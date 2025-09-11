Las entradas para la Oktoberfest Valdespartera de las Fiestas del Pilar 'vuelan'
La alta demanda está causando algunos problemas a la hora de adquirir los tickets
Como es habitual, las entradas para acceder a la Oktoberfest Valdespartera de las Fiestas del Pilar han comenzado a volar tras ponerse a la venta este jueves a mediodía. La alta demanda para asistir a la popular fiesta de la cerveza en el recinto ferial del barrio zaragozano ya está provocando los primeros problemas a la hora de adquirir los pases.
"¿Se han agotado ya las entradas?" o "¿No deja coger entradas generales?" eran algunas de las preguntas que se repetían en redes sociales apenas diez minutos después de la hora señalada para el inicio de la venta anticipada de los tckets, tanto en su modalidad general como VIP (con cena incluida), con un máximo de 6 entradas por personas.
Algunos usuarios están teniendo problemas para adqurir los pases en la web oficial del evento (www.octoberfestvaldespartera.es). En algunos momentos las entradas aparecen como no disponibles y no se permite seleccionar el número de entradas, aunque tras recargar la página vuelven a estar accesibles.
Cita cervecera de referencia
Esta situación no es nada excepcional sino que suele repetirse todos los años, ya que muchos zaragozanos tienen la visita a la cita cervecera como una tradición dentro de los festejos y los más previsores se adelantan para obtener su entrada con tiempo.
La Oktoberfest Valdespartera es un clásico de la programación de las fiestas de Zaragoza y se celebra este año del 4 al 19 de octubre. Las entradas anticipadas puestas hoy a la venta corresponden a los días 3, 4, 10, 11 y 12 de septiembre. El resto de los días, el acceso es gratuito.
No existen cifras exactas de las personas que pasaron por la fiesta de la cerveza en el Pilar el año pasado. Pero el recinto ferial de Valdespartera registra cada día una media de 80.000 visitantes, mientras que el aforo de la carpa de la tradicional cita cervecera es de 3.000 personas.
