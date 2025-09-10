Consulta el orden de los grupos de la Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar 2025: horas y accesos
Costureras Malotas será el primer grupo que salga a las 6.30 horas y Voluntariado Zaragoza será el último a las 23.30 horas
El grupo "Las Costureras Malotas" será el encargado de abrir la Ofrenda de Flores de Zaragoza el próximo 12 de octubre a las 6:30 de la mañana. En esta edición han participado en el sorteo 1.158 grupos, lo que supone 99 más que el año pasado, es decir, un incremento del 9,35 %. En cuanto a la participación, el número de personas inscritas a través de los grupos asciende a 106.897, lo que implica 11.000 más que en 2024, con un crecimiento del 11,60 %.
La Ofrenda 2025 se ha estructurado en cinco franjas horarias, incluida una última extraordinaria entre las 21:30 y las 23:30 horas. En el tramo que comienza a las 10:00 horas abrirá el grupo "Fotocopiadoras Padilla"; el turno de las 13:30 horas lo iniciará el "Colectivo Arbayal Música y Baile Tradicional"; y el de las 17:30 horas, lo comenzará "Toldos Lucas".
Consulta aquí el listado completo y el orden de salida de la Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar 2025.
Orden Ofrenda de Flores 2025Orden Ofrenda de Flores 2025
