 litro) o dos bebidas sin alcohol.

Además, las veladas están amenizadas por orquestas, DJ o grupos tributo, que la organización desvelará en las próximas fechas.

Qué se sabe de la Oktoberfest del Parque de Atracciones

Con el otro gran recinto donde beber cerveza y disfrutar de gastronomía alemana durante las Fiestas del Pilar es el Parque de Atracciones, que se encuentra en una situación similar a nivel de anuncios. "La auténtica" Oktoberfest no ha publicado la programación oficial por lo que únicamente nos podemos hacer una idea en base a años anteriores.

En el recinto se organizan diferentes fiestas pensadas para diferentes públicos. Por ejemplo, la llamada apertura del barril el día del estreno de la fiesta, que también suele ser el viernes previo al pregón. Dos días después, el llamado "domingo glotón", al que le seguirá la fiesta de universitarios, concursos y para peñistas.

En este sentido, la empresa mantiene abierta la búsqueda de personal para esas semanas de intenso trabajo. Así, buscan camareros,recoge jarras, tiradores, cajeros, personal de limpieza y ayudantes de cocina. Los requisitos son ser mayor de edad, estar dispuesto a trabajar en turno de tarde-noche y presentar un V con número de teléfono y foto.