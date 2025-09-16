Consulta el programa completo de las Fiestas del Pilar 2025

Las Fiestas del Pilar van a comenzar de forma oficial el sábado 4 de octubre comenzarán con el tradicional pregón desde el Ayuntamiento de Zaragoza, aunque desde el viernes ya habrá actividades repartidas por toda la ciudad. Este año, Javier Macipe, Pilar Palomero y Paula Ortiz serán los encargados de dar el pistoletazo de salida a la semana grande de Zaragoza acompañados de Arantxa Ezquerro, Blanca Torres y el actor Pepe Lorente. Como es habitual, el programa de las Fiestas del Pilar 2025 está lleno de actividades para todas las edades.

El Recinto Ferial de Valdespartera, Espacio Zity, la Plaza del Pilar, la Oktoberfest, la Estación del Norte, el Jardín de Invierno, las Food Trucks en el parque de San Pablo son solo algunos de los puntos de Zaragoza que estarán repletos de público durante las Fiestas del Pilar, que se prolongarán durante toda la semana con actividades, eventos y conciertos para todas las edades.

La Ofrenda de Flores cae en domingo 12 de octubre por lo que se espera una afluencia histórica de visitantes. Además, el día grande de Zaragoza se prolongará desde las 6.30 hastas las 23.30 horas cuando saldrá el último grupo de la Ofrenda de Flores. El cierre de las Fiestas del Pilar será el lunes 13 de octubre con la tradicional traca de fuegos artificiales, la representación del 'Somos' en la Plaza del Pilar y un Rosario de Cristal que modificará su recorrido.

Viernes 3 de octubre

09:00 h.: IV TROFEO “IBERCAJA - CIUDAD DE ZARAGOZA” DE TENIS MASCULINO. S.D Tiro de Pichón.

09:00 h.: BLUE TENNIS CUP. Real Zaragoza Club de Tenis.

13:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. VALIENTE CLUB con DJ JLASIERRA. Parque de San Pablo.

VALIENTE CLUB con Parque de San Pablo. 16:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. TARDEO VALIENTE con ONE MORE DJ, AMAZONAS DJ NAVI.

TARDEO VALIENTE con 16:30 h.: PILAR JOVEN: ZGAMER . Festival de Videojuegos, ocio digital, juegos de mesa y YouTuber. De 16:30 a 21:00 h. Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor.

. Festival de Videojuegos, ocio digital, juegos de mesa y YouTuber. De 16:30 a 21:00 h. Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor. 16:30 h.: LOS PILARES DE LA TIERRA . Adaptación musical del best seller de Ken Follett. Funciones: 16:30 y 20:00 h. Teatro Principal.

. Adaptación musical del best seller de Ken Follett. Funciones: 16:30 y 20:00 h. Teatro Principal. 17:00 h.: MUESTRA DE ARTESANÍA ARTÍSTICA Y AGROALIMENTARIA ARAGONESA. De 17:00 a 21:00 h. Organiza Asociación de Artesanos Alimentarios de Aragón "San Jorge" y la Asociación Profesional de Artesanos de Aragón. Plaza de los Sitios.

17:00 h.: Inauguración del RECINTO FERIAL de Valdespartera.

17:00 h.: MAMMA MIA!, EL MUSICAL. Funciones 17:00 h. y 21:00 h. Palacio de Congresos de Zaragoza.

17:00 h.: PLANETA JURÁSICO . Pases cada 30 minutos de 17:00 a 23:00 h. Carpa blanca Valdespartera.

. Pases cada 30 minutos de 17:00 a 23:00 h. Carpa blanca Valdespartera. 17:30 h.: TEATRO ARBOLÉ presenta LA BARRACA DE LOS TÍTERES. Inauguración. Funciones: 17:30, 18:30, 19:30 y 20:30 h. C/ Moret.

presenta Inauguración. Funciones: 17:30, 18:30, 19:30 y 20:30 h. C/ Moret. 18:00 h.: THE CORTOS con DIEGO PEÑA y JUAKO MALAVIRGEN presentan ¡CORTEN! Centro Cívico Río Ebro (C/ Mª Zambrano, 56).

18:30 h.: II FESTIVAL INTERNACIONAL DE CIRCO DE ZARAGOZA . Gran carpa blanca Valdespartera.

Gran carpa blanca Valdespartera. 19:30 h.: NITO PINILLA en concierto. Centro Cívico Delicias (Avda. Navarra, 54).

20:00 h.: “SARAO”, con Javier Segarra, Lola Moreno, Silvia Fox y el Ballet Internacional. Producciones Teatrales LUIS PARDOS. Auditorio WTCZ.

20:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. KOMANDO KOMARE. Parque de San Pablo.

Parque de San Pablo. 20:00 h.: LOS PILARES DE LA TIERRA . Adaptación musical del best seller de Ken Follett. Funciones: 16:30 y 20:00 h. Teatro Principal.

. Adaptación musical del best seller de Ken Follett. Funciones: 16:30 y 20:00 h. Teatro Principal. 20:00 h.: TEATRO INDIGESTO presenta COMISARÍA EN FIESTAS: “EL REALITY”. Teatro del Mercado.

Teatro del Mercado. 20:00 h.: EL SHOW DE IGNATIUS FARRAY. Teatro Arbolé.

20:30 h.: MAGO VITUCO (Santiago de Compostela) “Silk Mirage”. Magia de Salón. El Sótano Mágico (C/ San Pablo, 43).

21:00 h.: PADRE GUILHERME. Escenario Ambar Fuente de Goya (Plaza del Pilar).

Escenario Ambar Fuente de Goya (Plaza del Pilar). 21:00 h.: ZARAGOZA COMEDY. GRISON & VALERIA ROS. Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor.

Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor. 21:00 h.: REMÁTAME OTRA VEZ Con Jesús Cabrero, Ángel Ruiz, Belinda Washington, Juanjo Cucalón y Roser Pujol. Teatro de las Esquinas.

REMÁTAME OTRA VEZ Con Jesús Cabrero, Ángel Ruiz, Belinda Washington, Juanjo Cucalón y Roser Pujol. Teatro de las Esquinas. 21:00 h.: MAMMA MIA!, EL MUSICAL. Funciones 17:00 h. y 21:00 h. Palacio de Congresos de Zaragoza.

21:00 h.: ESPACIO ZITY en concierto: RELS B . Recinto Ferial de Valdespartera.

en concierto: . Recinto Ferial de Valdespartera. 21:00 h.: SAUROM. Sala Oasis (C/ Basilio Boggiero, 28).

21:00 h.: MOLISESSION con Franki. Moliner 7 Sala (C/ Mª Moliner 7).

21:00 h.: BIG MUFF BRIGADE. Stoner-rock. Sala Creedence (Plaza San Lamberto, 3).

21:00 h.: EL VICIO DEL DUENDE. La Ley Seca (C/Sevilla, 2).

21:00 h.: EL ROCE DE PLATERO. Rock & Blues (C/ Cuatro de Agosto, 5).

21:30 h.: CIRCO DEL MIEDO. Gran Carpa blanca Valdespartera.

21:30 h.:REYES DE MEXICO (Mariachis). Sala Z (C/ Felix Latassa, 14).

22:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. ARTISTAS DEL GREMIO . Parque de San Pablo.

. Parque de San Pablo. 23:00 h.: OUTSIDE TIME con Dj. YORK & SANTI ALMUSIC. Sala Creedence (Plaza San Lamberto, 3).

23:59 h.: ESPACIO ZITY. FIESTA BRESH. Recinto Ferial de Valdespartera.

Recinto Ferial de Valdespartera. 00:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. DJ MALIBÚ CON PIÑA con RIALTO Y DAVID MATEO. Parque de San Pablo.

Sábado 4 de octubre

09:00 h.: IV TROFEO “IBERCAJA - CIUDAD DE ZARAGOZA” DE TENIS MASCULINO. S.D Tiro de Pichón.

09:00 h.: VI OPEN PARACANOE Y III TROFEO DRAGANA DE PIRAGÜISMO. Embarcadero de Vadorrey.

09:00 h.: XXV TROFEO VIRGEN DEL PILAR DE GIMNASIA RÍTMICA. Palacio de Deportes.

09:00 h.: BLUE TENNIS CUP. Real Zaragoza Club de Tenis.

09:30 h.: VIII CARRERA POLICÍA NACIONAL RUTA 091, CARRERA DE LA MUJER CONTRA EL MALTRATO. Salida y meta en Plaza España.

10:00 h.: TALLER FOTOGRAFÍA CON MÓVIL PARA ADOLESCENTES. De 11 a 15 años. Pases gratuitos a las 10:00 y 12:00h previa reserva online. Espacio Xplora Ibercaja.

De 11 a 15 años. Pases gratuitos a las 10:00 y 12:00h previa reserva online. Espacio Xplora Ibercaja. 10:00 h.: TROFEO “IBERCAJA-CIUDAD DE ZARAGOZA” DE AJEDREZ. E.M. El Olivar.

10:00 h.: XXXIX CERTAMEN BENJAMÍN, INFANTIL Y JUVENIL DE JOTA ARAGONESA . Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor.

. Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor. 11:00 h.: PILAR JOVEN: ZGAMER. Festival de Videojuegos, ocio digital, juegos de mesa y YouTuber. De 11:00 a 14:00 h. y de 16:30 a 21:00 h. Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor.

Festival de Videojuegos, ocio digital, juegos de mesa y YouTuber. De 11:00 a 14:00 h. y de 16:30 a 21:00 h. Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor. 11:00 h.: MUESTRA DE ARTESANÍA ARTÍSTICA Y AGROALIMENTARIA ARAGONESA. De 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 h. Organiza Asociación de Artesanos Alimentarios de Aragón “San Jorge” y la Asociación Profesional de Artesanos de Aragón. Plaza de los Sitios.

11:00 h.: EL PILAR EN LAS ARMAS. MERCADILLO ARTESANO. De 11:00h a 20:00 h. Plaza Mariano de Cavia.

11:00 h.: LAS TRIBUS DEL PARQUE . “Magicus Zaragoza” (+3 años). Sesiones: 11:00, 17:00 y 19:00 h (90 minutos). Aula de la Naturaleza del Parque Grande José Antonio Labordeta (P.º de Mariano Renovales).

“Magicus Zaragoza” (+3 años). Sesiones: 11:00, 17:00 y 19:00 h (90 minutos). Aula de la Naturaleza del Parque Grande José Antonio Labordeta (P.º de Mariano Renovales). 11:00 h.: TROFEO “IBERCAJA - CIUDAD DE ZARAGOZA” DE BARRA ARAGONESA. Parque José Antonio Labordeta (Fuente de Neptuno).

11:30 h.: CUENTACUENTOS. LÜ DE LÜRDES, UN CUENTO LLENO DE CUENTOS (+ 3 años). Biblioteca Benjamín Jarnés (C/ Pedro Laín Entralgo).

11:30 h.: REGATA ESPECIAL 30 ANIVERSARIO C. N. HELIOS. Equipos de la Universidad de Oxford y el Centro Natación Helios. Salida Puente de Piedra- Club Náutico Zaragoza y llegada en el pebetero de C. N. Helios.

12:00 h.: PLANETA JURÁSICO . Pases cada 30 minutos de 12:00 a 14.00 y de 17:00 a 23:00 h. Carpa blanca Valdespartera.

. Pases cada 30 minutos de 12:00 a 14.00 y de 17:00 a 23:00 h. Carpa blanca Valdespartera. 12:00 h.: TEATRO ARBOLÉ presenta LA BARRACA DE LOS TÍTERES. Funciones: 12:00, 13:00, 17:30, 18:30, 19:30 y 20:30 h. C/ Moret.

presenta Funciones: 12:00, 13:00, 17:30, 18:30, 19:30 y 20:30 h. C/ Moret. 12:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. TALLER INFANTIL DE PINTACARAS. Parque de San Pablo.

Parque de San Pablo. 12:30 h.: ESPACIO ZITY presenta “CABEZAS DE CARTEL” con Juan Ibáñez, Luis Álvaro, Bianca Kovacs, Miguel Miguel y Susi Caramelo . Recinto Ferial de Valdespartera.

presenta . Recinto Ferial de Valdespartera. 12:30 h.: 4BOB REGGAE. Rock & Blues (C/ Cuatro de Agosto, 5).

13:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. VALIENTE CLUB con IVÁN DE RAMOS. Parque de San Pablo.

Parque de San Pablo. 13:00 h. VERMUT MUSICAL con MONOTONE (rock clásico & alternativo). Moliner 7 Sala (C/ Mª Moliner 7).

16:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. TARDEO CANALLA CON DJ DE NIRO . Parque de San Pablo.

. Parque de San Pablo. 16:00 h.: CONCENTRACIÓN DE PEÑAS en Plaza España/Independencia. A las 17:00 h. lectura del PREGÓN DE INTERPEÑAS. A las 17:30 h. desfile del Pregón. Recorrido: Plaza de España, Coso, Don Jaime, Plaza del Pilar.

16:00 h.: II FESTIVAL INTERNACIONAL DE CIRCO DE ZARAGOZA . Pases a las 16:00 y a las 19:00 h.Gran carpa blanca Valdespartera.

Pases a las 16:00 y a las 19:00 h.Gran carpa blanca Valdespartera. 16:30 h.: LOS PILARES DE LA TIERRA . Adaptación musical del best seller de Ken Follett. Funciones: 16:30 y 20:00 h. Teatro Principal.

. Adaptación musical del best seller de Ken Follett. Funciones: 16:30 y 20:00 h. Teatro Principal. 16:30 h.: PILAR JOVEN: ZGAMER. Festival de Videojuegos, ocio digital, juegos de mesa y YouTuber. De 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 21:00 h. Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor.

Festival de Videojuegos, ocio digital, juegos de mesa y YouTuber. De 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 21:00 h. Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor. 17:00 h.: BUSCAMOS PIRATAS . Ilógica Teatro. Alfocea (carpa junto al parque)

. Ilógica Teatro. Alfocea (carpa junto al parque) 17:00 h.: MAMMA MIA!, EL MUSICAL. Funciones 17:00 h. y 21:00 h. Palacio de Congresos de Zaragoza.

17:00 h.: MAMMA MIA!, EL MUSICAL. Funciones 17:00 h. y 21:00 h. Palacio de Congresos de Zaragoza.

17:00 h.: MAGO VITUCO (Santiago de Compostela) “Silk Mirage”. Magia de Salón. El Sótano Mágico (C/ San Pablo, 43).

17:30 h.: CONCENTRACIÓN DE PEÑAS en plaza Santa Engracia. A las 18:30 h lectura del pregón. A continuación, desfile del PREGÓN DE UNIÓN PEÑISTA. Recorrido: Plaza Santa Engracia, Paseo Independencia, Coso, Don Jaime, Plaza del Pilar.

17:30 h.: TEATRO ARBOLÉ presenta LA BARRACA DE LOS TÍTERES. Funciones: 12:00, 13:00, 17:30, 18:30, 19:30 y 20:30 h. C/ Moret.

presenta Funciones: 12:00, 13:00, 17:30, 18:30, 19:30 y 20:30 h. C/ Moret. 17:30 h.:TALLER FAMILIAR NOTAS DE CIENCIA (+ 6 años). CaixaForum Zaragoza (Avda. Anselmo Clavé, 4).

17:30 h.: FERIA DEL PILAR 2025. NOVILLADA CON PICADORES. El Mene, Tomás Bastos, Julio Norte. Ganadería Brazuelas. Plaza de Toros de La Misericordia.

NOVILLADA CON PICADORES. El Mene, Tomás Bastos, Julio Norte. Ganadería Brazuelas. Plaza de Toros de La Misericordia. 18:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA.ZARAKATRAKA (espectáculo infantil de risa, magia y coreografía). Parque de San Pablo.

(espectáculo infantil de risa, magia y coreografía). Parque de San Pablo. 18:00 h.: THE CORTOS con DIEGO PEÑA y JUAKO MALAVIRGEN presentan ¡CORTEN! Centro Cívico Río Ebro (C/ Mª Zambrano, 56).

18:30 h.: ACTO SOLEMNE DE ENTREGA DE MEDALLAS Y DISTINCIONES DE LA CIUDAD . Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Zaragoza.

. Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Zaragoza. 18:30 h.: PASACALLES DEL PREGÓN. “ZARAGOZA ES EL LEÓN ”. La Ciudad de Zaragoza, a través de sus fiestas y su tradición recibe al León Garganchón, el nuevo tobogán tradicional que viene a alegrar a los niños y niñas de la ciudad. Consulta el recorrido en fiestasdelpilar.com

”. La Ciudad de Zaragoza, a través de sus fiestas y su tradición recibe al León Garganchón, el nuevo tobogán tradicional que viene a alegrar a los niños y niñas de la ciudad. Consulta el recorrido en fiestasdelpilar.com 18:30 h.: REMÁTAME OTRA VEZ. Con Jesús Cabrero, Ángel Ruiz, Belinda Washington, Juanjo Cucalón y Roser Pujol. Teatro de las Esquinas.

19:00 h.: Visita Virtual con gafas 3D. Museo del Teatro de Caesaraugusta.

19:00 h.: CONCIERTO: DEL CAOS AL COSMOS. A cargo de Laura Farré Rozada, piano, y visuales de Alba G. Corral. CaixaForum Zaragoza (Avda. Anselmo Clavé, 4).

19:30 h.: A CARA O CRUZ, homenaje a RADIO FUTURA + DIARIO FANTASMA. Centro Cívico Delicias (Avda. Navarra, 54).

19:30 h.: HOMENAJE A RADIO FUTURA + DIARIO FANTASMA. Grupo: A cara o cruz. Centro Cívico Delicias.

19:30 h.: LOS DOS PILARES DE LA MAGIA: Pepe Lirrojo y Sergio Cisneros. Centro Cívico Valdefierro

20:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA . COPACABANA (VERSIONES INDIE). Parque de San Pablo.

. (VERSIONES INDIE). Parque de San Pablo. 20:00 h.: LOS PILARES DE LA TIERRA . Adaptación musical del best seller de Ken Follett. Funciones: 16:30 y 20:00 h. Teatro Principal.

. Adaptación musical del best seller de Ken Follett. Funciones: 16:30 y 20:00 h. Teatro Principal. 20:00 h.: EL SHOW DE IGNATIUS FARRAY. Teatro Arbolé.

20:00 h.: IX RALLY INTERNACIONAL HOSPEDERÍAS DE ARAGÓN “SLOW DRIVING”. Llegada de coches participantes al hotel Hiberus. Organiza Asociación Aragonesa de Clásicos Deportivos.

20:00 h.: “SARAO”, con Javier Segarra, Lola Moreno, Silvia Fox y el Ballet Internacional. Producciones Teatrales LUIS PARDOS. Auditorio WTCZ.

20:00 h.: TEATRO INDIGESTO presenta COMISARÍA EN FIESTAS: “EL REALITY”. Teatro del Mercado.

