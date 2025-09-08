Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Costureras Malotas, el grupo que abrirá la Ofrenda de Flores este año

Este lunes se ha realizado el sorteo para determinar el orden de salida de todos los colectivos inscritos

Momento de la realización del sorteo para determinar el orden de los grupos inscritos en la Ofrenda de Flores.

Momento de la realización del sorteo para determinar el orden de los grupos inscritos en la Ofrenda de Flores. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El grupo Costureras Malotas será el encargado de abrir la Ofrenda de Flores durante las próximas Fiestas del Pilar y tendrán que madrugar, puesto que su salida está fijada para las 6.30 horas de la madrugada. Así se ha determinado tras la realización del tradicional sorteo en el Ayuntamiento de Zaragoza.

En esta ocasión, han entrado finalmente en el sorteo 1.158 grupos, 99 más que el año pasado, lo cual representa un 9,35% más que en 2024. En cuanto al número de personas, los inscritos a través de los grupos llegan a 106.897 personas, 11.000 personas más que el año pasado, un 11,60% de aumento.

La Ofrenda de Flores 2025 se ha dividido en cinco franjas horarias, incluída la última extraordinaria entre las 21.30 y las 23.30 horas. Una vez establecido el orden con todos los nombres de los grupos se conocerá cuál es el que figura en el último lugar. El tramo que comienza a las 10.00 lo abrirá Fotocopiadora Padilla, el de las 13.30 será Colectivo Arbayal Música y Baile Tradicional y el de las 17.30 es Toldos Lucas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Novedades en la Zona de Bajas Emisiones de Zaragoza: a partir del 11 de septiembre estos vehículos deberán registrarse
  2. Consulta si eres uno de los pocos zaragozanos que no podrá entrar a la Zona de Bajas Emisiones
  3. Vecinos y migrantes sin techo se manifestarán juntos para pedir soluciones ante el aumento del sinhogarismo en el Parque Bruil
  4. Alberto Izquierdo, presidente del PAR, 'pillado' por una vaquilla en las fiestas de su pueblo
  5. China impone aranceles del 20% al porcino aragonés, pero premia a una empresa de Huesca
  6. Sanidad aprueba el nuevo modelo de urgencias de tarde en Zaragoza
  7. Así quedarían las elecciones en Zaragoza si se celebrasen mañana
  8. Se vende ático con terraza renovado en un popular barrio de Zaragoza por menos de 140.000 euros

Costureras Malotas, el grupo que abrirá la Ofrenda de Flores este año

Costureras Malotas, el grupo que abrirá la Ofrenda de Flores este año

Fechas, días gratis y programación: todo lo que se sabe de la Oktoberfest de las Fiestas del Pilar de Zaragoza

Fechas, días gratis y programación: todo lo que se sabe de la Oktoberfest de las Fiestas del Pilar de Zaragoza

Qué es Blackworks, la fiesta techno que llega a Zaragoza tras triunfar en medio mundo: fecha y compra de entradas

Qué es Blackworks, la fiesta techno que llega a Zaragoza tras triunfar en medio mundo: fecha y compra de entradas

Javier Macipe (pregonero de las Fiestas del Pilar): "Me emocioné mucho, de adolescente era uno de los días más esperados del año"

Javier Macipe (pregonero de las Fiestas del Pilar): "Me emocioné mucho, de adolescente era uno de los días más esperados del año"

Javier Macipe, Pilar Palomero y Paula Ortiz serán los pregoneros de las Fiestas del Pilar 2025 en Zaragoza

Javier Macipe, Pilar Palomero y Paula Ortiz serán los pregoneros de las Fiestas del Pilar 2025 en Zaragoza

Alerta en Zaragoza por una estafa en la venta de abonos para el Espacio Zity

Alerta en Zaragoza por una estafa en la venta de abonos para el Espacio Zity

El misterio del pregonero o pregonera de las próximas Fiestas del Pilar se resolverá en septiembre

El misterio del pregonero o pregonera de las próximas Fiestas del Pilar se resolverá en septiembre

El Festival Internacional de Circo regresa a Valdespartera para las Fiestas del Pilar

El Festival Internacional de Circo regresa a Valdespartera para las Fiestas del Pilar
Tracking Pixel Contents