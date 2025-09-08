Costureras Malotas, el grupo que abrirá la Ofrenda de Flores este año
Este lunes se ha realizado el sorteo para determinar el orden de salida de todos los colectivos inscritos
El grupo Costureras Malotas será el encargado de abrir la Ofrenda de Flores durante las próximas Fiestas del Pilar y tendrán que madrugar, puesto que su salida está fijada para las 6.30 horas de la madrugada. Así se ha determinado tras la realización del tradicional sorteo en el Ayuntamiento de Zaragoza.
En esta ocasión, han entrado finalmente en el sorteo 1.158 grupos, 99 más que el año pasado, lo cual representa un 9,35% más que en 2024. En cuanto al número de personas, los inscritos a través de los grupos llegan a 106.897 personas, 11.000 personas más que el año pasado, un 11,60% de aumento.
La Ofrenda de Flores 2025 se ha dividido en cinco franjas horarias, incluída la última extraordinaria entre las 21.30 y las 23.30 horas. Una vez establecido el orden con todos los nombres de los grupos se conocerá cuál es el que figura en el último lugar. El tramo que comienza a las 10.00 lo abrirá Fotocopiadora Padilla, el de las 13.30 será Colectivo Arbayal Música y Baile Tradicional y el de las 17.30 es Toldos Lucas.