Teatro del Mercado. 20:00 h.: “2 KINDER GÜENOS” ESPECIAL PILARES. Espectáculo de monólogos e improvisación con Felipe Torres y Mariano Bartolomé. El Refugio del Crápula (C/ Mayor 56).

20:30 h.: MAGO VITUCO (Santiago de Compostela) “Silk Mirage”. Magia de Salón. El Sótano Mágico (C/ San Pablo, 43).

21:00 h.: LECTURA DEL PREGÓN con JAVIER MACIPE, PAULA ORTIZ Y PILAR PALOMERO, en compañía de ARANTXA EZQUERRO, BLANCA TORRES Y PEPE LORENTE . Desde el balcón del Ayuntamiento . También podrá seguirse en directo desde el espacio de las Food Trucks Zaragoza (Parque de San Pablo) y el escenario de Estación del Norte . A continuación, FUEGOS ARTIFICIALES.

. Desde el balcón del Ayuntamiento También podrá seguirse desde el espacio de las Food Trucks Zaragoza (Parque de San Pablo) y el escenario de Estación del Norte A continuación, 21:00 h.: ¡MADRE MÍA! Con Marisol Aznar.Teatro de las Esquinas.

21:00 h.: MAMMA MIA!, EL MUSICAL. Funciones 17:00 h. y 21:00 h. Palacio de Congresos de Zaragoza.

21:00 h.: LA PROHIBIDA + KIKA LORACE. Sala Oasis (C/ Basilio Boggiero, 28).

21:00 h.: PARTY SIXTY. Sala Creedence (Plaza San Lamberto, 3).

21:00 h.: CORINGAS + JOSÉ INSACIABLE. La Casa del Loco (C/ Mayor, 10).

21:00 h.: LA SÉPTIMA FAROLA. La Ley Seca (C/Sevilla, 2).

21:20 h.: RITMOS & BARRAS . Exhibición de freestyle y beatbox con CHUTY, MNAK, DJ VERSE, QUEEN MARY (HOST), BABI, ADRIANA, CHORIPÁN (BEATBOX), DANI VK, ANDER2K, ZYKO. Estación del Norte.

. Exhibición de freestyle y beatbox con Estación del Norte. 21:30 h.: EUROPA FM presenta PABLO LÓPEZ. Escenario Ambar Fuente de Goya (Plaza del Pilar).

presenta Escenario Ambar Fuente de Goya (Plaza del Pilar). 21:30 h.:BONEBREAKER. Hard Rock & heavy clásico de los años 80 y 90. Sala Z (C/ Felix Latassa, 14).

22:00 h.: CIRCO DEL MIEDO . Gran Carpa blanca Valdespartera.

. Gran Carpa blanca Valdespartera. 22:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA . HOMBRES B (TRIBUTO A HOMBRES G) . Parque de San Pablo.

. . Parque de San Pablo. 22:00 h.: ESPACIO ZITY en concierto: MELENDI . Recinto Ferial de Valdespartera.

en concierto: . Recinto Ferial de Valdespartera. 23:00 h.: RONDAS JOTERAS: EL CACHIRULO. Recorrido: Plaza de San Miguel, Coso, Puerta Cinegia, Teatro Principal, C/ Verónica, C/ Don Jaime, Plaza de Santa Cruz, C/ Manifestación, C/ Alfonso I.

Recorrido: Plaza de San Miguel, Coso, Puerta Cinegia, Teatro Principal, C/ Verónica, C/ Don Jaime, Plaza de Santa Cruz, C/ Manifestación, C/ Alfonso I. 23:59 h.: ESPACIO ZITY. ALMA BAKALA . Recinto Ferial de Valdespartera.

. Recinto Ferial de Valdespartera. 00:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. SESIÓN DJ con DJ EDUESTEB. Parque de San Pablo

Domingo 5 de octubre

08:00 h.: FERIA DEL PILAR 2025. Vaquillas. Plaza de Toros de la Misericordia.

Vaquillas. Plaza de Toros de la Misericordia. 09:00 h.: IV TROFEO “IBERCAJA - CIUDAD DE ZARAGOZA” DE TENIS MASCULINO. S.D Tiro de Pichón.

09:00 h.: XXXVIII TROFEO “IBERCAJA - CIUDAD DE ZARAGOZA” DE PIRAGÜISMO. Embarcadero de Vadorrey.

09:30 h.: IV TROFEO “IBERCAJA - CIUDAD DE ZARAGOZA” DE VÓLEY PLAYA. Parque Deportivo Ebro.

09:30 h.: CARRERA SOLIDARIA CRUZ ROJA PILAR 2025. Salida y meta en Parque José Antonio Labordeta.

10:00 h.: CXXXIX CERTAMEN OFICIAL DE JOTA ARAGONESA . Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor.

. Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor. 10:00 h.: XXX ENCUENTRO DE ENCAJE DE BOLILLOS DE ZARAGOZA . Hasta las 13.00 h. Frente fluvial Expo, zona del Pabellón de España.

. Hasta las 13.00 h. Frente fluvial Expo, zona del Pabellón de España. 10:00 h.: FESTIVAL DE AEROMODELISMO FIESTAS DEL PILAR. Pista de vuelo Club Aeromodelismo Alas Aragonesas (Zorongo).

10:30 h.: MERCADO DE LOS PORCHES. De 10:30 a 14:30h. Pasillos del C.C. Los Porches del Audiorama.

11:00 h.: HOMENAJE A LAS HEROÍNAS DE LOS SITIOS . Tradicional ofrenda floral en recuerdo de las heroínas de los Sitios. Organiza: Ayuntamiento de Zaragoza y Asociación Cultural Los Sitios de Zaragoza. Monumento de la Plaza del Portillo.

. Tradicional ofrenda floral en recuerdo de las heroínas de los Sitios. Organiza: Ayuntamiento de Zaragoza y Asociación Cultural Los Sitios de Zaragoza. Monumento de la Plaza del Portillo. 11:00 h.: EL PILAR EN EL CENTRO. TRAGACHICOS Y LEÓN GARGANCHÓN. De 11:00 a 14:00 h y de 16:00 a 20:00h . Plaza de Delegación de Gobierno.

De 11:00 a 14:00 h y de 16:00 a 20:00h Plaza de Delegación de Gobierno. 11:00 h.: PILAR JOVEN: ZGAMER. Festival de Videojuegos, ocio digital, juegos de mesa y YouTuber. De 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 21:00 h. Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor.

Festival de Videojuegos, ocio digital, juegos de mesa y YouTuber. De 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 21:00 h. Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor. 11:00 h.: IX ENCUENTRO DE DANCES ZARAGOZANOS. Salida desde el Balcón de San Lázaro. Recorrido: Puente de Piedra, C/ Don Jaime I, C/ Espoz y Mina, C/ Manifestación, C/ Alfonso I y finalizando a las 11:30 horas en el Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar) donde cada grupo realizará su actuación. Colabora: Asociación Cultural Royo del Rabal.

Salida desde el Balcón de San Lázaro. Recorrido: Puente de Piedra, C/ Don Jaime I, C/ Espoz y Mina, C/ Manifestación, C/ Alfonso I y finalizando a las 11:30 horas en el Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar) donde cada grupo realizará su actuación. Colabora: Asociación Cultural Royo del Rabal. 11:00 h.: LAS TRIBUS DEL PARQUE . “Magicus Zaragoza” (+3 años). Sesiones: 11:00, 17:00 y 19:00 h (90 minutos). Aula de la Naturaleza del Parque Grande José Antonio Labordeta (P.º de Mariano Renovales).

“Magicus Zaragoza” (+3 años). Sesiones: 11:00, 17:00 y 19:00 h (90 minutos). Aula de la Naturaleza del Parque Grande José Antonio Labordeta (P.º de Mariano Renovales). 11:00 h.: Un domingo en el museo: Recuerdos en el corazón. Museo del Foro de Caesaraugusta.

11:00 h.: MUESTRA DE ARTESANÍA ARTÍSTICA Y AGROALIMENTARIA ARAGONESA. De 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 h. Organiza Asociación de Artesanos Alimentarios de Aragón “San Jorge” y la Asociación Profesional de Artesanos de Aragón. Plaza de los Sitios.

11:00 h.: EL PILAR EN LAS ARMAS. MERCADILLO ARTESANO. De 11:00h a 20:00 h. Plaza Mariano de Cavia.

11:00 h.: TROFEO “IBERCAJA - CIUDAD DE ZARAGOZA” DE BOLA ARAGONESA. Camino de la Alfranca Zaragoza.

11:30 h.: Inauguración RÍO Y JUEGO . Horario: de 11:30h a 14:30 h. y de 17:30h a 20:00 h. Frente Fluvial Expo.

. Horario: de 11:30h a 14:30 h. y de 17:30h a 20:00 h. Frente Fluvial Expo. 11:30 h.: MAGIA DE CERCA con el MAGO FÉLIX. Pases 11:30, 12:00 y 12:30 h. Centro Cívico Distrito 14 La Jota (Plaza La Albada, 3).

Centro Cívico Distrito 14 La Jota (Plaza La Albada, 3). 11:30 h.: HELENA PERDOMO Y PEPIN BANZO (Zaragoza) “MaJia con Jota”. Magia y tradición. El Sótano Mágico (C/ San Pablo, 43).

11:30 h.: FERIA DEL PILAR 2025. XLII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RECORTADORES CON ANILLAS. Plaza de Toros de la Misericordia.

XLII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RECORTADORES CON ANILLAS. Plaza de Toros de la Misericordia. 12:00 h.: EL PILAR EN EL CENTRO. COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS DE ZARAGOZA . Salida desde el Ayuntamiento (Plaza del Pilar).

. Salida desde el Ayuntamiento (Plaza del Pilar). 12:00 h.: HUMOR. TEATRO INDIGESTO (Aragón) presenta “Joteros Kombat”. Anfiteatro Residencia Xior (C/ de la Madre Rafols, 4).

(Aragón) presenta “Joteros Kombat”. Anfiteatro Residencia Xior (C/ de la Madre Rafols, 4). 12:00 h.: EL PILAR EN LA CARTUJA BAJA. COSCORRÓN BANDA DE ANIMACIÓN (Aragón) presenta "Superbichos”. Parque del Huerto Frisón.

(Aragón) presenta "Superbichos”. Parque del Huerto Frisón. 12:00 h.: EL PILAR EN CASABLANCA. CIRCO MARAVILLA (Aragón) presenta "El círculo de Casandra". Parque de los Incrédulos.

(Aragón) presenta "El círculo de Casandra". Parque de los Incrédulos. 12:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. TALLER INFANTIL DISEÑA TU PROPIA CARPA DE CIRCO . Parque de San Pablo.

. Parque de San Pablo. 12:00 h.: ¡MADRE MÍA! Con Marisol Aznar. Teatro de las Esquinas.

Teatro de las Esquinas. 12:00 h.: TALLER FAMILIAR NOTAS DE CIENCIA (+ 6 años). CaixaForum Zaragoza (Avda. Anselmo Clavé, 4)

12:00 h.: TEATRO ARBOLÉ presenta LA BARRACA DE LOS TÍTERES . Funciones: 12:00, 13:00, 17:30, 18:30, 19:30 h. C/ Moret.

presenta . Funciones: 12:00, 13:00, 17:30, 18:30, 19:30 h. C/ Moret. 12:00 h.: MIGRANTES, con TÍTERES DE LA TÍA ELENA (+5). Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter (C/ de Raquel Meller, 2)

12:00 h.: TALLERES DE INICIACIÓN A LA PAPIROFLEXIA. Museo del Origami de Zaragoza (EMOZ). Centro de Historias.

12:00 h.: II FESTIVAL INTERNACIONAL DE CIRCO DE ZARAGOZA . Pases a las 12:00 y a las 16:30 h. Gran carpa blanca Valdespartera.

Pases a las 12:00 y a las 16:30 h. Gran carpa blanca Valdespartera. 12:00 h.: PLANETA JURÁSICO . Pases cada 30 minutos de 12:00 a 14.00 y de 17:00 a 23:00 h. Carpa blanca Valdespartera.

. Pases cada 30 minutos de 12:00 a 14.00 y de 17:00 a 23:00 h. Carpa blanca Valdespartera. 13:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. HISTORIAS DE CIRCO (espectáculo infantil de teatro, clown y circo). Parque de San Pablo.

(espectáculo infantil de teatro, clown y circo). Parque de San Pablo. 13:00 h.: VERMUT MUSICAL con ALE D' VO BANDA (rock alternativo & psicodelia). Moliner 7 Sala (C/ Mª Moliner 7).

13:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. VALIENTE CLUB CON CHUS PALACIOS. Parque de San Pablo.

VALIENTE CLUB CON Parque de San Pablo. 16:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA . CON ALEX CURREYA, SAROLINE, LUIS DOMPER . Parque de San Pablo.

. CON . Parque de San Pablo. 16:30 h.: PILAR JOVEN: ZGAMER. Festival de Videojuegos, ocio digital, juegos de mesa y YouTuber. De 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 21:00 h. Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor.

Festival de Videojuegos, ocio digital, juegos de mesa y YouTuber. De 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 21:00 h. Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor. 16:30 h.: MAMMA MIA!, EL MUSICAL. Palacio de Congresos de Zaragoza.

17:00 h.: DENOMINACIÓN DE ORIGEN: LA FIERA (FFAMA). Escenario Fuente de la Hispanidad.

Escenario Fuente de la Hispanidad. 17:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. TALLER INFANTIL DISEÑA TU PROPIA CARPA DE CIRCO . Parque de San Pablo.

. Parque de San Pablo. 17:00 h.: HELENA PERDOMO Y PEPIN BANZO (Zaragoza) “MaJia con Jota”. Magia y tradición. El Sótano Mágico (C/ San Pablo, 43).

17:30 h.: DANZA CONTEMPORÁNEA. LAURA LÓPEZ (Aragón) presenta “Aquí el desierto ya no tiene principio ni fin”. Anfiteatro Residencia Xior (C/ de la Madre Rafols, 4).

(Aragón) presenta “Aquí el desierto ya no tiene principio ni fin”. Anfiteatro Residencia Xior (C/ de la Madre Rafols, 4). 17:30 h.: RÍO Y JUEGO . Horario: de 11:30h a 14:00 h. y de 17:30h a 20:00 h. Frente Fluvial Expo.

. Horario: de 11:30h a 14:00 h. y de 17:30h a 20:00 h. Frente Fluvial Expo. 17:30 h.: TEATRO ARBOLÉ presenta LA BARRACA DE LOS TÍTERES . Funciones: 12:00, 13:00, 17:30, 18:30, 19:30 h. C/ Moret.

presenta . Funciones: 12:00, 13:00, 17:30, 18:30, 19:30 h. C/ Moret. 17:30 h.: “Mal… pero bien” con Nasú Teatro (Comedia). Salón Juvenil Alfocea.

17:30 h.: FERIA DEL PILAR 2025. CORRIDA CONCURSO DE GANADERÍAS. Rafaelillo, Antonio Ferrera, Javier Castaño. Ganaderías Concha y Sierra, Partido de Resina, Villamarta, Murteira Grave, Peñajara, Hijos de Ignacio Pérez Tabernero. Plaza de Toros de La Misericordia.

CORRIDA CONCURSO DE GANADERÍAS. Rafaelillo, Antonio Ferrera, Javier Castaño. Ganaderías Concha y Sierra, Partido de Resina, Villamarta, Murteira Grave, Peñajara, Hijos de Ignacio Pérez Tabernero. Plaza de Toros de La Misericordia. 18:00 h.: DANZA CONTEMPORÁNEA. WACO DANZA (C. Valenciana) presenta “Hellouses y goodbyeses”. Anfiteatro Residencia Xior (C/ de la Madre Rafols, 4).

(C. Valenciana) presenta “Hellouses y goodbyeses”. Anfiteatro Residencia Xior (C/ de la Madre Rafols, 4). 18:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. HISTORIAS DE CIRCO (espectáculo infantil de teatro, clown y circo). Parque de San Pablo.

(espectáculo infantil de teatro, clown y circo). Parque de San Pablo. 18:00 h.: DENOMINACIÓN DE ORIGEN: L’AUSIN. Escenario Fuente de la Hispanidad.

Escenario Fuente de la Hispanidad. 18:00 h.: LOS PILARES DE LA TIERRA . Adaptación musical del best seller de Ken Follett. Teatro Principal.

. Adaptación musical del best seller de Ken Follett. Teatro Principal. 18:00 h.: EL PILAR EN VENTA DEL OLIVAR. ILÓGICA TEATRO (Aragón) presenta "Buscamos piratas". Plaza Mayor.

(Aragón) presenta "Buscamos piratas". Plaza Mayor. 18:00 h.: EL PILAR EN CASETAS . TON MUNTANÉ (Cataluña) presenta "Soliloquio". Parque Clemente Mateo.

. (Cataluña) presenta "Soliloquio". Parque Clemente Mateo. 18:00 h.: EL PILAR EN TORRERO. BELLADONA TEATRO presenta "Arrastrados". Anfiteatro del Centro Cívico de Torrero.

presenta "Arrastrados". Anfiteatro del Centro Cívico de Torrero. 18:00 h.: THE CORTOS con DIEGO PEÑA y JUAKO MALAVIRGEN presentan ¡CORTEN! Centro Cívico Río Ebro (C/ Mª Zambrano, 56).

18:00 h.: MAXIMUM MAGIC con el MAGO FÉLIX. Centro Cívico Distrito 14 La Jota (Plaza La Albada, 3).

Centro Cívico Distrito 14 La Jota (Plaza La Albada, 3). 18:30 h.: BANDAS EN LA GRANJA. UNIÓN MUSICAL GARRAPINILLOS. Cúpula del Parque La Granja. (Camino de Cabaldos, 45).

Cúpula del Parque La Granja. (Camino de Cabaldos, 45). 18:30 h.: REMÁTAME OTRA VEZ Con Jesús Cabrero, Ángel Ruiz, Belinda Washington, Juanjo Cucalón y Roser Pujol. Teatro de las Esquinas.

18:30 h.: RASMIA COMEDY CLUB presenta LA INVASIÓN. Centro Cívico Delicias (Av. Navarra 54)

19:00 h.: DANZA CONTEMPORÁNEA. REY DANCE (Aragón). Danza Latina. Anfiteatro Residencia Xior (C/ de la Madre Rafols, 4).

(Aragón). Danza Latina. Anfiteatro Residencia Xior (C/ de la Madre Rafols, 4). 19:00 h.: DELICIAS DE CIRCO. MUMUSIC CIRCUS (Cataluña) presenta “Flow Papagayo”. Parque Delicias.

(Cataluña) presenta “Flow Papagayo”. Parque Delicias. 19:00 h.: DENOMINACIÓN DE ORIGEN: DANZAR. Escenario Fuente de la Hispanidad.

Escenario Fuente de la Hispanidad. 19:00 h.: PILAR JOVEN: FINALISTAS CONCURSO POPYROCK 2025 con la actuación de DIREI y SEVEN DAYS. Plaza Miguel Merino.

