¿Habrá artistas callejeros durante las próximas Fiestas del Pilar en el centro de Zaragoza?

El paseo Independencia y varias calles del centro de Zaragoza vivieron en 2024 unas Fiestas del Pilar atípicas. No por la gente, que volvió a llenar las calzadas zaragozanas, sino por la falta de uno de los símbolos de estos días tan señalados, los artistas callejeros. Hubo menos bailarines y desaparecieron las estatuas vivientes. No había ni rastro de los mimos y tampoco puestos para trenzarse el pelo. Una polémica que llegó, en forma de movilizaciones, hasta la calle de donde había salido.

Este año, en cambio, Independencia recuperará parte de su color. Aunque, eso sí, lo hará de una forma un tanto distinta a la que era habitual hasta ahora. Y es que el ayuntamiento está preparando una serie de actos bajo su supervisión -es decir, programación propia- para los próximos Pilares, especialmente en el céntrico paseo.

Una de las novedades, por ejemplo, será un concurso de estatuas vivientes, entre el 5 y 11 de octubre, con premios para las más valoradas por el público. Las 20 primeras obtendrán una autorización para ocupar dominio público durante las fiestas y las dos ganadoras obtendrán 1.000 y 500 euros, respectivamente.

Por otro lado, el resto de días la música tendrá protagonismo, con la danza como uno de sus principales exponentes. Además, los artistas musicales tendrán permitido tocar, aunque en este caso serán ellos quienes se marquen sus propios horarios. En principio, la programación completa se dará a conocer la próxima semana.

Licencias

Una de las justificaciones esgrimidas por el ayuntamiento de la capital aragonesa el pasado año fue el hecho de no "sobresaturas" algunos espacios, con el fin de distribuir por la ciudad a muchos de los artistas que antes se concentraban en Independencia, en unas explicaciones que no convencieron al gremio. La política de descentralización de los festejos seguirá adelante este año, pero Independencia recuperará parte del protagonismo perdido.

En las Fiestas del Pilar 2024, el consistorio aseguró que había otorgado, a través de la sociedad municipal Zaragoza Cultural, hasta 82 licencias: 35 para vendedores de globos y 47 para artistas. Una cifra que es probable que se incremente este año, aunque ese extremo todavía debe confirmarse.

De hecho, hubo algunos artistas que denunciaron que se les había negado la licencia (hubo 39 rechazos), a diferencia de otros años, sin mediar ninguna explicación. Una de las alegaciones del ayuntamiento, en el caso de las estatuas vivientes, fue que estas no estaban contempladas dentro de las artes escénicas, aunque este año sí estarán en la calle con el concurso antes mencionado.