Las Fiestas del Pilar tienen sus propios cachirulos interactivos con su banda sonora:" Yo que nunca fui de orar, me cuelga siempre del cuello la Virgen de mi ciudad"

El ambiente de Zaragoza se va caldeando de cara a octubre con las Fiestas del Pilar a la vuelta de la esquina. Los conciertos, los cabezadus, las jotas, el tragachicos, la ofrenda y, por supuesto, la seña de identidad que es el cachirulo de cuadros negros y rojos.

Para este año 2025, la empresa de Huesca Mind of Natt han creado un diseño de pañuelo distinto, alejado de lo tradicional. En formato cuadrado y dividido en diagonal, en un lado tiene motivos icónicos de las fiestas del Pilar, como la Virgen del Pilar con una corona en forma de corazón, y en la otra parte sobre el ajedrezado rojinegro se recoge el verso: "Alguien me sabe explicar si un río no tiene olas, cómo es que llega tan lejos el olor del Zaragoza". Justo debajo, en uno de los vértices del cachirulo, hay un QR que al escanearlo remite a un audio de la canción completa.

El del pañuelo es el primer verso de una copla, con estructura y sonido de jota tradicional, que el pasado 2024 la zaragozana Mar Giménez Marín compuso en recuerdo a su tierra. La artista reside en Estados Unidos, donde está becada, por la Fundación Cultural Latin Grammy con la beca Julio Iglesias, y quiso hacer un homenaje a su tierra natal.

La letra recuerda que "aunque haya perdido acento ya me volverá algún día, ya me volverá algún día, cuando vuelva yo a mi tierra que es mi tierra prometida". Una clara referencia a todos los zaragozanos y zaragozanas que viven lejos de la ciudad y que especialmente en estos días del mes de octubre regresan a las fiestas en honor de la Nuestra Señora del Pilar. Porque, tal y como recuerda la letra: "Yo que nunca fui de orar, me cuelga siempre del cuello la Virgen de mi ciudad. A nadie le pide rezos", y la devoción pilarista va más allá de la fe religiosa, es un sentimiento de comunidad.

Quienes se quieran hacer con uno de estos pañuelos para lucirlos del 4 al 13 de octubre en los distintos actos programados para la festividad, están disponibles en la tienda online de moda y accesorios, por un precio de 25.95 euros. o 16.95 euros en su versión infantil, en precio especial de preventa.

La letra completa

Las estrofas de la canción, de poco más de un minuto de duración, evoca el recuerdo de la capital del Ebro aludiendo a la Virgen, la ribera y los puentes, elementos comunes de la memoria colectiva de todos los zaragozanos. La letra completa es esta:

"Alguien me sabe explicar si un río no tiene olas, cómo llega tan lejos el olor del Zaragoza.Yo que nunca fui de orar, me cuelga siempre del cuello la Virgen de mi ciudad. A nadie le pide rezos. aunque haya perdido acento ya me volverá algún día, ya me volverá algún día, la ribera con sus puentes llevo en la sangre metida. Aunque haya perdido acento ya me volverá algún día, ya me volverá algún día, cuando vuelva yo a mi tierra que es mi tierra prometida que es tierra prometida".