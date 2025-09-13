Las Fiestas del Pilar disparan las contrataciones en la hostelería de Zaragoza: estas son las previsiones

Apenas quedan 20 días para que Zaragoza empiece su semana grande. Las Fiestas del Pilar 2025 ya han iniciado su cuenta atrás y, del 3 al 13 de octubre, las calles se llenarán de miles de zaragozanos que disfrutarán de los festejos, pero también de miles de turistas y visitantes dispuestos a invertir su tiempo (y su dinero) en la capital aragonesa. En la edición del año pasado, sin ir más lejos, se estima que pasaron por Zaragoza más de 2,3 millones de personas, 100.000 más que en 2023 y, por motivos lógicos, con la plaza del Pilar como centro neurálgico. El gasto medio por bolsillo suele rondar los 200 euros (191 en 2024) y uno de los principales beneficiados es el sector de la hostelería.

En ese sentido, las primeras estimaciones del sector –todavía "muy preliminares"– anticipan unas expectativas todavía mejores que las del pasado año. Y, para ello, como también es habitual, los hosteleros ya hacen los primeros cálculos sobre el volumen de personal que necesitan contratar para atender una demanda que se multiplica estos días y que dispara la facturación respecto a un mes normal.

Así, los datos que manejan, por ejemplo, desde la Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza, hablan de un pico de contratación que rondará los 25.000 trabajadores. Una cifra que supondría un crecimiento de un 14% respecto a los picos registrados en octubre de 2024, cuando se cerró el mes con cerca de 23.000 nuevas contrataciones.

¿Los motivos? Principalmente, las fechas. Los Pilares giran en torno al día 12, y de su situación en el calendario dependen buena parte de las previsiones, al tratarse de un festivo nacional, más allá de ser el día en el que los zaragozanos muestran sus respetos en la ofrenda floral a la Virgen del Pilar. Este año cae en domingo, por lo que la fiesta laboral y educativa pasa al lunes y se forma un puente de tres días que atrae un mayor volumen de gente a Zaragoza. El año pasado, al caer en sábado, no se produjo dicho puente. Por tanto, en la práctica, las Fiestas del Pilar ganan un día este año, lo que repercute directamente en la hostelería.

Con vistas a Navidad

Asimismo, esta repercusión no se ciñe únicamente a los diez días que duran los Pilares. Y es que las fiestas sirven como pistoletazo de salida al trimestre del año más productivo, por lo general, para el sector. Atrás queda la campaña de verano, la más floja en Zaragoza debido a la bajada de población durante esas fechas (vacaciones, temporadas en el pueblo, altas temperaturas, etc.), que, a diferencia de lo que sucede en otros rincones de Aragón, se ve reflejada en los datos. De hecho, en agosto las contrataciones en la hostelería apenas superaron las 20.000, por debajo de la media.

Este hecho, unido a las dificultades intrínsecas en el sector para encontrar mano de obra, provoca que los hosteleros aprovechen la campaña de Pilares para fijar su plantilla hasta Navidad. Esto no significa que los extras que contratan (el personal suele, como mínimo, duplicarse) se queden a tiempo completo, sino que los bares y restaurantes suelen tirar de ellos para fechas concretas en las que se producen picos en la demanda, desde los fines de semana hasta, ya en diciembre, las comidas y cenas de empresa.

En cuanto a los salarios, estos dependen de las casuísticas de cada negocio. Su ubicación, sus necesidades o su facturación durante los días festivos . El convenio colectivo de la hostelería en Zaragoza, vigente hasta este año, establece que el salario mínimo para un camarero a jornada completa (también hay distintos niveles según la responsabilidad) suele rondar los 1.200 euros netos al mes, aunque en fechas señaladas como el Pilar los contratos suelen ser a tiempo parcial e incluyen un mayor volumen de horas extra al habitual.

El caso de Espacio Zity

Y si la plaza del Pilar es el centro neurálgico de las fiestas, el recinto ferial de Valdespartera es el otro de sus epicentros. Ahí se ubican las ferias, la OktoberFest y, sobre todo, el Espacio Zity, que copa las noches y atrae a un público especialmente joven a sus conciertos (muchos ya tienen las entradas agotadas) y verbenas, así como a sus carpas gastronómicas. "Nuestra previsión es que se agoten todas las entradas", destaca el promotor, Míchel Pérez.

Una serie de infraestructuras que ya están en proceso de montaje, que empezó el pasado 1 de septiembre y para el que se crean 80 puestos directos de trabajo entre montadores, técnicos de sonido y luces, etc. Una cifra de empleados que se dispara durante las Fiestas del Pilar, cuando las estimaciones hablan de 700 trabajadores al día, buena parte de ellos camareros, pero que también abarcan desde el personal de seguridad hasta los servicios médicos. No en vano, el año pasado pasaron por el Espacio Zity más de 220.000 personas. "Es una cifra a la que no se llega en la mayoría de festivales de España. Este año, esperamos que sea similar", remacha Pérez.

En el mismo recinto también está la OktoberFest, que puso a disposición del público las entradas el pasado jueves, agotándose en poco tiempo, lo que vaticina una gran afluencia de público. Este festival de la cerveza, no obstante, estará abierta desde el 4 (día del pregón) hasta el 19 de octubre, y solo tienen precio los días 3, 4, 10, 11 y 12 de septiembre. El resto, el acceso es gratuito, en un evento que también genera un importante volumen de contratación temporal, entre 60 y 70 trabajadores según la organización.