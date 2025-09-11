Este es el país invitado por Zaragoza a las Fiestas del Pilar 2025: tiene 3.500 residentes en la ciudad
El ayuntamiento ha dado a conocer este jueves la bandera que presidirá el manto floral este año
Perú será el país invitado a las Fiestas del Pilar de este año, un reconocimiento que fortalecerá los lazos existentes entre la capital aragonesa y los más de 3.500 peruanos empadronadas en ella, y su bandera lucirá este año en el manto floral de la Virgen. El país sudamericano se convertirá de este modo en uno de los protagonistas de las fiestas con un momento cumbre durante la Ofrenda de Flores, en la que la bandera floral de su país tendrá un lugar destacado en el manto de la Virgen, han indicado fuentes municipales.
La concejala de Cultura, Educación y Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, ha destacado "la gran riqueza" del arte, la cultura, la tradición y el folclore peruanos y que las fiestas serán una oportunidad para conocerlas mejor, a través de las actividades que se están preparando junto al consulado y a la embajada peruana.
Por su parte, Lidia Vásquez, asesora del consulado honorario de Zaragoza, ha apuntado que a la Ofrenda van con los vestidos y el folclore de tres regiones: Costa, Sierra y Selva, y que todos los años participan con los bailes de su tierra, en especial la marinera norteña, "una danza valorada en todo el mundo".
El ayuntamiento, el consulado y la embajada de Perú trabajan para definir la participación de la comunidad durante las próximas fiestas, al tiempo que se buscan nuevas formas de acercar a los zaragozanos y visitantes la tradición y el folclore del país latinoamericano.
El país invitado a las fiestas del Pilar es una iniciativa que se puso en marcha en 2012 con Ecuador, al que le han seguido a lo largo de estos años República Dominicana, Colombia, Nicaragua, Cuba, Costa Rica, Bolivia, El Salvador y, de manera excepcional, Ucrania. El pasado año fue Guatemala el país protagonista.
