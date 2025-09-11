El Ayuntamiento de Zaragoza lanza un sorteo para vivir el pregón de las Fiestas del Pilar desde un "lugar único"

Con el tik tak de la cuenta atrás para las Fiestas del Pilar en marcha, el Ayuntamiento de Zaragoza ha lanzado sorteo muy especial. Fue hace poco más de una semana cuando el consistorio desveló quiénes serían los pregoneros de fiestas que, en esta ocasión, serán Javier Macipe, Pilar Palomero y Paula Ortiz. Ahora, una vez revelado el secreto mejor guardado -por la dilación en anunciarlo en comparación con otros años-, Zaragoza Cultural busca que para dos personas más el pregón sea inolvidable.

El ayuntamiento ha comenzado un concurso #ElPregónDesdeElBalcónPilar25, con el que la persona agraciada podrá vivir el comienzo de las fiestas "desde un lugar único": el balcón del Ayuntamiento de Zaragoza. Y la ganadora podrá estar acompañada de quien elija.

Participar es muy sencillo: solo tienes que comentar en la publicación del concurso en el perfil oficial de Instagram @fiestaspilaroficial, mencionando al amigo o amiga con quien compartirías esta experiencia irrepetible. Entre todos los comentarios recibidos se sortearán las dos plazas, y el nombre de la persona ganadora se anunciará el viernes 19 de septiembre en la misma cuenta.

El premio consiste en dos pases exclusivos para presenciar el pregón de las Fiestas del Pilar 2025 desde el balcón de la Casa Consistorial, con vistas únicas a una plaza del Pilar llena de fiesta y emoción.