19:00 h.: TEATRO INDIGESTO presenta COMISARÍA EN FIESTAS: “EL REALITY”. Teatro del Mercado.

Teatro del Mercado. 19:00 h.: DJ SYMPHONIC & ROYAL FILM CONCERT ORCHESTRA . Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor.

Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor. 19:00 h.: CONFERENCIA-CONCIERTO: MOZART Y LA REVOLUCIÓN. Con el divulgador musical Albert Galcerán y el pianista Pedro Pardo. CaixaForum Zaragoza (Avda. Anselmo Clavé, 4).

19:00 h.: THE BONS VIVANTS. LA CAMPANA UNDERGROUND (C/ Prudencio, 7).

19:30 h.: TU OTRA BONITA + DELACUEVA. Estación del Norte.

Estación del Norte. 19:30 h.: LOS DOS PILARES DE LA MAGIA: Pepe Lirrojo y Sergio Cisneros. Centro Cívico Valdefierro (Plaza de la Inmaculada, s/n).

19:30 h.: CIRCO DEL MIEDO . Gran Carpa blanca Valdespartera.

. Gran Carpa blanca Valdespartera. 20:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA . CACHIRULOS XL . Parque de San Pablo.

. . Parque de San Pablo. 20:00 h.: “SARAO”, con Javier Segarra, Lola Moreno, Silvia Fox y el Ballet Internacional. Producciones Teatrales LUIS PARDOS. Auditorio WTCZ.

20:00 h.: “MEIXEVERSO” con PABLO MEIXE. Teatro Arbolé.

20:00 h.: “2 KINDER GÜENOS” ESPECIAL PILARES. Espectáculo de monólogos e improvisación con Felipe Torres y Mariano Bartolomé. El Refugio del Crápula (C/ Mayor 56).

20:00 h.: JAMIE BAUM. Rock & Blues (C/ Cuatro de Agosto, 5).

20:15 h.: AGUA, LUZ Y SONIDO. GRANDES COMPOSITORES DE BANDAS SONORAS.

Hans Zimmer. Fuentes del Parque José Antonio Labordeta.

Fuentes del Parque José Antonio Labordeta. 20:30 h.: ARAGÓN RADIO presenta ÁLVARO MAYO + LEIRE MARTÍNEZ. Escenario Ambar Fuente de Goya (Plaza del Pilar).

presenta Escenario Ambar Fuente de Goya (Plaza del Pilar). 21:00 h.: RONDAS JOTERAS: LOS BATURROS. Recorrido: Plaza de San Miguel, Coso, C/ Verónica, C/ Don Jaime, Plaza Santa Cruz, C/ Manifestación, C/ Alfonso I.

Recorrido: Plaza de San Miguel, Coso, C/ Verónica, C/ Don Jaime, Plaza Santa Cruz, C/ Manifestación, C/ Alfonso I. 21:00 h.: ESPACIO ZITY en concierto: MANUEL CARRASCO. Recinto Ferial de Valdespartera.

en concierto: Recinto Ferial de Valdespartera. 21:00 h.: KRAKEN + WHITE COVEN. Jardín de Invierno. Parque José Antonio Labordeta.

Jardín de Invierno. Parque José Antonio Labordeta. 21:00 h.: CHARANGA HABANERA & DAVID CALZADO. Sala Oasis (C/ Basilio Boggiero, 28).

21:30 h.: BLADIMIR ROS. Rock Tabernario. Sala Z (C/ Felix Latassa, 14).

22:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. HÉROES Y LEYENDAS (Tributo a Héroes del Silencio). Parque de San Pablo.

(Tributo a Héroes del Silencio). Parque de San Pablo. 23:00 h.: RONDAS JOTERAS: SIMPATÍA (FFAMA). Recorrido: Plaza de San Miguel, Coso, Puerta Cinegia, Teatro Principal, C/ Verónica, C/ Don Jaime, Plaza de Santa Cruz, C/ Manifestación, C/ Alfonso I.

Recorrido: Plaza de San Miguel, Coso, Puerta Cinegia, Teatro Principal, C/ Verónica, C/ Don Jaime, Plaza de Santa Cruz, C/ Manifestación, C/ Alfonso I. 23:59 h.: ESPACIO ZITY. SESIÓN DE NOCHE. Recinto Ferial de Valdespartera.

Lunes 6 de octubre

08:00 h.: FERIA DEL PILAR 2025. Vaquillas. Plaza de Toros de la Misericordia.

Vaquillas. Plaza de Toros de la Misericordia. 11:00 h.: MUESTRA DE ARTESANÍA ARTÍSTICA Y AGROALIMENTARIA ARAGONESA. De 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 h. Organiza Asociación de Artesanos Alimentarios de Aragón “San Jorge” y la Asociación Profesional de Artesanos de Aragón. Plaza de los Sitios.

12:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. VERMUT JOTERO y RONDA con GRUPO FOLKLÓRICO ZIERZO . Parque de San Pablo.

. Parque de San Pablo. 13:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. VALIENTE CLUB CON DJ ELEVEN . Parque de San Pablo.

. Parque de San Pablo. 16:00 h.: EL PILAR EN UNIVERSIDAD . TRAGACHICOS. De 16:00 a 20:00 h. Calle Eduardo Ibarra.

. De 16:00 a 20:00 h. Calle Eduardo Ibarra. 16:00 h.: EL PILAR EN OLIVER. LEÓN GARGANCHÓN . De 16:00 a 20:00 h. Parque Oliver.

. De 16:00 a 20:00 h. Parque Oliver. 16:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. TARDEO VALIENTE CON DJ KICKS OFF . Parque de San Pablo.

. Parque de San Pablo. 17:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. TALLER INFANTIL “CONVIÉRTETE EN EQUILIBRISTA” . Parque de San Pablo.

. Parque de San Pablo. 17:00 h.: DENOMINACIÓN DE ORIGEN: EL PILAR . Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar).

. Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar). 17:00 h.: PLANETA JURÁSICO . Pases cada 30 minutos de 17:00 a 23:00 h. Carpa blanca Valdespartera.

. Pases cada 30 minutos de 17:00 a 23:00 h. Carpa blanca Valdespartera. 17:30 h.: TEATRO ARBOLÉ presenta LA BARRACA DE LOS TÍTERES. Funciones: 17:30, 18:30, 19:30 h. C/ Moret.

presenta Funciones: 17:30, 18:30, 19:30 h. C/ Moret. 17:30 h.: RÍO Y JUEGO. DÍA SIN RUIDO. Espacio Infantil de Fiestas. Horario: de 17:30h a 20:00h. Frente Fluvial Expo.

Espacio Infantil de Fiestas. Horario: de 17:30h a 20:00h. Frente Fluvial Expo. 17:30 h.: FERIA DEL PILAR 2025. NOVILLADA SIN PICADORES. David Sejas, Ángel Alarcón, Miguel Remiro. Ganadería Bernardino Píriz. Plaza de Toros de La Misericordia.

NOVILLADA SIN PICADORES. David Sejas, Ángel Alarcón, Miguel Remiro. Ganadería Bernardino Píriz. Plaza de Toros de La Misericordia. 18:00 h.: LÜ DE LÜRDES con ‘La diana de los cuentos’. Hall del C.C. Los Porches del Audiorama.

18:00 h.: EL PILAR EN MONTAÑANA . ALEHOP CIRCO presenta "Alehop". C/ Amado Mene Arruga.

. ALEHOP CIRCO presenta "Alehop". C/ Amado Mene Arruga. 18:00 h.: EL PILAR EN VALDESPARTERA. SWEET CHILI CIRCUS (Francia) presenta "The risk party". C/ Ciudadano Kane, esquina Isla del Tesoro.

SWEET CHILI CIRCUS (Francia) presenta "The risk party". C/ Ciudadano Kane, esquina Isla del Tesoro. 18:00 h.: EL PILAR EN SAN JOSÉ. COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS. Salida desde CEIP Calixto Ariño.

Salida desde CEIP Calixto Ariño. 18:00 h.: HUMOR. TORTELL POLTRONA (Cataluña) presenta “Post Clàssic”. Anfiteatro Residencia Xior (C/ de la Madre Rafols, 4).

(Cataluña) presenta “Post Clàssic”. Anfiteatro Residencia Xior (C/ de la Madre Rafols, 4). 18:00 h.: DENOMINACIÓN DE ORIGEN: ANTOLOGÍA ARAGONESA . Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar).

. Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar). 18:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. TININ EL MAGO (espectáculo infantil de magia). Parque de San Pablo.

(espectáculo infantil de magia). Parque de San Pablo. 18:00 h.: THE CORTOS con DIEGO PEÑA y JUAKO MALAVIRGEN presentan ¡CORTEN! Centro Cívico Río Ebro (C/ Mª Zambrano, 56).

18:30 h.: BANDAS EN LA GRANJA. BANDA DE MÚSICA DE LAS FUENTES. Cúpula del Parque La Granja. (Camino de Cabaldos, 45).

Cúpula del Parque La Granja. (Camino de Cabaldos, 45). 19:00 h.: DELICIAS DE CIRCO. LA TROUPE MALABÓ (Castellón) presenta “Eirenê, bajo la carpa del cielo”. Parque Delicias.

(Castellón) presenta “Eirenê, bajo la carpa del cielo”. Parque Delicias. 19:00 h.: DENOMINACIÓN DE ORIGEN: ESTAMPA BATURRA . Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar).

. Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar). 19:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. CICLO CONCIERTOS ZGZ EMERGENTE . Parque de San Pablo.

. Parque de San Pablo. 19:00 h.: II FESTIVAL INTERNACIONAL DE CIRCO DE ZARAGOZA . Gran carpa blanca Valdespartera.

. Gran carpa blanca Valdespartera. 19:30 h.: ALBA RECHE + ANAJU. Estación del Norte.

Estación del Norte. 19:30 h.: LOS DOS PILARES DE LA MAGIA: Pepe Lirrojo y Sergio Cisneros. Centro Cívico Valdefierro (Plaza de la Inmaculada, s/n).

20:00 h.: TEATRO INDIGESTO presenta COMISARÍA EN FIESTAS: “EL REALITY”. Teatro del Mercado.

Teatro del Mercado. 20:00 h.: ¡MADRE MÍA! Con Marisol Aznar. Teatro de las Esquinas.

Teatro de las Esquinas. 20:00 h.: “SARAO”, con Javier Segarra, Lola Moreno, Silvia Fox y el Ballet Internacional. Producciones Teatrales LUIS PARDOS. Día del espectador. Auditorio WTCZ.

20:00 h.: “Mal… pero bien” con Nasú Teatro (Comedia). Centro Cívico La Almozara. (Av. Puerta Sancho, 30).

20:00 h.: MEA CULPA, con MINERVA ARBUÉS. Teatro Arbolé.

20:15 h.: AGUA, LUZ Y SONIDO. GRANDES COMPOSITORES DE BANDAS SONORAS. Compositores americanos actuales: Danny Elfman, James Horner, Justin Hurwitz, Thomas Newman, Alan Menken y otros. Fuentes del Parque José Antonio Labordeta.

Danny Elfman, James Horner, Justin Hurwitz, Thomas Newman, Alan Menken y otros. Fuentes del Parque José Antonio Labordeta. 20:30 h.: ESPACIO ZITY en concierto: CRUZ CAFUNÉ + DE LA ROSE . Recinto Ferial de Valdespartera.

en concierto: . Recinto Ferial de Valdespartera. 21:00 h.: SLAP! presenta CALLE MAMBO + FONKI CHEFF. Jardín de Invierno. Parque José Antonio Labordeta.

Jardín de Invierno. Parque José Antonio Labordeta. 21:00 h.: PILARFOLK. MERCEDES PEÓN (Galicia). Escenario Ámbar Fuente de Goya (Plaza del Pilar).

(Galicia). Escenario Ámbar Fuente de Goya (Plaza del Pilar). 21:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. CICLO CONCIERTOS ZGZ EMERGENTE presenta PARED CON PARED . Parque de San Pablo.

presenta . Parque de San Pablo. 21:00 h.: GO! (EEUU) + GxUxTxSx (Chequia). Sala Creedence (Plaza San Lamberto, 3).

21:30 h.: GUIÑOTE DE QUONTACTO + SCHIFO!. Punk\PostPunk. Sala Z (C/ Felix Latassa, 14).

22:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. CICLO CONCIERTOS ZGZ EMERGENTE presenta LETTER SKIN . Parque de San Pablo.

presenta . Parque de San Pablo. 22:00 h.: CIRCO DEL MIEDO . Gran Carpa blanca Valdespartera.

. Gran Carpa blanca Valdespartera. 23:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. CICLO CONCIERTOS ZGZ EMERGENTE presenta MIGUEL INESTABLE . Parque de San Pablo.

presenta . Parque de San Pablo. 23:59 h.: ESPACIO ZITY. SESIÓN DE NOCHE. Recinto Ferial de Valdespartera.

Martes 7 de octubre

08:00 h.: FERIA DEL PILAR 2025. Vaquillas. Plaza de Toros de la Misericordia.

Vaquillas. Plaza de Toros de la Misericordia. 11:00 h.: MUESTRA DE ARTESANÍA ARTÍSTICA Y AGROALIMENTARIA ARAGONESA. De 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 h. Organiza Asociación de Artesanos Alimentarios de Aragón “San Jorge” y la Asociación Profesional de Artesanos de Aragón. Plaza de los Sitios.

12:00 h.: EL PILAR CON NUESTROS MAYORES. "EL PILAR ES UNA FIESTA" con la participación de SEIM, SILVIA FOX, SAMMY & CRISS y la colaboración especial de MARIANICO EL CORTO . Funciones 12:00, 17:00 y 19:00 h. Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor.

. Funciones 12:00, 17:00 y 19:00 h. Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor. 12:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. VERMUT JOTERO Y RONDA con GRUPO FOLKLÓRICO ZIERZO . Parque de San Pablo.

. Parque de San Pablo. 12:00 h.: PRESENTACIÓN DEL LIBRO “Gitanas: Talento, Creatividad y Diversidad Romaní en España” y MESA REDONDA “Voces Gitanas ” con Enerida Isuf, Mercedes Porras, Paqui Perona, Manuela Fernández. A las 13.00 h., inauguración de la EXPOSICIÓN “Mujeres Gitanas en Acción”. Organiza Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Gitanas KAMIRA. Casa de las Culturas y de la Solidaridad (C/Palafox 29).

” con Enerida Isuf, Mercedes Porras, Paqui Perona, Manuela Fernández. A las 13.00 h., inauguración de la Organiza Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Gitanas KAMIRA. Casa de las Culturas y de la Solidaridad (C/Palafox 29). 13:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. VALIENTE CLUB CON ALEX CURREYA . Parque de San Pablo

. Parque de San Pablo 16:00 h.: EL PILAR EN ROSALES DEL CANAL. TRAGACHICOS. De 16:00 a 20:00 h. Calle Enrique Granados.

De 16:00 a 20:00 h. Calle Enrique Granados. 16:00 h.: EL PILAR EN LAS FUENTES . LEÓN GARGANCHÓN. De 16:00 a 20:00 h. Paseo Vicente Cazcarra.

. De 16:00 a 20:00 h. Paseo Vicente Cazcarra. 16:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. TARDEO VALIENTE CON DJ SOPELANA .Parque de San Pablo.

.Parque de San Pablo. 17:00 h.: EL PILAR CON NUESTROS MAYORES. "EL PILAR ES UNA FIESTA" con la participación de SEIM, SILVIA FOX, SAMMY & CRISS y la colaboración especial de MARIANICO EL CORTO . Funciones 12:00, 17:00 y 19:00 h. Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor.

. Funciones 12:00, 17:00 y 19:00 h. Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor. 17:00 h.: PILARFOLK. ARABOAS (Aragón). Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar).

Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar). 17:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. TALLER INFANTIL “DISEÑA TU PROPIO ACRÓBATA”. Parque de San Pablo.

Parque de San Pablo. 17:00 h.: PLANETA JURÁSICO . Pases cada 30 minutos de 17:00 a 23:00 h. Carpa blanca Valdespartera.

. Pases cada 30 minutos de 17:00 a 23:00 h. Carpa blanca Valdespartera. 17:30 h.: TEATRO ARBOLÉ presenta LA BARRACA DE LOS TÍTERES. Funciones: 17:30, 18:30, 19:30 h. C/ Moret.

presenta Funciones: 17:30, 18:30, 19:30 h. C/ Moret. 17:30 h.: RÍO Y JUEGO . Espacio infantil de fiestas. Horario: de 17:30h a 20:00h. Frente Fluvial Expo.

. Espacio infantil de fiestas. Horario: de 17:30h a 20:00h. Frente Fluvial Expo. 17:30 h.: FERIA DEL PILAR 2025. NOVILLADA CON PICADORES. Pedro Andrés, Mario Vilau, Joselito de Córdoba. Ganadería Hijos de Ignacio Pérez Tabernero. Plaza de Toros de La Misericordia.

NOVILLADA CON PICADORES. Pedro Andrés, Mario Vilau, Joselito de Córdoba. Ganadería Hijos de Ignacio Pérez Tabernero. Plaza de Toros de La Misericordia. 18:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. COMPAÑÍA CHÉCHARE (espectáculo infantil de circo). Parque de San Pablo.

(espectáculo infantil de circo). Parque de San Pablo. 18:00 h.: PILARFOLK. VEGETAL JAM (Aragón). Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar).

Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar). 18:00 h.: HUMOR. III GALA SOLIDARIA DE PAYASOS SIN FRONTERAS con Tortell Poltrona, Pepe Viyuela, Amparo Nogués, Noche, Cachito y Arturo Peliagudo. Presenta: Patri Coronas. Anfiteatro Residencia Xior (C/ de la Madre Rafols, 4).

con Tortell Poltrona, Pepe Viyuela, Amparo Nogués, Noche, Cachito y Arturo Peliagudo. Presenta: Patri Coronas. Anfiteatro Residencia Xior (C/ de la Madre Rafols, 4). 18:00 h.: EL PILAR EN ROMAREDA. COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS. Salida desde CP. Doctor Azúa.

Salida desde CP. Doctor Azúa. 18:00 h.: EL PILAR EN PEÑAFLOR . TEATRO ARBOLÉ (Aragón) presenta "Caperucita Roja. Plaza del Centro Cívico. LA EDAD NO

. (Aragón) presenta "Caperucita Roja. Plaza del Centro Cívico. LA EDAD NO 18:00 h.: EL PILAR EN SAN JUAN DE MOZARRIFAR.PASSABARRET (Cataluña) presenta "Versus". Patio CEIP Andrés Oliván.

(Cataluña) presenta "Versus". Patio CEIP Andrés Oliván. 18:00 h.: THE CORTOS con DIEGO PEÑA y JUAKO MALAVIRGEN presentan ¡CORTEN! Centro Cívico Río Ebro (C/ Mª Zambrano, 56).

18:00 h.: CONFERENCIA CAOS: DE LA TEORÍA A LA MÚSICA. Con Laura Farré Rozada, pianista y matemática. CaixaForum Zaragoza (Avda. Anselmo Clavé, 4).

18:30 h.: OFF DE CALLE. MAF BATTLE (Aragón) presenta “Batalla de danza urbana”. Plaza Aragón.

(Aragón) presenta “Batalla de danza urbana”. Plaza Aragón. 18:30 h.: BANDAS EN LA GRANJA. UNIÓN MUSICAL TORRERO . Cúpula del Parque La Granja. (Camino de Cabaldos, 45).

. Cúpula del Parque La Granja. (Camino de Cabaldos, 45). 19:00 h.: OFF DE CALLE. MARKELIÑE (País Vasco) presenta “Andante”. Plaza la Salamero.

(País Vasco) presenta “Andante”. Plaza la Salamero. 19:00 h.: EL PILAR CON NUESTROS MAYORES. "EL PILAR ES UNA FIESTA" con la participación de SEIM, SILVIA FOX, SAMMY & CRISS y la colaboración especial de MARIANICO EL CORTO . Funciones 12:00, 17:00 y 19:00 h. Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor.

. Funciones 12:00, 17:00 y 19:00 h. Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor. 19:00 h.: PILARFOLK. O’CAROLAN (Aragón). Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar).

Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar). 19:00 h.: DELICIAS DE CIRCO. CIE. BAROLOSOLO (Francia) presenta “Haute Heure”. Parque Delicias.

(Francia) presenta “Haute Heure”. Parque Delicias. 19:00 h.: RONDA GAITERA Y BAILE TRADICIONAL. Organiza Asociación Cultural Gaiteros del Rabal. Salida desde el Balcón de San Lázaro, Puente de Piedra, Plaza La Seo, C/ Cuellar, Plaza Santa Marta, C/ Cedro, C/ Argensola, Plaza San Pedro Nolasco, C/ San Jorge, C/ Méndez Núñez, Plaza Santa Cruz.

19:00 h.: HOMENAJE A ARTURO HORTAS “En la mitad del mundo”. Proyección de documentales “El mal viaje de Daysi” y “Colonos”. Interpretación musical y lectura poética. Casa de las Culturas y de la Solidaridad (C/Palafox 29).

HOMENAJE A ARTURO HORTAS “En la mitad del mundo”. Proyección de documentales “El mal viaje de Daysi” y “Colonos”. Interpretación musical y lectura poética. Casa de las Culturas y de la Solidaridad (C/Palafox 29). 19:00 h.: II FESTIVAL INTERNACIONAL DE CIRCO DE ZARAGOZA . Gran carpa blanca Valdespartera.

. Gran carpa blanca Valdespartera. 19:30 h.: MARÍA TERREMOTO + AMULETO + NOCHE DE FLAMENCO. Estación del Norte.

Estación del Norte. 19:30 h.: LOS DOS PILARES DE LA MAGIA: Pepe Lirrojo y Sergio Cisneros. Centro Cívico Valdefierro (Plaza de la Inmaculada, s/n).

20:00 h.: TEATRO INDIGESTO presenta COMISARÍA EN FIESTAS: “EL REALITY”. Teatro del Mercado.

Teatro del Mercado. 20:00 h.: ¡MADRE MÍA! Con Marisol Aznar. Teatro de las Esquinas.

Teatro de las Esquinas. 20:00 h.: “Mal… pero bien” con Nasú Teatro (Comedia). Centro Cívico La Almozara (Av. Puerta Sancho, 30).

20:30 h.: SEMBLANTE ARAGONÉS. Ronda y espectáculo de jota con canto y baile. Hall del C.C. Los Porches del Audiorama.

20:00 h.: B VOCAL . “CANTANDO A LOS 30”. Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor.

. “CANTANDO A LOS 30”. Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor. 20:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. VIKI LAFUENTE con MINI MAMMA COOL FUNK ORKESTRA .Parque de San Pablo.

.Parque de San Pablo. 20:00 h.: TEATRO “LAS TRES GRACIAS” por COMPAÑÍA LAS TRES GRACIAS. Centro Cívico Delicias (Av. Navarra 54)

20:00 h.: 3 MONOS con JAVIER ZAPATER, JORGE BICHO, JORGE HUERTA. Teatro Arbolé.

20:15 h.: AGUA, LUZ Y SONIDO. GRANDES COMPOSITORES DE BANDAS SONORAS. Compositores americanos clásicos: Alfred Newman, Henry Mancini, Jerry Goldsmith, Elmer Bernstein, Bernard Herrmann y otros. Fuentes del Parque José Antonio Labordeta.

Alfred Newman, Henry Mancini, Jerry Goldsmith, Elmer Bernstein, Bernard Herrmann y otros. Fuentes del Parque José Antonio Labordeta. 20:30 h.: MAMMA MIA!, EL MUSICAL. Palacio de Congresos de Zaragoza.

20:30 h.: MEDITERRÁNEOS. La Campana Underground (C/Prudencio, 7).

21:00 h.: SHARIF + LARA91K. Jardín de Invierno. Parque José Antonio Labordeta.

Jardín de Invierno. Parque José Antonio Labordeta. 20:30 h.: 30 ANIVERSARIO DEL AUDITORIO DE ZARAGOZA. Con la Orquesta Reino de Aragón y el Coro Amici Musicae. Escenario Ambar Fuente de Goya (Plaza del Pilar).

Con la Orquesta Reino de Aragón y el Coro Amici Musicae. Escenario Ambar Fuente de Goya (Plaza del Pilar). 21:00 h.: ESPACIO ZITY en concierto: LORI MEYERS + SILOÉ + DANI FERNÁNDEZ + VERA FAUNA . Recinto Ferial de Valdespartera.

en concierto: . Recinto Ferial de Valdespartera. 21:00 h.: RONDA JOTERA POR EL BARRIO JESÚS. Organizada por la Asociación de Vecinos del Barrio Jesús y la Academia de Actividades Cascabillo. Salida desde Plaza Jesús hasta Puente de las Tablas.

Organizada por la Asociación de Vecinos del Barrio Jesús y la Academia de Actividades Cascabillo. Salida desde Plaza Jesús hasta Puente de las Tablas. 21:30 h.:LA DOLORITAS. Sala Z (C/ Felix Latassa, 14).

22:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. METALIJAM (TRIBUTO A METALLICA). Parque de San Pablo.

Parque de San Pablo. 22:00 h.: CIRCO DEL MIEDO . Gran Carpa blanca Valdespartera.

. Gran Carpa blanca Valdespartera. 23:59 h.: ESPACIO ZITY. SESIÓN DE NOCHE. Recinto Ferial de Valdespartera.

Miércoles 8 de octubre

08:00 h.: FERIA DEL PILAR 2025. Vaquillas. Plaza de Toros de la Misericordia.

Vaquillas. Plaza de Toros de la Misericordia. 10:00 h.: RÍO Y JUEGO PARA CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y AULAS TEA . Espacio infantil de fiestas. En horario de mañana en exclusiva para Centros de Educación Especial y aulas TEA (previa reserva). De 17:30 a 20:00 h, abierto a todos los públicos. Frente Fluvial Expo.

. Espacio infantil de fiestas. En horario de mañana en exclusiva para Centros de Educación Especial y aulas TEA (previa reserva). De 17:30 a 20:00 h, abierto a todos los públicos. Frente Fluvial Expo. 11:00 h.: MUESTRA DE FOLCLORE REGIONAL . Federación de Casas Regionales y Provinciales en Aragón. Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar).

. Federación de Casas Regionales y Provinciales en Aragón. Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar). 11:00 h.: MUESTRA DE ARTESANÍA ARTÍSTICA Y AGROALIMENTARIA ARAGONESA. De 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 h. Organiza Asociación de Artesanos Alimentarios de Aragón “San Jorge” y la Asociación Profesional de Artesanos de Aragón. Plaza de los Sitios.

12:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA . VERMUT JOTERO Y RONDA con GRUPO FOLKLÓRICO ZIERZO . Parque de San Pablo.

. . Parque de San Pablo. 13:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. VALIENTE CLUB CON DJ SOPELANA. Parque de San Pablo.

Parque de San Pablo. 16:00 h.: EL PILAR EN EL PARQUE GRANDE. TRAGACHICOS. De 16:00 a 20:00 h. Puente de los Cantautores.

De 16:00 a 20:00 h. Puente de los Cantautores. 16:00 h.: EL PILAR EN SAN JOSÉ. LEÓN GARGANCHÓN. De 16:00 a 20:00 h. Plaza Mayor.

De 16:00 a 20:00 h. Plaza Mayor. 16:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. TARDEO VALIENTE CON DJ JAVI HUESCAR . Parque de San Pablo.

. Parque de San Pablo. 17:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. TALLER INFANTIL “CONVIÉRTETE EN MALABARISTA” . Parque de San Pablo.

. Parque de San Pablo. 17:00 h.: PLANETA JURÁSICO . Pases cada 30 minutos de 17:00 a 23:00 h. Carpa blanca Valdespartera.

. Pases cada 30 minutos de 17:00 a 23:00 h. Carpa blanca Valdespartera. 17:00 h.: PILARFOLK. PURITANI (Aragón) . Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar).

(Aragón) Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar). 17:30 h.: TEATRO ARBOLÉ presenta LA BARRACA DE LOS TÍTERES. Funciones: 17:30, 18:30 y 19:30 0 h. C/ Moret.

presenta Funciones: 17:30, 18:30 y 19:30 0 h. C/ Moret. 17:30 h.: RÍO Y JUEGO . Espacio infantil de fiestas. Horario: de 17:30h a 20:00h. Frente Fluvial Expo.

. Espacio infantil de fiestas. Horario: de 17:30h a 20:00h. Frente Fluvial Expo. 17:30 h.: FERIA DEL PILAR 2025. CORRIDA DE TOROS. Fernando Adrián, Borja Jiménez, Tomás Rufo. Ganadería La Palmosilla. Plaza de Toros de La Misericordia.

CORRIDA DE TOROS. Fernando Adrián, Borja Jiménez, Tomás Rufo. Ganadería La Palmosilla. Plaza de Toros de La Misericordia. 18:00 h.: PILARFOLK. JOAQUÍN PARDINILLA (Aragón) . Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar).

(Aragón) Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar). 18:00 h.: HUMOR. PEPE VIYUELA (La Rioja) presenta “Encerrona”. Recomendado + 8 años. Anfiteatro Residencia Xior (C/ de la Madre Rafols, 4).

(La Rioja) presenta “Encerrona”. Recomendado + 8 años. Anfiteatro Residencia Xior (C/ de la Madre Rafols, 4). 18:00 h.: EL PILAR EN CASETAS. COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS. Salida desde C.C. Casetas.

Salida desde C.C. Casetas. 18:00 h.: EL PILAR EN JUSLIBOL. HUGO MIRÓ (Extremadura) presenta "Hugo!!!". Parque de Juslibol.

(Extremadura) presenta "Hugo!!!". Parque de Juslibol. 18:00 h.: EL PILAR EN LA JOTA. PRODUCCIONES KINSER (Aragón) presenta "Tatos Clown". Plaza Albada.

(Aragón) presenta "Tatos Clown". Plaza Albada. 18:00 h.: THE CORTOS con DIEGO PEÑA y JUAKO MALAVIRGEN presentan ¡CORTEN! Centro Cívico Río Ebro (C/ Mª Zambrano, 56).

18:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. LÜ DE LÜRDES (infantil) presenta “Un cuento lleno de cuentos” . Parque de San Pablo.

presenta . Parque de San Pablo. 18:30 h.: BANDAS EN LA GRANJA. ASOCIACIÓN MUSICAL LAS PEÑETAS-MIRALBUENO . Cúpula Geodésica. Parque de la Granja (Camino de Cabaldos, 45).

. Cúpula Geodésica. Parque de la Granja (Camino de Cabaldos, 45). 18:30 h.: OFF DE CALLE. ÁNGELES DE TRAPO (Andalucía) presenta “Mi gran caracol”. Itinerante. Inicio en Plaza Aragón.

(Andalucía) presenta “Mi gran caracol”. Itinerante. Inicio en Plaza Aragón. 18:30 h.: REMÁTAME OTRA VEZ. Con Jesús Cabrero, Ángel Ruiz, Belinda Washington, Juanjo Cucalón y Roser Pujol. Teatro de las Esquinas.

19:00 h.: DELICIAS DE CIRCO. ASACO PRODUCCIONES (Extremadura) presenta “Ridi Pagliaccio”. Parque Delicias.

(Extremadura) presenta “Ridi Pagliaccio”. Parque Delicias. 19:30 h.: OFF DE CALLE. BINOMIO TEATRO (Aragón) presenta “Imperdibles”. Plaza San Felipe.

(Aragón) presenta “Imperdibles”. Plaza San Felipe. 19:00 h.: PILARFOLK. ANA ALCAIDE. Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar).

Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar). 19:00 h.: A CADA PASO, con PEPA PLANA. Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter (C/ de Raquel Meller, 2)

19:00 h.: II FESTIVAL INTERNACIONAL DE CIRCO DE ZARAGOZA . Gran carpa blanca Valdespartera.

. Gran carpa blanca Valdespartera. 19:30 h.: TIGA B2B CORA NOVOA + MIRALLO. Estación del Norte.

Estación del Norte. 19:30 h.: LOS DOS PILARES DE LA MAGIA: Pepe Lirrojo y Sergio Cisneros. Centro Cívico Valdefierro (Plaza de la Inmaculada, s/n).

20:00 h.: LOS PILARES DE LA TIERRA . Adaptación musical del best seller de Ken Follett. Teatro Principal.

. Adaptación musical del best seller de Ken Follett. Teatro Principal. 20:00 h.: “PEPA, NO ME DESTORMENTO” con BEATRIZ RICO. Teatro Arbolé.

20:00 h.: B VOCAL . “CANTANDO A LOS 30”. Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor.

. “CANTANDO A LOS 30”. Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor. 20:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. LINAJE. Parque de San Pablo.

Parque de San Pablo. 20:00 h.: FABIOLO CONNECTION. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta.

Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. 20:00 h.: TEATRO INDIGESTO presenta COMISARÍA EN FIESTAS: “EL REALITY”. Teatro del Mercado.

Teatro del Mercado. 20:00 h.: “SARAO”, con Javier Segarra, Lola Moreno, Silvia Fox y el Ballet Internacional. Producciones Teatrales LUIS PARDOS. Auditorio WTCZ.

20:00 h.: “Mal… pero bien” con Nasú Teatro (Comedia). Centro Cívico La Almozara.

20:00 h.: TEATRO “LAS TRES GRACIAS” por COMPAÑÍA LAS TRES GRACIAS. Centro Cívico Delicias (Av. Navarra 54)

20:15 h.: AGUA, LUZ Y SONIDO. GRANDES COMPOSITORES DE BANDAS SONORAS. Compositores aragoneses : Antón García Abril, Juanjo Javierre, Sergio Jiménez Lacima, Sergio Lasuén, Gonzalo Alonso, Luis Giménez y otros. Fuentes del Parque José Antonio Labordeta.

: Antón García Abril, Juanjo Javierre, Sergio Jiménez Lacima, Sergio Lasuén, Gonzalo Alonso, Luis Giménez y otros. Fuentes del Parque José Antonio Labordeta. 20:30 h.: MAMMA MIA!, EL MUSICAL. Palacio de Congresos de Zaragoza.

20:30 h.: FIESTA PRESENTACIÓN ‘PODEMOS SER HÉROES. 10 AÑOS SIN DAVID BOWIE’. CC. Los Porches del Audiorama (Terraza de Océano Atlántico).

21:00 h.: CALIFATO ¾ + TELEPHUNKEN. Jardín de Invierno. Parque José Antonio Labordeta.

Jardín de Invierno. Parque José Antonio Labordeta. 21:30 h.: ESPACIO ZITY presenta “DJ NANO EN CONCIERTO: 30 AÑOS EN LA MÚSICA” . Escenario Ambar Fuente de Goya (Plaza del Pilar).

. Escenario Ambar Fuente de Goya (Plaza del Pilar). 21:00 h.: ESPACIO ZITY en concierto: DUKI . Recinto Ferial de Valdespartera.

en concierto: . Recinto Ferial de Valdespartera. 21:00 h.: ¡MADRE MÍA! Con Marisol Aznar. Teatro de las Esquinas.

Teatro de las Esquinas. 21:00 h.: KANAY (folk & rock). Moliner 7 Sala (C/ Mª Moliner 7).

21:00 h.: HIPPIES & COWBOYS. Rock & Blues (C/ Cuatro de Agosto, 5).

21:30 h.: ESTEVEZ vs MELENDEZ. Sala Z (C/ Felix Latassa, 14).

22:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. AZERO. Parque de San Pablo.

Parque de San Pablo. 22:00 h.: CIRCO DEL MIEDO . Gran Carpa blanca Valdespartera.

. Gran Carpa blanca Valdespartera. 23:59 h.: ESPACIO ZITY. SESIÓN DE NOCHE. Recinto Ferial de Valdespartera.

Jueves 9 de octubre

08:00 h.: FERIA DEL PILAR 2025. Vaquillas. Plaza de Toros de la Misericordia.

Vaquillas. Plaza de Toros de la Misericordia. 11:00 h.: MUESTRA DE ARTESANÍA ARTÍSTICA Y AGROALIMENTARIA ARAGONESA. . De 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 h. Organiza Asociación de Artesanos Alimentarios de Aragón “San Jorge” y la Asociación Profesional de Artesanos de Aragón. Plaza de los Sitios.

12:00 h.: KATHARSIS ENSEMBLE. Anfiteatro Residencia Xior (C/ de la Madre Rafols, 4).

Anfiteatro Residencia Xior (C/ de la Madre Rafols, 4). 12:00 h.: EL CARRO DE LA ALEGRÍA. Espectáculo familiar. Museo del Fuego y los Bomberos (C/ Ramón y Cajal, 32).

12:00 h.: OFRENDA FLORAL SUBACUÁTICA . Acuario de Zaragoza.

. Acuario de Zaragoza. 12:00 h.: PLANETA JURÁSICO . Pases cada 30 minutos de 12:00 a 14.00 y de 17:00 a 23:00 h. Carpa blanca Valdespartera.

. Pases cada 30 minutos de 12:00 a 14.00 y de 17:00 a 23:00 h. Carpa blanca Valdespartera. 13:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. MARGA Y LOS DEL MONTE (concierto en acústico). Parque de San Pablo.

(concierto en acústico). Parque de San Pablo. 14:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. VERMUT PARTY CON DJ OLD BARROW Y DJ 2NOISE .Parque de San Pablo.

.Parque de San Pablo. 16:00 h.: EL PILAR EN LA ALMOZARA . TRAGACHICOS. De 16:00 a 20:00 h. Andador Ignacio Menaya Reinoso.

. De 16:00 a 20:00 h. Andador Ignacio Menaya Reinoso. 16:00 h.: EL PILAR EN VALDESPARTERA . LEÓN GARGANCHÓN. De 16:00 a 20:00 h. Plaza El Cantor de Jazz.

. De 16:00 a 20:00 h. Plaza El Cantor de Jazz. 16:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. TARDEO VALIENTE CON DJ ALEX CURREYA. Parque de San Pablo.

Parque de San Pablo. 16:00 h.: II FESTIVAL INTERNACIONAL DE CIRCO DE ZARAGOZA . Pases a las 16:00 y a las 19:00 h. Gran carpa blanca Valdespartera.

Pases a las 16:00 y a las 19:00 h. Gran carpa blanca Valdespartera. 17:00 h.: DENOMINACIÓN DE ORIGEN: GRUPO FOLKLÓRICO ZIERZO. Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar).

Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar). 17:00 h.: PARQUE DE LAS MARIONETAS . XV FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE FERIA . Inauguración con los TITIRITEROS DE BINÉFAR a las 19:00 horas. Actúan: LA GUILLA TEATRE, PERIPLO MARIONETAS, NARANJA LIMA, TÍTERES SIN CABEZA, CIVI CIVIAC, ORQUESTA DE LAS ESQUINAS, CORIOLIS TEATRO, APIKIPALA. De 17:00 a 20:00 h. Zona del Quiosco de la Música del Parque José Antonio Labordeta.

. . Inauguración con los TITIRITEROS DE BINÉFAR a las 19:00 horas. Actúan: LA GUILLA TEATRE, PERIPLO MARIONETAS, NARANJA LIMA, TÍTERES SIN CABEZA, CIVI CIVIAC, ORQUESTA DE LAS ESQUINAS, CORIOLIS TEATRO, APIKIPALA. De 17:00 a 20:00 h. Zona del Quiosco de la Música del Parque José Antonio Labordeta. 17:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. TALLER INFANTIL DE MARIONETAS DE PAYASOS. Parque de San Pablo.

Parque de San Pablo. 17:30 h.: RÍO Y JUEGO . Espacio infantil de fiestas. Horario: de 17:30h a 20:00h. Frente Fluvial Expo.

. Espacio infantil de fiestas. Horario: de 17:30h a 20:00h. Frente Fluvial Expo. 17:30 h.: TEATRO ARBOLÉ presenta LA BARRACA DE LOS TÍTERES. Funciones: 17:30, 18:30, 19:30 y 20:30 h. C/ Moret.

presenta Funciones: 17:30, 18:30, 19:30 y 20:30 h. C/ Moret. 17:30 h.: FERIA DEL PILAR 2025. CORRIDA DE TOROS. Sebastián Castella, Aarón Palacio. Ganaderías Jandilla, Hermanos García Jiménez, Domingo Hernández. Plaza de Toros de La Misericordia.

CORRIDA DE TOROS. Sebastián Castella, Aarón Palacio. Ganaderías Jandilla, Hermanos García Jiménez, Domingo Hernández. Plaza de Toros de La Misericordia. 18:00 h.: EL PILAR EN MONTECANAL. COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS. Salida desde C.P. Montecanal.

Salida desde C.P. Montecanal. 18:00 h.: HUMOR. LEO BASSI (Italia) presenta “The best of Leo Bassi”.Recomendado +8 años. Anfiteatro Residencia Xior (C/ de la Madre Rafols, 4).

(Italia) presenta “The best of Leo Bassi”.Recomendado +8 años. Anfiteatro Residencia Xior (C/ de la Madre Rafols, 4). 18:00 h.: EL PILAR EN OLIVER. PELIAGUDO ARTE Y CIRCO (Aragón) presenta "Cuentos y leyendas". Parque Oliver Kiosco.

(Aragón) presenta "Cuentos y leyendas". Parque Oliver Kiosco. 18:00 h.: EL PILAR EN SAN GREGORIO. CAPITÁN SPRIKI (Aragón) presenta "Equipo estupendo". Parque de San Gregorio.

(Aragón) presenta "Equipo estupendo". Parque de San Gregorio. 18:00 h.: DENOMINACIÓN DE ORIGEN: BLASÓN ARAGONÉS . Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar).

. Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar). 18:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. DANIEL TEJERO Y ROBERTO MALO presentan “Teatro ECO ECO” (espectáculo infantil). Parque de San Pablo.

presentan (espectáculo infantil). Parque de San Pablo. 18:00 h.: THE CORTOS con DIEGO PEÑA y JUAKO MALAVIRGEN presentan ¡CORTEN! Centro Cívico Río Ebro (C/ Mª Zambrano, 56).

18:30 h.: BANDAS EN LA GRANJA. ASOCIACIÓN MUSICAL EL PICARRAL . Cúpula Geodésica. Parque de la Granja (Camino de Cabaldos, 45).

. Cúpula Geodésica. Parque de la Granja (Camino de Cabaldos, 45). 18:30 h.: REMÁTAME OTRA VEZ Con Jesús Cabrero, Ángel Ruiz, Belinda Washington, Juanjo Cucalón y Roser Pujol. Teatro de las Esquinas.

18:15 h.: ARREJUNTAMIENTO PEÑISTA. Organiza: Unión Peñista. Salida a las 19:30 h. desde la Plaza Santa Engracia, Paseo Independencia, Coso, C/ Alfonso I, C/ Manifestación y Plaza del Pilar.

19:00 h.: DELICIAS DE CIRCO. CÍA. LA NÖRDIKA (Andalucía) presenta “Tres tristes trolls”. Parque Delicias.

(Andalucía) presenta “Tres tristes trolls”. Parque Delicias. 19:00 h.: DENOMINACIÓN DE ORIGEN: NOBLEZA BATURRA. Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar).

Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar). 19:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. AURORA BOREAL .Parque de San Pablo.

.Parque de San Pablo. 19:00 h.: “Gran Hotel Maravilla” con Producciones Kinser (humor, circo y música). Pabellón Sociocultural Miralbueno (Plaza de la Rosa s/n).

19:00 h.: “La noche de Maribel Vermut” con María de Rada. (Humor, clown, música). Centro Cívico Salvador Allende.

19:00 h.: LOS GANDULES presentan “GANDULFIGHTER”. Centro Cívico La Almozara (Av. Puerta Sancho, 30)

Centro Cívico La Almozara (Av. Puerta Sancho, 30) 19:00 h.:NOCHE DE REYES, con NASÚ TEATRO. Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter (C/ de Raquel Meller, 2)

19:15 h.: MARATÓN DE CHARANGAS. Organiza: Federación Interpeñas. Inicio del recorrido a las 20:00 h desde Plaza de Aragón. Recorrido: Paseo Independencia, Plaza de España, Coso, C/ Alfonso I, C/ Manifestación, finalizando en Plaza del Justicia.

MARATÓN DE CHARANGAS. Organiza: Federación Interpeñas. Inicio del recorrido a las 20:00 h desde Plaza de Aragón. Recorrido: Paseo Independencia, Plaza de España, Coso, C/ Alfonso I, C/ Manifestación, finalizando en Plaza del Justicia. 19:30 h.: OBK + STARKYTCH. Estación del Norte.

Estación del Norte. 19:30 h.: LOS DOS PILARES DE LA MAGIA: Pepe Lirrojo y Sergio Cisneros. Centro Cívico Valdefierro (Plaza de la Inmaculada, s/n).

20:00 h.: “THE HIJAS & THE PAPAS EN CONCIERTO”. Sala Luis Galve del Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor.

Sala Luis Galve del Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor. 20:00 h.: OFF DE CALLE. BIRIBÚ TEATRO (Aragón) presenta “Cómo dormir a un monstruo”. Plaza Salamero.

(Aragón) presenta “Cómo dormir a un monstruo”. Plaza Salamero. 20:00 h.: XIXEFÓN PILAR 25. Músicas con instrumentos tradicionales. Organiza: Casa Xixena con Gaiteros de Sena. Balcón de San Lázaro.

XIXEFÓN PILAR 25. Músicas con instrumentos tradicionales. Organiza: Casa Xixena con Gaiteros de Sena. Balcón de San Lázaro. 20:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. CUMBIAZEPAM .Parque de San Pablo.

.Parque de San Pablo. 20:00 h.: LOS PILARES DE LA TIERRA . Adaptación musical del best seller de Ken Follett. Teatro Principal.

. Adaptación musical del best seller de Ken Follett. Teatro Principal. 20:00 h.: TEATRO INDIGESTO presenta COMISARÍA EN FIESTAS: “EL REALITY”. Teatro del Mercado.

Teatro del Mercado. 20:00 h.: “MEA CULPA”, MONÓLOGO de MINERVA ARBUÉS. Centro Cívico Delicias ( Av. Navarra 54)

20:00 h.:FABIOLO CONNECTION. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta.

20:00 h.: “PEPA, NO ME DESTORMENTO” con BEATRIZ RICO. Teatro Arbolé.

20:00 h.: “2 KINDER GÜENOS” ESPECIAL PILARES. Espectáculo de monólogos e improvisación con Felipe Torres y Mariano Bartolomé. El Refugio del Crápula (C/ Mayor 56).

20:00 h.: “SARAO”, con Javier Segarra, Lola Moreno, Silvia Fox y el Ballet Internacional. Producciones Teatrales LUIS PARDOS. Auditorio WTCZ.

20:15 h.: AGUA, LUZ Y SONIDO. GRANDES COMPOSITORES DE BANDAS SONORAS. Compositores europeos: John Barry, Rachel Portman, Nino Rota, Vangelis, Maurice Jarre, Anne Dudley y otros. Fuentes del Parque José Antonio Labordeta.

John Barry, Rachel Portman, Nino Rota, Vangelis, Maurice Jarre, Anne Dudley y otros. Fuentes del Parque José Antonio Labordeta. 20:30 h.: LA GRAN ZARZUELA Y LOS GRANDES DE LA JOTA . Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor.

Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor. 20:30 h.: MAMMA MIA!, EL MUSICAL. Palacio de Congresos de Zaragoza.

20:30 h.: JUAN CAPILLA (Zaragoza) “Indomable +18”. Magia de Salón. El Sótano Mágico (C/ San Pablo, 43).

20:30 h.: MEDITERRÁNEOS. Concierto de pop español, indie, rumba y rock en formato trío. CC. Los Porches del Audiorama (Terraza de Océano Atlántico).

21:00 h.: RONDAS JOTERAS: PUENTE DE PIEDRA. Recorrido: Plaza de San Miguel, Coso, C/ Verónica, C/ Don Jaime, Plaza Santa Cruz, C/ Manifestación, C/ Alfonso I.

Recorrido: Plaza de San Miguel, Coso, C/ Verónica, C/ Don Jaime, Plaza Santa Cruz, C/ Manifestación, C/ Alfonso I. 21:00 h.: REPION + MULTIPLA . Jardín de Invierno.

. Jardín de Invierno. 21:00 h.: ESPACIO ZITY en concierto: MORAD . Recinto Ferial de Valdespartera.

en concierto: . Recinto Ferial de Valdespartera. 21:00 h.: ¡MADRE MÍA! Con Marisol Aznar. Teatro de las Esquinas.

Teatro de las Esquinas. 21:00 h.: DI VERSIONNI TRIO (pop & rock 80' 90'). Moliner 7 Sala (C/ Mª Moliner 7).

21:00 h.:PACO MORENO. Sala Creedence (Plaza San Lamberto, 3).

21:30 h.: DELTO’! (Tributo a EXTREMODURO). Sala Z (C/ Felix Latassa, 14).

21:30 h. C ADENA 100 presenta MARLON . Escenario Ambar Fuente de Goya (Plaza del Pilar).

. Escenario Ambar Fuente de Goya (Plaza del Pilar). 22:00 h.: CIRCO DEL MIEDO . Gran Carpa blanca Valdespartera.

. Gran Carpa blanca Valdespartera. 22:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. LA OREJA BAND (TRIBUTO A LA OREJA DE VAN GOGH) . Parque de San Pablo.

. Parque de San Pablo. 23:00 h.: RONDAS JOTERAS: VIENTOS DE JOTA. Recorrido: Plaza de San Miguel, Coso, Puerta Cinegia, Teatro Principal, C/ Verónica, C/ Don Jaime, Plaza de Santa Cruz, C/ Manifestación, C/ Alfonso I.

Recorrido: Plaza de San Miguel, Coso, Puerta Cinegia, Teatro Principal, C/ Verónica, C/ Don Jaime, Plaza de Santa Cruz, C/ Manifestación, C/ Alfonso I. 23:00 h.:Dj. Mr PENDEJO. Sala Creedence (Plaza San Lamberto, 3).

23:59 h.: ESPACIO ZITY. PERRO NEGRO. Recinto Ferial de Valdespartera.

Viernes 10 de octubre

08:00 h.: FERIA DEL PILAR 2025. Vaquillas. Plaza de Toros de la Misericordia.

Vaquillas. Plaza de Toros de la Misericordia. 10:30 h.: ESCUELAS INFANTILES DE JOTA: EL PILAR (10:30 h), ZIERZO (11:00 h), BLASÓN ARAGONÉS (11:30 h), BALUARTE ARAGONÉS (12:00 h), USANZA ARAGONESA (12:30 h), RAÍCES DE ARAGÓN (13:00 h). Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar).

(10:30 h), (11:00 h), (11:30 h), (12:00 h), (12:30 h), (13:00 h). Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar). 11:00 h.: TALLER INFANTIL “PILARES” . Dirigido a niños de 4 a 10 años. Pases gratuitos a las 11:00 y 12:30 horas previa reserva online. Espacio Xplora Ibercaja.

. Dirigido a niños de 4 a 10 años. Pases gratuitos a las 11:00 y 12:30 horas previa reserva online. Espacio Xplora Ibercaja. 11:00 h.: EL PILAR EN EL CENTRO. LEÓN GARGANCHÓN. De 11:00 h a 14:00 h y de 16:00 a 20:00 h. Plaza Paraíso, 2, junto a Espacio Xplora Ibercaja.

De 11:00 h a 14:00 h y de 16:00 a 20:00 h. Plaza Paraíso, 2, junto a Espacio Xplora Ibercaja. 11:00 h.: EL PILAR EN EL ACTUR. TRAGACHICOS. De 11:00 h a 14:00 h y de 16:00 a 20:00 h. Parque de la Expo.

De 11:00 h a 14:00 h y de 16:00 a 20:00 h. Parque de la Expo. 11:00 h.: PARQUE DE LAS MARIONETAS . XV FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE FERIA . Actúan: LA GUILLA TEATRE , PERIPLO MARIONETAS, NARANJA LIMA, TÍTERES SIN CABEZA, CIVI CIVIAC, PIZZICATO, ANEMARTEPULCINELLA, MIGUEL OYARZUN, ARTIKA CIA, ORQUESTA DE LAS ESQUINAS, APIKIPALA, TROPOS TEATRO. Horario: de 11:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h.Zona del Quiosco de la Música del Parque José Antonio Labordeta.

. . Actúan: LA GUILLA TEATRE PERIPLO MARIONETAS, NARANJA LIMA, TÍTERES SIN CABEZA, CIVI CIVIAC, PIZZICATO, ANEMARTEPULCINELLA, MIGUEL OYARZUN, ARTIKA CIA, ORQUESTA DE LAS ESQUINAS, APIKIPALA, TROPOS TEATRO. Horario: de 11:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h.Zona del Quiosco de la Música del Parque José Antonio Labordeta. 11:00 h.: LAS TRIBUS DEL PARQUE . “Magicus Zaragoza” (+3 años). Sesiones: 11:00, 17:00 y 19:00 h (90 minutos). Aula de la Naturaleza del Parque Grande José Antonio Labordeta (P.º de Mariano Renovales).

“Magicus Zaragoza” (+3 años). Sesiones: 11:00, 17:00 y 19:00 h (90 minutos). Aula de la Naturaleza del Parque Grande José Antonio Labordeta (P.º de Mariano Renovales). 11:00 h.: MUESTRA DE ARTESANÍA ARTÍSTICA Y AGROALIMENTARIA ARAGONESA. De 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 h. Organiza Asociación de Artesanos Alimentarios de Aragón “San Jorge” y la Asociación Profesional de Artesanos de Aragón. Plaza de los Sitios.

11:30 h.: RÍO Y JUEGO . Espacio Infantil de Fiestas. Horario: de 11:30h a 14:00 h y de 17:30 a 20:00 h. Frente Fluvial Expo.

. Espacio Infantil de Fiestas. Horario: de 11:30h a 14:00 h y de 17:30 a 20:00 h. Frente Fluvial Expo. 11:30 h.: CLIFF THE MAGICIAN (Reino Unido) “English is Magic”. Magia Familiar. El Sótano Mágico (C/ San Pablo, 43).

11:30 h.: FERIA DEL PILAR 2025. ENCIERRO DE MINI BUEYES (-12 años incluido). Plaza de Toros de La Misericordia.

ENCIERRO DE MINI BUEYES (-12 años incluido). Plaza de Toros de La Misericordia. 12:00 h.: EL PILAR EN GARRAPINILLOS . MARZO MAYEA (Aragón) presenta "Segur-ata". Plaza de España.

. MARZO MAYEA (Aragón) presenta "Segur-ata". Plaza de España. 12:00 h.: EL PILAR EN MOVERA. HELENA PERDOMO Y PEPÍN BANZO (Aragón) presenta "Tiempos mágicos". Plaza Mayor.

(Aragón) presenta "Tiempos mágicos". Plaza Mayor. 12:00 h.: TEATRO ARBOLÉ presenta LA BARRACA DE LOS TÍTERES. Funciones: 12:00, 13:00, 17:30, 18:30, 19:30 y 20:30 h. C/ Moret.

presenta Funciones: 12:00, 13:00, 17:30, 18:30, 19:30 y 20:30 h. C/ Moret. 12:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. TALLER INFANTIL DE MÁSCARAS DE ANIMALES . Parque de San Pablo.

. Parque de San Pablo. 12:00 h.: EL CARRO DE LA ALEGRÍA. Espectáculo familiar. Museo del Fuego y los Bomberos (C/ Ramón y Cajal, 32).

12:00 h.: PLANETA JURÁSICO . Pases cada 30 minutos de 12:00 a 14.00 y de 17:00 a 23:00 h. Carpa blanca Valdespartera.

. Pases cada 30 minutos de 12:00 a 14.00 y de 17:00 a 23:00 h. Carpa blanca Valdespartera. 13:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. DIEGO MELÉNDEZ (concierto en acústico). Parque de San Pablo.

(concierto en acústico). Parque de San Pablo. 13:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. ALMOZANDIA TEATRO presenta “Gran verbena infantil”. Parque de San Pablo.

presenta Parque de San Pablo. 14:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. VALIENTE CLUB CON STARKYTCH DJ SET . Parque de San Pablo.

. Parque de San Pablo. 16:00 h.: EL PILAR EN EL ACTUR. TRAGACHICOS. De 11:00 h a 14:00 h y de 16:00 a 20:00 h. Parque de la Expo.

De 11:00 h a 14:00 h y de 16:00 a 20:00 h. Parque de la Expo. 16:00 h.: EL PILAR EN EL CENTRO. LEÓN GARGANCHÓN. De 11:00 h a 14:00 h y de 16:00 a 20:00 h. Plaza Paraíso, 2, junto a Espacio Xplora Ibercaja.

De 11:00 h a 14:00 h y de 16:00 a 20:00 h. Plaza Paraíso, 2, junto a Espacio Xplora Ibercaja. 16:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. CANALLA CLUB CON DJ RIALTO . Parque de San Pablo.

. Parque de San Pablo. 16:00 h.: II FESTIVAL INTERNACIONAL DE CIRCO DE ZARAGOZA . Pases a las 16:00 y a las 19:00 h. Gran carpa blanca Valdespartera.

Pases a las 16:00 y a las 19:00 h. Gran carpa blanca Valdespartera. 16:00 h.: TALLER SENSORIAL PARA BEBÉS (1 y 2 años) y LITTLE CHEF (3-10 años, acompañados de un familiar). En Kids&Us Actur, azucarera, Miraflores, Miralbueno, Romareda, Universidad, Parque Venecia y Valdespartera. Plazas limitadas. Consultar horarios y hacer Inscripción previa Vía WhatsApp: 722436774.

Actur, azucarera, Miraflores, Miralbueno, Romareda, Universidad, Parque Venecia y Valdespartera. Plazas limitadas. Consultar horarios y hacer Inscripción previa Vía WhatsApp: 722436774. 16:30 h.: LOS PILARES DE LA TIERRA . Adaptación musical del best seller de Ken Follett. Funciones: 16:30 y 20:00 h. Teatro Principal.

. Adaptación musical del best seller de Ken Follett. Funciones: 16:30 y 20:00 h. Teatro Principal. 17:00 h.: DENOMINACIÓN DE ORIGEN: BALUARTE ARAGONÉS . Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar).

. Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar). 17:00 h.: PARQUE DE LAS MARIONETAS . XV FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE FERIA . Actúan: LA GUILLA TEATRE, PERIPLO MARIONETAS, NARANJA LIMA, TÍTERES SIN CABEZA, CIVI CIVIAC, PIZZICATO, ANEMARTEPULCINELLA, MIGUEL OYARZUN, ARTIKA CIA, ORQUESTA DE LAS ESQUINAS, APIKIPALA, TROPOS TEATRO. Horario: de 11:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h.Zona del Quiosco de la Música del Parque José Antonio Labordeta.

. . Actúan: LA GUILLA TEATRE, PERIPLO MARIONETAS, NARANJA LIMA, TÍTERES SIN CABEZA, CIVI CIVIAC, PIZZICATO, ANEMARTEPULCINELLA, MIGUEL OYARZUN, ARTIKA CIA, ORQUESTA DE LAS ESQUINAS, APIKIPALA, TROPOS TEATRO. Horario: de 11:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h.Zona del Quiosco de la Música del Parque José Antonio Labordeta. 17:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. TALLER INFANTIL DE MÁSCARAS DE ANIMALES . Parque de San Pablo.

. Parque de San Pablo. 17:00 h.: MAMMA MIA!, EL MUSICAL. Funciones 17:00 h. y 21:00 h. Palacio de Congresos de Zaragoza.

17:00 h.: CLIFF THE MAGICIAN (Reino Unido) “English is Magic”. Magia Familiar. El Sótano Mágico (C/ San Pablo, 43).

17:30 h.: RÍO Y JUEGO . Espacio Infantil de Fiestas. Horario: de 11:30h a 14:00 h y de 17:30 a 20:00 h. Frente Fluvial Expo.

. Espacio Infantil de Fiestas. Horario: de 11:30h a 14:00 h y de 17:30 a 20:00 h. Frente Fluvial Expo. 17:30 h.: TEATRO ARBOLÉ presenta LA BARRACA DE LOS TÍTERES. Funciones: 12:00, 13:00, 17:30, 18:30, 19:30 y 20:30 h. C/ Moret.

presenta Funciones: 12:00, 13:00, 17:30, 18:30, 19:30 y 20:30 h. C/ Moret. 17:30 h.: FERIA DEL PILAR 2025. CORRIDA DE TOROS. Morante de la Puebla, Manzanares, Cristiano Torres. Ganadería Núñez del Cuvillo. Plaza de Toros de La Misericordia. Plaza de Toros de la Misericordia.

CORRIDA DE TOROS. Morante de la Puebla, Manzanares, Cristiano Torres. Ganadería Núñez del Cuvillo. Plaza de Toros de La Misericordia. Plaza de Toros de la Misericordia. 18:00 h.: DENOMINACIÓN DE ORIGEN: AIRES DE ALBADA. Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar).

Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar). 18:00 h.: EL PILAR EN PUERTO VENECIA. COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS.

18:00 h.: OFF DE CALLE. EL ESPEJO NEGRO (Andalucía) presenta “La cabra”. Plaza San Felipe.

(Andalucía) presenta “La cabra”. Plaza San Felipe. 18:00 h: HUMOR. ZANGUANGO TEATRO (País Vasco) presenta “El peor espectáculo del mundo (de momento!!!)”. Anfiteatro Residencia Xior (C/ de la Madre Rafols, 4).

(País Vasco) presenta “El peor espectáculo del mundo (de momento!!!)”. Anfiteatro Residencia Xior (C/ de la Madre Rafols, 4). 18:00 h.: EL PILAR EN PARQUE GOYA. CACHITOS SHOW (Aragón) presenta "En busca del arcoiris". Parque de los Tapices.

(Aragón) presenta "En busca del arcoiris". Parque de los Tapices. 18:00 h.: EL PILAR EN UNIVERSIDAD. L AS PUEYO PRODUCCIONES (Aragón) presenta “Mamarrachas bingo". Plaza San Francisco.

L (Aragón) presenta “Mamarrachas bingo". Plaza San Francisco. 18:00 h.: EL PILAR EN HARINERA ZGZ. NEW KIDS IN THE SWING. Harinera ZGZ (Av. de San José, 201).

Harinera ZGZ (Av. de San José, 201). 18:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. ALMOZANDIA TEATRO presenta “Gran verbena infantil”. Parque de San Pablo.

presenta Parque de San Pablo. 18:00 h.: THE CORTOS con DIEGO PEÑA y JUAKO MALAVIRGEN presentan ¡CORTEN! Centro Cívico Río Ebro (C/ Mª Zambrano, 56).

18:00 h.: Fiesta musical LA RUTA DEL TIEMPO DE LOS ‘80, ‘90 y ‘00 por Onda Aragonesa. CC. Los Porches del Audiorama (Terraza de Océano Atlántico).

18:30 h.: BANDAS EN LA GRANJA. UNIÓN MUSICAL LA ALMOZARA . Cúpula Geodésica. Parque de la Granja (Camino de Cabaldos, 45).

. Cúpula Geodésica. Parque de la Granja (Camino de Cabaldos, 45). 18:30 h.: REMÁTAME OTRA VEZ Con Jesús Cabrero, Ángel Ruiz, Belinda Washington, Juanjo Cucalón y Roser Pujol. Teatro de las Esquinas.

19:00 h.: DELICIAS DE CIRCO. BOT PROJECT (C. Valenciana) presenta Collage 2024”. Parque Delicias.

(C. Valenciana) presenta Collage 2024”. Parque Delicias. 19:00 h.: DENOMINACIÓN DE ORIGEN: RAÍCES DE ARAGÓN. Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar).

Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar). 19:00 h.: TEATRO LÍRICO DE ZARAGOZA presenta ZARZUELA “LOS GAVILANES”. Salón de Actos del Colegio Mayor Universitario Virgen del Carmen (C/ Albareda, 23).

19:00 h.: REMINISCENCIA. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta.

Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. 19:00 h.: LA NOCHE DE MARIBEL VERMUT con MARÍA DE RADA. (Humor, clown, música). Centro Cívico Salvador Allende.

19:00 h.: LOS GANDULES presentan “GANDULFIGHTER”. Centro Cívico La Almozara (Av. Puerta Sancho, 30)

Centro Cívico La Almozara (Av. Puerta Sancho, 30) 19:00 h.: PROMETEO, con EL GATO NEGRO TEATRO & STIVALAZZIO. Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter (C/ de Raquel Meller, 2)

19:30 h.: KING ÁFRICA + BONEY M. Estación del Norte.

Estación del Norte. 19:30 h.: OFF DE CALLE. LADINAMO (Cataluña) presenta “LaDinamo funk”. Música itinerante de Plaza Aragón a Plaza España.

(Cataluña) presenta “LaDinamo funk”. Música itinerante de Plaza Aragón a Plaza España. 19:30 h.: LOS DOS PILARES DE LA MAGIA: Pepe Lirrojo y Sergio Cisneros. Centro Cívico Valdefierro (Plaza de la Inmaculada, s/n).

20:00 h.: OFF DE CALLE. ALMOZANDIA TEATRO (Aragón) presenta “Ton Town West”. Plaza Salamero.

(Aragón) presenta “Ton Town West”. Plaza Salamero. 20:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. PURA VERBENA. Parque de San Pablo.

Parque de San Pablo. 20:00 h.: LOS PILARES DE LA TIERRA . Adaptación musical del best seller de Ken Follett. Funciones: 16:30 y 20:00 h. Teatro Principal.

. Adaptación musical del best seller de Ken Follett. Funciones: 16:30 y 20:00 h. Teatro Principal. 20:00 h.: TEATRO INDIGESTO presenta COMISARÍA EN FIESTAS: “EL REALITY”. Teatro del Mercado.

Teatro del Mercado. 20:00 h.: “MEA CULPA”, MONÓLOGO de MINERVA ARBUÉS. Centro Cívico Delicias (Av. Navarra 54)

20:00 h.: FABIOLO CONNECTION. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta.

Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. 20:00 h.: “Y TÚ, ¿TIENES PUEBLO?” con FRAN PATI. Teatro Arbolé.

“Y TÚ, ¿TIENES PUEBLO?” con FRAN PATI. Teatro Arbolé. 20:00 h.: “2 KINDER GÜENOS” ESPECIAL PILARES. Espectáculo de monólogos e improvisación con Felipe Torres y Mariano Bartolomé. El Refugio del Crápula (C/ Mayor 56).

20:00 h.: “SARAO”, con Javier Segarra, Lola Moreno, Silvia Fox y el Ballet Internacional. Producciones Teatrales LUIS PARDOS. Auditorio WTCZ.

20:15 h.: AGUA, LUZ Y SONIDO. GRANDES COMPOSITORES DE BANDAS SONORAS. Compositores españoles: Alberto Iglesias, Roque Baños, Zeltia Montes, Fernando Velázquez y otros. Fuentes del Parque José Antonio Labordeta.

Alberto Iglesias, Roque Baños, Zeltia Montes, Fernando Velázquez y otros. Fuentes del Parque José Antonio Labordeta. 20:30 h.: LA GRAN ZARZUELA Y LOS GRANDES DE LA JOTA . Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor.

Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor. 20:30 h.: JUAN CAPILLA (Zaragoza) “Indomable +18”. Magia de Salón. El Sótano Mágico (C/ San Pablo, 43).

21:00 h.: RONDAS JOTERAS: TEMPLANZA ARAGONESA. Recorrido: Plaza de San Miguel, Coso, C/ Verónica, C/ Don Jaime, Plaza Santa Cruz, C/ Manifestación, C/ Alfonso I.

Recorrido: Plaza de San Miguel, Coso, C/ Verónica, C/ Don Jaime, Plaza Santa Cruz, C/ Manifestación, C/ Alfonso I. 21:00 h.: LA MILAGROSA + CALAVERA . Jardín de Invierno. Parque José Antonio Labordeta.

. Jardín de Invierno. Parque José Antonio Labordeta. 21:00 h.: PARQUE DE LAS MARIONETAS . XV FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE FERIA . MARIONETAS PARA ADULTOS con CORIOLIS TEATRO . De 21:00 a 22:00 h. Zona del Quiosco de la Música del Parque José Antonio Labordeta.

. . . De 21:00 a 22:00 h. Zona del Quiosco de la Música del Parque José Antonio Labordeta. 21:00 h.: ESPACIO ZITY en concierto: JC REYES . Recinto Ferial de Valdespartera.

en concierto: . Recinto Ferial de Valdespartera. 21:00 h.: ¡MADRE MÍA! Con Marisol Aznar. Teatro de las Esquinas.

Teatro de las Esquinas. 21:00 h.: MAMMA MIA!, EL MUSICAL. Funciones 17:00 h. y 21:00 h. Palacio de Congresos de Zaragoza.

21:00 h.: SLOW BURN DRIFTERS (USA) Alternative-Indie, Gothic Americano, y Dream Pop

+ FULCANELLI (Barcelona). Sala Creedence (Plaza San Lamberto, 3).

21:00 h.: GREEN HOT CHILI PICKLES (Tributo a Red Hot Chili Peppers). Moliner 7 Sala (C/ Mª Moliner 7).

21:00 h.: NOCHE DE BIRRAS (Tributo a MÁS BIRRAS). La Casa del Loco (C/ Mayor, 10).

21:30 h.: 1982, tributo a ILEGALES. Sala Z (C/ Felix Latassa, 14).

21:00 h.: TERGO + HELL MINDS. La Ley Seca (C/Sevilla, 2).

21:30 h.: CADENA SER presenta LOS40 PILAR POP con NIL MOLINER, RUSLANA, NAIARA, PAUL THIN, SAMURAI, WALLS y DEPOL. Presentando y pinchando Dani Moreno. Escenario Ambar Fuente de Goya (Plaza del Pilar).

con Presentando y pinchando Escenario Ambar Fuente de Goya (Plaza del Pilar). 22:00 h.: CIRCO DEL MIEDO. Gran Carpa blanca Valdespartera.

Gran Carpa blanca Valdespartera. 22:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. BUEN CASTIGO (TRIBUTO A FITO con la participación de Javier Alzola, saxofonista oficial de Fito & FItipaldis). Parque de San Pablo.

(TRIBUTO A FITO con la participación de Javier Alzola, saxofonista oficial de Fito & FItipaldis). Parque de San Pablo. 23:00 h.: RONDAS JOTERAS: ALMA DE ARAGÓN (FFAMA). Recorrido: Plaza de San Miguel, Coso, Puerta Cinegia, Teatro Principal, C/ Verónica, C/ Don Jaime, Plaza de Santa Cruz, C/ Manifestación, C/ Alfonso I.

Recorrido: Plaza de San Miguel, Coso, Puerta Cinegia, Teatro Principal, C/ Verónica, C/ Don Jaime, Plaza de Santa Cruz, C/ Manifestación, C/ Alfonso I. 23:00 h.:MANOLON Dj. Sala Creedence (Plaza San Lamberto, 3).

23:00 h.: FERIA DEL PILAR 2025. XXXIX CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ROSCADEROS Y DESENCAJONAMIENTO. Plaza de Toros de La Misericordia.

XXXIX CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ROSCADEROS Y DESENCAJONAMIENTO. Plaza de Toros de La Misericordia. 00:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA.DH CON DJ EMBID. Parque de San Pablo.

Parque de San Pablo. 01:00 h.: ESPACIO ZITY en concierto con: JUAN MAGÁN. Recinto Ferial de Valdespartera.

Sábado 11 de octubre

08:00 h.: FERIA DEL PILAR 2025. Vaquillas. Plaza de Toros de la Misericordia.

Vaquillas. Plaza de Toros de la Misericordia. 09:00 h.: V TORNEO FRONTENIS FIESTAS DEL PILAR, C.D.M. Mudéjar.

10:00 h.: ESCUELAS INFANTILES DE JOTA (FFAMA): ALMA DE ARAGÓN (10:00 h), DANZAR (10:30 h), SIMPATÍA ARAGONESA (12:30 h), D’ ARAGÓN (13:00 h), LA FIERA (13:30 h).Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar).

(10:00 h), (10:30 h), (12:30 h), (13:00 h), (13:30 h).Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar). 11:00 h.: EL PILAR EN MIRALBUENO. TRAGACHICOS. De 11:00 a 14:00 h y de 16:00 a 20:00 h. Parque Vistabella.

De 11:00 a 14:00 h y de 16:00 a 20:00 h. Parque Vistabella. 11:00 h.: PARQUE DE LAS MARIONETAS . XV FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE FERIA . Actúan: ARTE FUSIÓN TÍTERES, PERIPLO MARIONETAS, NARANJA LIMA, TÍTERES SIN CABEZA, CIVI CIVIAC, PIZZICATO, ANEMARTEPULCINELLA, MIGUEL OYARZUN, ZUM-ZUM TEATRE, ORQUESTA DE LAS ESQUINAS, APIKIPALA, TROPOS TEATRO, RUBÉN DÍAZ. Horario: de 11:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h.Zona del Quiosco de la Música del Parque José Antonio Labordeta.

. . Actúan: ARTE FUSIÓN TÍTERES, PERIPLO MARIONETAS, NARANJA LIMA, TÍTERES SIN CABEZA, CIVI CIVIAC, PIZZICATO, ANEMARTEPULCINELLA, MIGUEL OYARZUN, ZUM-ZUM TEATRE, ORQUESTA DE LAS ESQUINAS, APIKIPALA, TROPOS TEATRO, RUBÉN DÍAZ. Horario: de 11:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h.Zona del Quiosco de la Música del Parque José Antonio Labordeta. 11:00 h.: LAS TRIBUS DEL PARQUE . “Magicus Zaragoza” (+3 años). Sesiones: 11:00, 17:00 y 19:00 h (90 minutos). Aula de la Naturaleza del Parque Grande José Antonio Labordeta (P.º de Mariano Renovales).

“Magicus Zaragoza” (+3 años). Sesiones: 11:00, 17:00 y 19:00 h (90 minutos). Aula de la Naturaleza del Parque Grande José Antonio Labordeta (P.º de Mariano Renovales). 11:00 h.: MUESTRA DE ARTESANÍA ARTÍSTICA Y AGROALIMENTARIA ARAGONESA. De 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 h. Organiza Asociación de Artesanos Alimentarios de Aragón “San Jorge” y la Asociación Profesional de Artesanos de Aragón. Plaza de los Sitios.

11:00 h.: EL PILAR EN LA JOTA. LEÓN GARGANCHÓN. De 11:00 a 14:00 h y de 16:00 a 20:00h . Plaza Albada.

De 11:00 a 14:00 h y de 16:00 a 20:00h Plaza Albada. 11:00 h.: EL PILAR EN LAS ARMAS. MERCADILLO ARTESANO. De 11:00h a 20:00 h. Plaza Mariano de Cavia.

11:15 h.: Visita guiada a los cuatro museos de la Ruta Caesaraugusta. Salida desde el Museo del Foro de Caesaraugusta.

11:30 h.: DANZA CONTEMPORÁNEA. MANUEL JIMÉNEZ & ANDREA CARRIÓN (Murcia) presenta “The”. Anfiteatro Residencia Xior (C/ de la Madre Rafols, 4).

(Murcia) presenta “The”. Anfiteatro Residencia Xior (C/ de la Madre Rafols, 4). 11:30 h.: RÍO Y JUEGO . Espacio Infantil de Fiestas. Horario: de 11:30h a 14:00 h y de 17:30 a 20:00 h. Frente Fluvial Expo.

. Espacio Infantil de Fiestas. Horario: de 11:30h a 14:00 h y de 17:30 a 20:00 h. Frente Fluvial Expo. 11:30 h.: CLIFF THE MAGICIAN (Reino Unido) “English is Magic”. Magia Familiar. El Sótano Mágico (C/ San Pablo, 43).

11:30 h.: FERIA DEL PILAR 2025. FINAL DEL GRAND PRIX CAMPEONATO DE ARAGÓN 2025. Plaza de Toros de la Misericordia.

FINAL DEL GRAND PRIX CAMPEONATO DE ARAGÓN 2025. Plaza de Toros de la Misericordia. 12:00 h.: LA SUBIDA DE LA VIRGEN DEL PILAR. ACTO INSTITUCIONAL DE COLOCACIÓN DE LA VIRGEN EN LA ESTRUCTURA DE LA OFRENDA DE FLORES . Plaza del Pilar.

. Plaza del Pilar. 12:00 h.: EL PILAR EN LA JOTA. COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS. Salida desde P.D.M. La Jota.

Salida desde P.D.M. La Jota. 12:00 h.: EL PILAR EN ALFOCEA. CHARRAIRE (Aragón) presenta "Caperucita feroz y el lobo de la lámpara". Parque.

(Aragón) presenta "Caperucita feroz y el lobo de la lámpara". Parque. 12:00 h.: EL PILAR EN TORRECILLA DE VALMADRID. K DE CALLE (Aragón) presenta "La leyenda del primer faraón". C/Paradero.

K DE CALLE (Aragón) presenta "La leyenda del primer faraón". C/Paradero. 12:00 h.: OFF DE CALLE. LADINAMO (Cataluña) presenta “Music on cycles”. Música itinerante de Plaza Aragón a Plaza España.

(Cataluña) presenta “Music on cycles”. Música itinerante de Plaza Aragón a Plaza España. 12:00 h.: DANZA CONTEMPORÁNEA. CÍA LAMOV (Aragón) presenta “Exit”. Anfiteatro Residencia Xior (C/ de la Madre Rafols, 4).

(Aragón) presenta “Exit”. Anfiteatro Residencia Xior (C/ de la Madre Rafols, 4). 12:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. TALLER INFANTIL CON PINTACARAS. Parque de San Pablo.

Parque de San Pablo. 12:00 h.: EL CARRO DE LA ALEGRÍA. Espectáculo familiar. Museo del Fuego y los Bomberos (C/ Ramón y Cajal, 32).

12:00 h.: ¡MADRE MÍA! Con Marisol Aznar. Teatro de las Esquinas.

Teatro de las Esquinas. 12:00 h.: TEATRO ARBOLÉ presenta LA BARRACA DE LOS TÍTERES. Funciones: 12:00, 13:00, 17:30, 18:30, 19:30 y 20:30 h. C/ Moret.

presenta Funciones: 12:00, 13:00, 17:30, 18:30, 19:30 y 20:30 h. C/ Moret. 12:00 h.: LOS GANDULES presentan “GANDULFIGHTER”. Pases 12:00 y 19:00h. Centro Cívico La Almozara (Av. Puerta Sancho, 30)

Pases 12:00 y 19:00h. Centro Cívico La Almozara (Av. Puerta Sancho, 30) 12:00 h.: II FESTIVAL INTERNACIONAL DE CIRCO DE ZARAGOZA . Pases a las 12:00, 16:00 y a las 19:00 h.Gran carpa blanca Valdespartera.

Pases a las 12:00, 16:00 y a las 19:00 h.Gran carpa blanca Valdespartera. 12:00 h.: PLANETA JURÁSICO . Pases cada 30 minutos de 12:00 a 14.00 y de 17:00 a 23:00 h. Carpa blanca Valdespartera.

. Pases cada 30 minutos de 12:00 a 14.00 y de 17:00 a 23:00 h. Carpa blanca Valdespartera. 12:30 h.: ESPACIO ZITY presenta “MONÓLOGOS ALL STAR” con Pepe Céspedes, May-Te, Rubén García y Joze Campoy . Recinto Ferial de Valdespartera.

presenta . Recinto Ferial de Valdespartera. 12:30 h.: IN MATERIA. Rock & Blues (C/ Cuatro de Agosto, 5).

13:00 h.: DANZA CONTEMPORÁNEA. MANUEL JIMÉNEZ & ANDREA CARRIÓN (Murcia) presenta “The”. Anfiteatro Residencia Xior (C/ de la Madre Rafols, 4).

(Murcia) presenta “The”. Anfiteatro Residencia Xior (C/ de la Madre Rafols, 4). 13:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. VERMUT PARTY CON AMVA FEST. Parque de San Pablo.

Parque de San Pablo. 13:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. ALMOZANDIA TEATRO presenta “Rockolas TV” (espectáculo infantil). Parque de San Pablo.

presenta (espectáculo infantil). Parque de San Pablo. 14:30 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. VALIENTE CLUB con DJ ZOE .Parque de San Pablo.

con .Parque de San Pablo. 16:00 h.: EL PILAR EN MIRALBUENO. TRAGACHICOS. De 11:00 a 14:00 h y de 16:00 a 20:00 h. Parque Vistabella.

De 11:00 a 14:00 h y de 16:00 a 20:00 h. Parque Vistabella. 16:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. CANALLA CLUB . Parque de San Pablo.

. Parque de San Pablo. 16:00 h.: EL PILAR EN LA JOTA. LEÓN GARGANCHÓN. De 11:00 a 14:00 h y de 16:00 a 20:00h . Plaza Albada.

De 11:00 a 14:00 h y de 16:00 a 20:00h Plaza Albada. 16:30 h.: LOS PILARES DE LA TIERRA . Adaptación musical del best seller de Ken Follett. Funciones: 16:30 y 20:00 h. Teatro Principal.

. Adaptación musical del best seller de Ken Follett. Funciones: 16:30 y 20:00 h. Teatro Principal. 16:30 h.: TARDEO REMEMBER ISMA NORDIC. Sala Oasis (C/ Basilio Boggiero, 28).

17:00 h.: DENOMINACIÓN DE ORIGEN: USANZA ARAGONESA. Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar).

Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar). 17:00 h.: PARQUE DE LAS MARIONETAS . XV FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE FERIA . Actúan: ARTE FUSIÓN TÍTERES, PERIPLO MARIONETAS, NARANJA LIMA, TÍTERES SIN CABEZA, CIVI CIVIAC, PIZZICATO, ANEMARTEPULCINELLA, MIGUEL OYARZUN, ZUM-ZUM TEATRE, ORQUESTA DE LAS ESQUINAS, APIKIPALA, TROPOS TEATRO, RUBÉN DÍAZ. Horario: de 11:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h. Zona del Quiosco de la Música del Parque José Antonio Labordeta.

. . Actúan: ARTE FUSIÓN TÍTERES, PERIPLO MARIONETAS, NARANJA LIMA, TÍTERES SIN CABEZA, CIVI CIVIAC, PIZZICATO, ANEMARTEPULCINELLA, MIGUEL OYARZUN, ZUM-ZUM TEATRE, ORQUESTA DE LAS ESQUINAS, APIKIPALA, TROPOS TEATRO, RUBÉN DÍAZ. Horario: de 11:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h. Zona del Quiosco de la Música del Parque José Antonio Labordeta. 17:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. TALLER INFANTIL CON PINTACARAS. Parque de San Pablo.

Parque de San Pablo. 17:00 h.: MAMMA MIA!, EL MUSICAL. Funciones 17:00 h. y 21:00 h. Palacio de Congresos de Zaragoza.

17:00 h.: CLIFF THE MAGICIAN (Reino Unido) “English is Magic”. Magia Familiar. El Sótano Mágico (C/ San Pablo, 43).

17:30 h.: FERIA DEL PILAR 2025. CORRIDA DE TOROS. Alejandro Talavante, Roca Rey, Tristán Barroso. Ganadería Juan Pedro Domecq. Plaza de Toros de la Misericordia.

CORRIDA DE TOROS. Alejandro Talavante, Roca Rey, Tristán Barroso. Ganadería Juan Pedro Domecq. Plaza de Toros de la Misericordia. 17:30 h.: RÍO Y JUEGO . Espacio Infantil de Fiestas. Horario: de 11:30h a 14:00 h y de 17:30 a 20:00 h. Frente Fluvial Expo.

. Espacio Infantil de Fiestas. Horario: de 11:30h a 14:00 h y de 17:30 a 20:00 h. Frente Fluvial Expo. 17:30 h.: TEATRO ARBOLÉ presenta LA BARRACA DE LOS TÍTERES. Funciones: 12:00, 13:00, 17:30, 18:30, 19:30 y 20:30 h. C/ Moret.

presenta Funciones: 12:00, 13:00, 17:30, 18:30, 19:30 y 20:30 h. C/ Moret. 17:30 h.: ESPACIO ZITY en concierto: WE ARE NOT DJS + JUANCASUPERSUB DJ + RIALTO + MIKEL IZAL + MISS CAFFEINA . Recinto Ferial de Valdespartera.

en concierto: . Recinto Ferial de Valdespartera. 17:30 h.: TALLER FAMILIAR NOTAS DE CIENCIA (+ 6 años). CaixaForum Zaragoza (Avda. Anselmo Clavé, 4)

18:00 h.: HUMOR. MARCEL GROSS (Cataluña ) presenta "Los mejores momentos de Marcel Gross" . Anfiteatro Residencia Xior (C/ de la Madre Rafols, 4).

) presenta "Los mejores momentos de Marcel Gross" Anfiteatro Residencia Xior (C/ de la Madre Rafols, 4). 18:00 h.: EL PILAR EN ARCOSUR. MARICUELA (Aragón) presenta "Quien canta su mal espanta". Casa de Arcosur.

(Aragón) presenta "Quien canta su mal espanta". Casa de Arcosur. 18:00 h.: EL PILAR EN SANTA ISABEL. ASIER NUEI (Aragón) presenta "Ilusión". Plaza de la Libertad.

(Aragón) presenta "Ilusión". Plaza de la Libertad. 18:00 h.: DENOMINACIÓN DE ORIGEN: D’ ARAGÓN (FFAMA). Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar).

Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar). 18:00 h.: DANI MARTÍNEZ . Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor.

Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor. 18:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. ALMOZANDIA TEATRO presenta “Rockolas TV” (espectáculo infantil). Parque de San Pablo.

presenta (espectáculo infantil). Parque de San Pablo. 18:00 h.: THE CORTOS con DIEGO PEÑA y JUAKO MALAVIRGEN presentan ¡CORTEN! Centro Cívico Río Ebro (C/ Mª Zambrano, 56).

18:30 h.: BANDAS EN LA GRANJA. AGRUPACIÓN MUSICAL DELICIAS. Cúpula Geodésica. Parque de la Granja (Camino de Cabaldos, 45).

Cúpula Geodésica. Parque de la Granja (Camino de Cabaldos, 45). 18:30 h.: REMÁTAME OTRA VEZ Con Jesús Cabrero, Ángel Ruiz, Belinda Washington, Juanjo Cucalón y Roser Pujol. Pases 18:30 y 21:00 horas. Teatro de las Esquinas.

19:00 h.: Novena, CLAUSTRO MAGNO y SALVE SOLEMNE en la Santa y Angélica Capilla de la catedral Basílica de Nuestra Señora del Pilar.

19:00 h.: DENOMINACIÓN DE ORIGEN: ROYO DEL RABAL. Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar).

Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar). 19:00 h.: PILAR JOVEN: FIESTA VIRAL LIGHT para jóvenes entre 14 y 17 años. Sin alcohol. AARON MVP, PATRICIA NINE y ALEX MELERO . De 19 a 24 h. Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor.

para jóvenes entre 14 y 17 años. Sin alcohol. . De 19 a 24 h. Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor. 19:00 h.: DELICIAS DE CIRCO. CIRKO PSIKARIO (C. de Madrid) presenta “¡Qué disparate!”. Parque Delicias.

(C. de Madrid) presenta “¡Qué disparate!”. Parque Delicias. 19:00 h.: Visita Virtual con gafas 3D. Museo del Teatro de Caesaraugusta.

19:00 h.: TEATRO LÍRICO DE ZARAGOZA presenta ZARZUELA “LOS GAVILANES”. Salón de Actos del Colegio Mayor Universitario Virgen del Carmen (C/ Albareda, 23).

19:00 h.: REMINISCENCIA. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta.

Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. 19:00 h.: LOS GANDULES presentan “GANDULFIGHTER”. Pases 12:00 y 19:00h. Centro Cívico La Almozara (Av. Puerta Sancho, 30)

Pases 12:00 y 19:00h. Centro Cívico La Almozara (Av. Puerta Sancho, 30) 19:00 h.: LA ODISEA, con SOBRAS COMPLETAS. Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter (C/ de Raquel Meller, 2)

19:30 h.: HERMANOS MARTÍNEZ + VOLADOR. Estación del Norte.

Estación del Norte. 19:30 h.: OFF DE CALLE. MARZO MAYEA TEATRO (Aragón) presenta “Urgente”. Itinerante. Inicio en Plaza Aragón.

(Aragón) presenta “Urgente”. Itinerante. Inicio en Plaza Aragón. 19:30 h.: UMBRA en concierto. Centro Cívico Delicias (Av. Navarra 54)

20:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. MODELO . Parque de San Pablo.

. Parque de San Pablo. 20:00 h.: “UN SHOW DE STAND UP”. Duelo de cómicas con CHARLIE PEE, IRENE MINOVAS, RAQUEL HERVÁS, Teatro Arbolé.

20:00 h.: LOS PILARES DE LA TIERRA . Adaptación musical del best seller de Ken Follett. Funciones: 16:30 y 20:00 h. Teatro Principal.

. Adaptación musical del best seller de Ken Follett. Funciones: 16:30 y 20:00 h. Teatro Principal. 20:00 h.: TEATRO INDIGESTO presenta COMISARÍA EN FIESTAS: “EL REALITY”. Teatro del Mercado.

Teatro del Mercado. 20:00 h.: “2 KINDER GÜENOS” ESPECIAL PILARES. Espectáculo de monólogos e improvisación con Felipe Torres y Mariano Bartolomé. El Refugio del Crápula (C/ Mayor 56).

20:00 h.: “SARAO”, con Javier Segarra, Lola Moreno, Silvia Fox y el Ballet Internacional. Producciones Teatrales LUIS PARDOS. Auditorio WTCZ.

20:15 h.: AGUA, LUZ Y SONIDO. GRANDES COMPOSITORES DE BANDAS SONORAS. Ennio Morricone. Fuentes del Parque José Antonio Labordeta.

Fuentes del Parque José Antonio Labordeta. 20:30 h.: JUAN CAPILLA (Zaragoza) “Indomable +18”. Magia de Salón. El Sótano Mágico (C/ San Pablo, 43).

21:00 h.: FUEGOS ARTIFICIALES . Espectáculo Piromusical. Parque Pignatelli.

. Espectáculo Piromusical. Parque Pignatelli. 21:00 h.: KILLER BARBIES + LA DOLORITAS . Jardín de Invierno. Parque José Antonio Labordeta.

. Jardín de Invierno. Parque José Antonio Labordeta. 21:00 h.: DANI MARTÍNEZ . Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor.

Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor. 21:00 h.: LOQUILLO presenta “CORAZONES LEGENDARIOS”. Pabellón Príncipe Felipe.

presenta “CORAZONES LEGENDARIOS”. Pabellón Príncipe Felipe. 21:00 h.: REMÁTAME OTRA VEZ Con Jesús Cabrero, Ángel Ruiz, Belinda Washington, Juanjo Cucalón y Roser Pujol. Pases 18:30 y 21:00 horas. Teatro de las Esquinas.

21:00 h.: MAMMA MIA!, EL MUSICAL. Funciones 17:00 h. y 21:00 h. Palacio de Congresos de Zaragoza.

21:00 h.: NITA&THE WILD CATS (rock&roll 50' en adelante). Moliner 7 Sala (C/ Mª Moliner 7).

21:00 h.: PRIVATE FUNCTION + LOS BIEN BIEN. La Casa del Loco (C/ Mayor, 10).

21:00 h.: SLOW BURN DRIFTERS (USA). Alternative-Indie, Gothic Americano, y Dream Pop. Sala Creedence (Plaza San Lamberto, 3).

21:00 h.: INMIGRANTS + VIRGO THE SUPERCLUSTERS. La Ley Seca (C/Sevilla, 2).

21:30 h.:CADENA SER presenta LOS40 INDEPENDANCE: REBECA BROWN, ABEL RAMOS, JULIO NAVAS, ABEL THE KID FT NOEMY, DANY BPM Y ARTURO GRAO, JOSÉ M DURO. Escenario Ambar Fuente de Goya (Plaza del Pilar).

REBECA BROWN, ABEL RAMOS, JULIO NAVAS, ABEL THE KID FT NOEMY, DANY BPM Y ARTURO GRAO, JOSÉ M DURO. Escenario Ambar Fuente de Goya (Plaza del Pilar). 21:30 h.: ¡ESAS PALMAS, COÑO! Tributo a SINIESTRO TOTAL. Sala Z (C/ Felix Latassa, 14).

22:00 h.: CIRCO DEL MIEDO. Gran Carpa blanca Valdespartera.

Gran Carpa blanca Valdespartera. 22:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. FIESTA DJ PERDIDOS EN LOS 80`S. Parque de San Pablo.

Parque de San Pablo. 23:00 h.: RONDAS JOTERAS: CASTAÑUELAS DE ARAGÓN. Recorrido: Plaza de San Miguel, Coso, Puerta Cinegia, Teatro Principal, C/ Verónica, C/ Don Jaime, Plaza de Santa Cruz, C/ Manifestación, C/ Alfonso I.

Recorrido: Plaza de San Miguel, Coso, Puerta Cinegia, Teatro Principal, C/ Verónica, C/ Don Jaime, Plaza de Santa Cruz, C/ Manifestación, C/ Alfonso I. 23:00 h.:V ENCUENTRO DJs. VIEJA ESCUELA. Sala Creedence (Plaza San Lamberto, 3).

23:00 h.: FERIA DEL PILAR 2025. XIII CONCURSO DE RECORTES CON TOROS DE FUEGO. Plaza de Toros de La Misericordia.

XIII CONCURSO DE RECORTES CON TOROS DE FUEGO. Plaza de Toros de La Misericordia. 23:59 h.: ESPACIO ZITY. COLISEUM. Recinto Ferial de Valdespartera

Domingo 12 de octubre

04:15 h.: MISA EN LA PARROQUIA DE SAN PABLO . C/ San Pablo 42.

. C/ San Pablo 42. 04:30 h.: Tradicional y solemne MISA DE INFANTES en la Santa y Angélica Capilla de la catedral Basílica de Nuestra Señora del Pilar.

en la Santa y Angélica Capilla de la catedral Basílica de Nuestra Señora del Pilar. 05:00 h.: ROSARIO DE LA AURORA. Procesión portando las imágenes de la Virgen del Rosario y de Santo Domingo de Guzmán. Se hará una ofrenda ante la Virgen del Pilar. Salida: Parroquia de San Pablo. Recorrido: C/ San Pablo, Avda. César Augusto, C/ Torrenueva, Plaza San Felipe, Alfonso I, Plaza del Pilar. Organiza: M.I. y A. Cofradía del Stmo. Rosario.

Procesión portando las imágenes de la Virgen del Rosario y de Santo Domingo de Guzmán. Se hará una ofrenda ante la Virgen del Pilar. Salida: Parroquia de San Pablo. Recorrido: C/ San Pablo, Avda. César Augusto, C/ Torrenueva, Plaza San Felipe, Alfonso I, Plaza del Pilar. Organiza: M.I. y A. Cofradía del Stmo. Rosario. 06:30 h.: MISA SOLEMNE . Organiza: M.I. y A. Cofradía del Stmo. Rosario (llamada de la Rosa). Parroquia de San Pablo.

. Organiza: M.I. y A. Cofradía del Stmo. Rosario (llamada de la Rosa). Parroquia de San Pablo. 06:30 h.: OFRENDA DE FLORES. Con salida desde la Plaza Aragón. En el transcurso de la misma tendrá lugar el XIII CONCURSO DE TRAJE ARAGONÉS y el X CONCURSO DE FLORES, CANASTILLAS Y ARREGLOS FLORALES. Plaza del Pilar.

Con salida desde la Plaza Aragón. En el transcurso de la misma tendrá lugar el Plaza del Pilar. 07:30 h.: INICIO DEL MONTAJE DE LA ALFOMBRA FLORAL . La procesión pontifical pasará sobre la alfombra a partir de las 12:00 horas, tras finalizar la misa. Asociación de Alfombristas do Corpus Christi de Ponteareas.Plaza del Pilar.

. La procesión pontifical pasará sobre la alfombra a partir de las 12:00 horas, tras finalizar la misa. Asociación de Alfombristas do Corpus Christi de Ponteareas.Plaza del Pilar. 08:00 h.: FERIA DEL PILAR 2025. Vaquillas. Plaza de Toros de la Misericordia.

Vaquillas. Plaza de Toros de la Misericordia. 09:00 h.: XINGLAR (FFAMA). Escenario Ofrenda de Flores. Plaza del Pilar.

Escenario Ofrenda de Flores. Plaza del Pilar. 09:35 h.: OFRENDA FLUVIAL. Salida: embarcadero Expo. Llegada: embarcadero Club Náutico.

Salida: embarcadero Expo. Llegada: embarcadero Club Náutico. 10:00 h.: Entrada gratuita a los museos y salas de exposiciones municipales (Museo del Foro, Museo de las Termas Públicas, Museo del Puerto Fluvial y Museo del Teatro de Caesaraugusta, Lonja, Sala Fortea, Sala de Casa Morlanes y Palacio de Montemuzo). De 10:00 a 14:00 h y de 17:00 a 21:00 h. El acceso será gratuito hasta completar el aforo de los museos.

(Museo del Foro, Museo de las Termas Públicas, Museo del Puerto Fluvial y Museo del Teatro de Caesaraugusta, Lonja, Sala Fortea, Sala de Casa Morlanes y Palacio de Montemuzo). De 10:00 a 14:00 h y de 17:00 a 21:00 h. El acceso será gratuito hasta completar el aforo de los museos. 11:00 h.: PARQUE DE LAS MARIONETAS . XV FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE FERIA . Actúan: ARTE FUSIÓN TÍTERES, PERIPLO MARIONETAS, NARANJA LIMA, TÍTERES SIN CABEZA, CIVI CIVIAC, PIZZICATO, ANEMARTEPULCINELLA, MIGUEL OYARZUN, CALEIDOSCOPIO TEATRO, ORQUESTA DE LAS ESQUINAS, APIKIPALA, TROPOS TEATRO, RUBÉN DÍAZ. Horario: de 11:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h. Zona del Quiosco de la Música del Parque José Antonio Labordeta.

. . Actúan: ARTE FUSIÓN TÍTERES, PERIPLO MARIONETAS, NARANJA LIMA, TÍTERES SIN CABEZA, CIVI CIVIAC, PIZZICATO, ANEMARTEPULCINELLA, MIGUEL OYARZUN, CALEIDOSCOPIO TEATRO, ORQUESTA DE LAS ESQUINAS, APIKIPALA, TROPOS TEATRO, RUBÉN DÍAZ. Horario: de 11:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h. Zona del Quiosco de la Música del Parque José Antonio Labordeta. 11:00 h.: MUESTRA DE ARTESANÍA ARTÍSTICA Y AGROALIMENTARIA ARAGONESA. De 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 h. Organiza Asociación de Artesanos Alimentarios de Aragón “San Jorge” y la Asociación Profesional de Artesanos de Aragón. Plaza de los Sitios.

11:00 h.: EL PILAR EN LAS ARMAS. MERCADILLO ARTESANO. De 11:00h a 20:00 h. Plaza Mariano de Cavia.

11:30 h.: DANZA CONTEMPORÁNEA. ANDRÉS GARCÍA (Francia) presenta “Sans sens”. Anfiteatro Residencia Xior (C/ de la Madre Rafols, 4).

(Francia) presenta “Sans sens”. Anfiteatro Residencia Xior (C/ de la Madre Rafols, 4). 11:30 h.: RÍO Y JUEGO . Espacio infantil de fiestas. Horario: de 11:30h a 14:00 h y de 17:30 a 20:00 h. Frente Fluvial Expo.

. Espacio infantil de fiestas. Horario: de 11:30h a 14:00 h y de 17:30 a 20:00 h. Frente Fluvial Expo. 11:30 h.: FERIA DEL PILAR 2025. XXV CAMPEONATO DE ESPAÑA GOYESCO DE RECORTES CON TOROS. Plaza de Toros de La Misericordia.

XXV CAMPEONATO DE ESPAÑA GOYESCO DE RECORTES CON TOROS. Plaza de Toros de La Misericordia. 12:00 h.: SOLEMNE MISA PONTIFICAL en el Altar Mayor de la catedral basílica de Nuestra Señora del Pilar. Seguidamente tendrá lugar la procesión por la Plaza del Pilar.

en el Altar Mayor de la catedral basílica de Nuestra Señora del Pilar. Seguidamente tendrá lugar la procesión por la Plaza del Pilar. 12:00 h.: DANZA CONTEMPORÁNEA. AMBAE COMPANY (Cataluña) presenta “La veu des (d)ones”. Anfiteatro Residencia Xior (C/ de la Madre Rafols, 4).

(Cataluña) presenta “La veu des (d)ones”. Anfiteatro Residencia Xior (C/ de la Madre Rafols, 4). 12:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. TALLER INFANTIL DE MARIONETAS DE CABEZUDOS . Parque de San Pablo.

. Parque de San Pablo. 12:00 h.: TEATRO ARBOLÉ presenta LA BARRACA DE LOS TÍTERES. Funciones: 12:00, 13:00, 18:30, 19:30 h y 20:30 h. C/ Moret.

presenta Funciones: 12:00, 13:00, 18:30, 19:30 h y 20:30 h. C/ Moret. 12:00 h.: EL CARRO DE LA ALEGRÍA. Espectáculo familiar. Museo del Fuego y los Bomberos (C/ Ramón y Cajal, 32).

12:00 h.: II FESTIVAL INTERNACIONAL DE CIRCO DE ZARAGOZA . Pases a las 12:00, 16:00 y a las 19:00 h.Gran carpa blanca Valdespartera.

Pases a las 12:00, 16:00 y a las 19:00 h.Gran carpa blanca Valdespartera. 12:00 h.: PLANETA JURÁSICO . Pases cada 30 minutos de 12:00 a 14.00 y de 17:00 a 23:00 h. Carpa blanca Valdespartera.

. Pases cada 30 minutos de 12:00 a 14.00 y de 17:00 a 23:00 h. Carpa blanca Valdespartera. 13:00 h.: DANZA CONTEMPORÁNEA. CÍA. CRISIS DANZA (Aragón) presenta “Migrantes”. Anfiteatro Residencia Xior (C/ de la Madre Rafols, 4).

(Aragón) presenta “Migrantes”. Anfiteatro Residencia Xior (C/ de la Madre Rafols, 4). 13:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. CARLOS SICILIA presenta “MAGIA PATO2” (espectáculo infantil). Parque de San Pablo.

presenta (espectáculo infantil). Parque de San Pablo. 13:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. VALIENTE CLUB CON ÁLVARO SUBÍAS . Parque de San Pablo.

. Parque de San Pablo. 16:00 h.: EL PILAR EN PARQUE VENECIA. TRAGACHICOS. De 16:00 a 20:00 h. Plaza San Marcos.

De 16:00 a 20:00 h. Plaza San Marcos. 16:00 h.: EL PILAR EN EL CENTRO. LEÓN GARGANCHÓN. De 16:00 a 20:00h . Glorieta Esperanto.

De 16:00 a 20:00h Glorieta Esperanto. 16:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. TARDEO VALIENTE CON DJ FANTASMAS AMARILLOS . Parque de San Pablo.

. Parque de San Pablo. 16:30 h.: LOS PILARES DE LA TIERRA . Adaptación musical del best seller de Ken Follett. Funciones: 16:30 y 20:00 h. Teatro Principal.

. Adaptación musical del best seller de Ken Follett. Funciones: 16:30 y 20:00 h. Teatro Principal. 17:00 h.: GANADORES DEL XXXIX CERTAMEN OFICIAL BENJAMÍN, INFANTIL Y JUVENIL DE JOTA ARAGONESA y DEL CXXXIX CERTAMEN OFICIAL DE JOTA ARAGONESA. Escenario Ambar Fuente de Goya (Plaza del Pilar).

Escenario Ambar Fuente de Goya (Plaza del Pilar). 17:00 h.: PARQUE DE LAS MARIONETAS . XV FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE FERIA . Actúan: ARTE FUSIÓN TÍTERES, PERIPLO MARIONETAS, NARANJA LIMA, TÍTERES SIN CABEZA, CIVI CIVIAC, PIZZICATO, ANEMARTEPULCINELLA, MIGUEL OYARZUN CALEIDOSCOPIO TEATRO, ORQUESTA DE LAS ESQUINAS, APIKIPALA, TROPOS TEATRO, RUBÉN DÍAZ. Horario: de 11:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h. Zona del Quiosco de la Música del Parque José Antonio Labordeta.

. . Actúan: ARTE FUSIÓN TÍTERES, PERIPLO MARIONETAS, NARANJA LIMA, TÍTERES SIN CABEZA, CIVI CIVIAC, PIZZICATO, ANEMARTEPULCINELLA, MIGUEL OYARZUN CALEIDOSCOPIO TEATRO, ORQUESTA DE LAS ESQUINAS, APIKIPALA, TROPOS TEATRO, RUBÉN DÍAZ. Horario: de 11:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h. Zona del Quiosco de la Música del Parque José Antonio Labordeta. 17:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. TALLER INFANTIL DE MARIONETAS DE CABEZUDOS . Parque de San Pablo.

. Parque de San Pablo. 17:00 h.: MAMMA MIA!, EL MUSICAL. Palacio de Congresos de Zaragoza.

17:00 h.: CLIFF THE MAGICIAN (Reino Unido) “English is Magic”. Magia Familiar. El Sótano Mágico (C/ San Pablo, 43).

17:30 h.: RÍO Y JUEGO . Espacio Infantil de Fiestas. Horario: de 11:30h a 14:00 h y de 17:30 a 20:00 h. Frente Fluvial Expo.

. Espacio Infantil de Fiestas. Horario: de 11:30h a 14:00 h y de 17:30 a 20:00 h. Frente Fluvial Expo. 17:30 h.: FERIA DEL PILAR 2025. CORRIDA DE TOROS GOYESCA. Alberto Álvarez, Román, José Fernando Molina. Ganadería Pincha. Plaza de Toros de La Misericordia.

CORRIDA DE TOROS GOYESCA. Alberto Álvarez, Román, José Fernando Molina. Ganadería Pincha. Plaza de Toros de La Misericordia. 18:00 h.: HUMOR. TRAPU ZAHARRA (País Vasco) presenta “La última y nos vamos”. Anfiteatro Residencia Xior (C/ de la Madre Rafols, 4).

(País Vasco) presenta “La última y nos vamos”. Anfiteatro Residencia Xior (C/ de la Madre Rafols, 4). 18:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. CARLOS SICILIA presenta “MAGIA PATO2” (espectáculo infantil). Parque de San Pablo.

presenta (espectáculo infantil). Parque de San Pablo. 18:30 h.: “MARIDAJE”. Escenario Ambar Fuente de Goya (Plaza del Pilar).

Escenario Ambar Fuente de Goya (Plaza del Pilar). 18:30 h.: TEATRO ARBOLÉ presenta LA BARRACA DE LOS TÍTERES. Funciones: 12:00, 13:00, 18:30, 19:30 h y 20:30 h. C/ Moret.

presenta Funciones: 12:00, 13:00, 18:30, 19:30 h y 20:30 h. C/ Moret. 18:30 h.: REMÁTAME OTRA VEZ Con Jesús Cabrero, Ángel Ruiz, Belinda Washington, Juanjo Cucalón y Roser Pujol. Teatro de las Esquinas.

19:00 h.: DELICIAS DE CIRCO. CÍA. FEDERICO MENINI (C. Valenciana) presenta “Llar”. Parque Delicias.

(C. Valenciana) presenta “Llar”. Parque Delicias. 19:00 h.: TEATRO INDIGESTO presenta COMISARÍA EN FIESTAS: “EL REALITY”. Teatro del Mercado.

Teatro del Mercado. 19:00 h.: REMINISCENCIA. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta.

Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. 19:00 h.: TEATRO LÍRICO DE ZARAGOZA presenta ZARZUELA “LOS GAVILANES”. Salón de Actos del Colegio Mayor Universitario Virgen del Carmen (C/ Albareda, 23).

19:30 h.: NAT SIMONS & AURORA BELTRÁN + MARIANO CASANOVA. Estación del Norte.

Estación del Norte. 20:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. RADIO PARRANDA. Parque de San Pablo.

Parque de San Pablo. 20:00 h.: LOS PILARES DE LA TIERRA . Adaptación musical del best seller de Ken Follett. Funciones: 16:30 y 20:00 h. Teatro Principal.

. Adaptación musical del best seller de Ken Follett. Funciones: 16:30 y 20:00 h. Teatro Principal. 20:00 h.: LEIVA presenta “TOUR GIGANTE”. Pabellón Príncipe Felipe.

presenta “TOUR GIGANTE”. Pabellón Príncipe Felipe. 20:00 h.: FABIOLO CONNECTION. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta.

Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. 20:00 h.: “2 KINDER GÜENOS” ESPECIAL PILARES. Espectáculo de monólogos e improvisación con Felipe Torres y Mariano Bartolomé. El Refugio del Crápula (C/ Mayor 56).

20:00 h.: “SARAO”, con Javier Segarra, Lola Moreno, Silvia Fox y el Ballet Internacional. Producciones Teatrales LUIS PARDOS. Auditorio WTCZ.

20:15 h.: AGUA, LUZ Y SONIDO. GRANDES COMPOSITORES DE BANDAS SONORAS. John Williams . Fuentes del Parque José Antonio Labordeta.

. Fuentes del Parque José Antonio Labordeta. 20:30 h.: MUESTRA DE FOLCLORE REGIONAL . Organizado por la Federación de Casas Regionales y Provinciales en Aragón. Escenario Ambar Fuente de Goya (Plaza del Pilar).

. Organizado por la Federación de Casas Regionales y Provinciales en Aragón. Escenario Ambar Fuente de Goya (Plaza del Pilar). 20:30 h.: BROTHERS IN BAND presenta “DIRE STRAITS 40TH ANNIVERSARY TRIBUTE SHOW. Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor.

Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor. 20:30 h.: “PERDONE, CABALLERO” con IÑAKI URRUTIA. Teatro Arbolé.

20:30 h.: JUAN CAPILLA (Zaragoza) “Indomable +18”. Magia de Salón. El Sótano Mágico (C/ San Pablo, 43).

21:00 h.: RONDAS JOTERAS: CORAZÓN DE JOTA. Recorrido: Plaza de San Miguel, Coso, C/ Verónica, C/ Don Jaime, Plaza Santa Cruz, C/ Manifestación, C/ Alfonso I.

Recorrido: Plaza de San Miguel, Coso, C/ Verónica, C/ Don Jaime, Plaza Santa Cruz, C/ Manifestación, C/ Alfonso I. 21:00 h.: ESPACIO ZITY en concierto: BLACKWORKS . Recinto Ferial de Valdespartera.

en concierto: . Recinto Ferial de Valdespartera. 21:00 h.: ¡MADRE MÍA! Con Marisol Aznar. Teatro de las Esquinas.

Teatro de las Esquinas. 21:00 h.: THE TRY TONES (rockabilly rock). Moliner 7 Sala (C/ Mª Moliner 7).

21:00 h.: REFLECTORS + FOR SALE La Casa del Loco (C/ Mayor, 10).

21:30 h.:TOTE EL ENTREVERAO. Rumba. Sala Z (C/ Felix Latassa, 14).

22:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. ENCANTO DEL LOCO (TRIBUTO EL CANTO DEL LOCO) . Parque de San Pablo.

. Parque de San Pablo. 22:00 h.: CIRCO DEL MIEDO . Gran Carpa blanca Valdespartera .

. Gran Carpa blanca Valdespartera 22:30 h.: PURO RELAJO. Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor.

23:00 h.: RONDAS JOTERAS: SEMBLANTE ARAGONÉS. Recorrido: Plaza de San Miguel, Coso, Puerta Cinegia, Teatro Principal, C/ Verónica, C/ Don Jaime, Plaza de Santa Cruz, C/ Manifestación, C/ Alfonso I.

Recorrido: Plaza de San Miguel, Coso, Puerta Cinegia, Teatro Principal, C/ Verónica, C/ Don Jaime, Plaza de Santa Cruz, C/ Manifestación, C/ Alfonso I. 23:00 h.: BEAFAIR DJ & FRIENDS. Sala Creedence (Plaza San Lamberto, 3).

23:00 h.: FERIA DEL PILAR 2025. CONCURSO DE EMBOLADORES Y ESPECIAL ARRIAZU CON OBSTÁCULOS. Plaza de Toros de La Misericordia.

CONCURSO DE EMBOLADORES Y ESPECIAL ARRIAZU CON OBSTÁCULOS. Plaza de Toros de La Misericordia. 23:59 h.: ESPACIO ZITY en concierto: TAKO . Recinto Ferial de Valdespartera.

en concierto: . Recinto Ferial de Valdespartera. 00:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. DJ DEIVHOOK + ALEX CURREYA. Parque de San Pablo.

Lunes 13 de octubre