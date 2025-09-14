La hostelería de Zaragoza calienta motores para las Fiestas del Pilar: "Duplicamos la facturación de un mes bueno"

La hostelería zaragozana se prepara para afrontar diez de los días más importantes para su negocio. Las Fiestas del Pilar están a la vuelta de la esquina y cada negocio tiene sus particularidades, en función de su ubicación y del volumen de gente que transita por sus calles más cercanas. Según las primeras estimaciones del sector, será necesario contratar a unos 25.000 trabajadores para hacer frente al exponencial crecimiento de la demanda durante esos días, algo que se nota especialmente en dos de los centros neurálgicos de las fiestas: la plaza del Pilar, epicentro de las mismas, y Valdespartera, barrio donde se ubica desde hace años el Espacio Zity.

Dos públicos distintos pero que, en esencia, exigen un esfuerzo similar en ambos extremos. Buena muestra de ello dan el restaurante Dalai Valdespartera y el Café 1885, ubicado en la céntrica calle Alfonso I. En ambos casos, sus propietarios trabajan de la mano de la Asociación de Cafés y Bares de la ciudad para habilitar barras en la calle y, cada uno en su estilo, cambiar su modelo de negocio durante los diez días que duran los festejos.

"Todos los Pilares viene un camión y se lleva el mobiliario interior, que se sustituye por mesas de terraza. Así logramos que quepa más gente, llenando los aforos que nos permite la ley", explica Ángel Marco, gerente del Dalai Valdespartera, que señala que la intención es "duplicar el personal" (de 10 a 20 trabajadores) y "reducir la carta, aunque con un menú especial para el Día del Pilar". En ese sentido, Marco asegura que suele tirar de camareros que ya han trabajado en ocasiones anteriores en el negocio, que lleva abierto 15 años. "Es más fácil encontrar gente que durante el resto del año", admite.

En ese sentido, su cercanía con el Espacio Zity le garantiza una serie de incentivos extra, incluso antes de que empiecen las fiestas. "Suelen venir a comer los montadores y, ya en Pilares, algunos artistas", reseña Marco, que detalla cómo, durante unos días, su restaurante pasa a ofrecer menús más sencillos de martes a viernes, así como bocadillos, para transformarse en un pub a partir de las 00.00.

"Para el negocio, es un empujón muy importante, porque la hostelería cada vez está más apretada y venimos de meses muy duros (por el verano)", concluye el gerente del Dalai, que tiene espacio para 160 personas en el interior y 120 en la terraza, donde monta la barra.

"Un balón de oxígeno"

Mucho más céntrico se encuentra el Café 1885. Según su dueño, Santiago Baselga, su diseño "no tiene nada que envidiar a los cafés de París o Praga". En esa línea, Baselga apuesta por mantener la esencia de su negocio en la terraza que da a la calle Alfonso, donde tiene un mobiliario más delicado (con mesas de mármol, por ejemplo) y también en el interior.

Terraza del Café 1885 en la calle Contamina, donde se habilita una barra para las Fiestas del Pilar. / Laura Trives

"No queremos perder nuestra esencia, y en Pilares menos", subraya, aunque sí que opta por cambiar el chip en la parte que da a la calle Contamina, donde pone la barra, "mucho más informal", y ofrece precios más populares, bocadillos, etc. Para cubrir esos picos de demanda, su plantilla se incrementa entre un 30 y un 40%: de 15 trabajadores a unos 20. Y muchos de ellos se quedan.

"Les hacemos contrato indefinido, a tiempo completo. En este negocio hay mucha rotación y es raro que un camarero dure más de seis meses o un año, por lo que muchos de los extra que contratamos ya no se van", añade Baselga. El empresario, con cuatro años de experiencia en la hostelería tras toda una vida dedicada al sector tecnológico, reconoce que los Pilares son un "balón de oxígeno" para el sector -"duplicamos la facturación de un mes bueno", dice-, pero pide un esfuerzo para mantener en mejores condiciones el Casco Histórico.

"Muchas veces nos encontramos con pintadas, botellones, incluso gente que hace sus necesidades en la puerta y provoca malos olores. El turismo en Zaragoza se basa en su precioso Casco Histórico, y si no lo cuidamos, para qué queremos hablar de turismo", reflexiona.

