La Oktoberfest de Valdespartera desvela cuándo saldrán a la venta las entradas: días y horarios

La Oktoberfest se ha convertido en uno de los eventos más multitudinarios de la Fiestas del Pilar. Miles de personas se dejan caer cada año por la carpa instalada en el Recinto Ferial junto al Espacio Zity para beber las características jarras de cerveza y comer la típica comida alemana en las grandes mesas donde siempre acabas haciendo migas con alguien.

La popularidad de la Oktoberfest ha ido creciendo con el paso del tiempo y lograr una entrada de acceso para los días grandes de los Pilares se ha convertido en un reto muy complicado. Por lo tanto, en cuanto salgan a la venta los billetes, miles de zaragozanos y foráneos se lanzarán a la búsqueda de una, dos o varias entradas para poder ir con sus amigos.

La organización de la Oktoberfest Valdespartera ha publicado hoy en su cuenta de Instagram los primeros detalles del multitudinario evento que se celebrará este año del 3 al 19 de octubre. Además, también ya se conoce la fecha de cuándo se pondrán a la venta las entradas anticipadas y los packs VIPS para la cita.

"Recuerda que solo hay anticipadas para los días 3, 4, 10, 11 y 12 de octubre porque el resto de días, el acceso es gratuito", recuerdan desde la organización. Las entradas saldrán a la venta de forma online este jueves 11 de septiembre a las 12 horas y se augura un aluvión total de intentos ya que miles de zaragozanos llevan varios días preguntando acerca de ello para poder organizar sus planes durante las Fiestas del Pilar.

"Hay entradas VIP para todos los días -excepto para 14, 15,16 y 19 de octubre- que incluyen el menú y la mesa en la zona acotada", explican. Lo que todavía no se ha dado a conocer son los tipos de cerveza que podrás consumir ni tampoco el resto del menú gastronómico donde seguro que no faltan las salchichas ni el codillo. La página web, donde saldrán todos los detalles al respecto como los precios, todavía se encuentra en mantenimiento y estará activa ya este jueves para poder adquirir las entradas.

La Oktoberfest del Parque de Atracciones

Zaragoza cuenta con otra Oktoberfest todavía más clásica que la de Valdespartera. La Oktoberfest del Parque de Atracciones es una cita que nunca falla en las Fiestas del Pilar, pero de la cual todavía no hay mucha información. Solamente se conoce que se celebrará del viernes 3 de octubre al domingo 12, día de la Ofrenda de Flores.

Además, el grupo Parque de Atracciones se encuentra en pleno proceso de reclutamiento. "Buscamos incorporar personal para la Oktoberfest del Parque de Atracciones con las funciones de camareros, recoger jarras, tiradores, cajeros, personal de limpieza, ayudantes de cocina".

Los requisitos para poder echar tu candidatura son los siguientes: