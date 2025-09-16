Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El último invitado a las Fiestas del Pilar: el León Garganchón

Los Pilares contarán con un nuevo tobogán gigante basado en el animal del escudo de Zaragoza

Natalia Chueca con el León Garganchón.

Natalia Chueca con el León Garganchón. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Daniel Monserrat

Daniel Monserrat

ZARAGOZA

Ha sido hasta que se realizado la presentación oficial de las Fiestas del Pilar el secreto mejor guardado, la incorporación de un nuevo tobogán gigante para los más pequeños, el hermano menor del Tragachicos, el León Garganchón, que acaba de desvelar la alcaldesa Natalia Chueca en el Auditorio de Zaragoza.

"Pensamos en darle una novedad a los niños y qué mejor que construir un nuevo Tragachicos basado en el león rampante de nuestro escudo", ha anunciado Natalia Chueca justo en el momento en que caía una lona roja que protegía la sorpresa hasta el último momento. Tal y como sucede con el Tragachicos, los niños entrarán por la boca del león y tras atravesar el interior de su cuerpo serán 'expulsados' por el culo.

El León Garganchón ha despertado expectación.

El León Garganchón ha despertado expectación. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Gran expectación

El descubrimiento, que se ha realizado en el exterior del Auditorio de Zaragoza, ha levantado gran expectación y aunque el león impone por sus grandes dimensiones algunos de los pequeños que han asistido al acto ya querían lanzarse a través de él. De hecho, el Tragachicos (que seguirá saliendo a la calle y convivirá con este León Garganchón) es siempre uno de los mayores atractivos infantiles de las Fiestas del Pilar con gran demanda allá donde se coloca ya que suele visitar los diferentes barrios de la capital aragonesa.

Se introduce así en los festejos de este 2025 una de las principales novedades de la edición, que apuesta por nuevos formatos y potenciar espacios y actos de reciente creación que lograron un seguimiento destacado en los últimos años. “Con el nuevo León Garganchón se multiplican las opciones de los niños zaragozanos de disfrutar de los elementos tradicionales más queridos, como son la Comparsa de Gigantes y Cabezudos y el Tragachicos".

Cada uno de ellos saldrá en nueve ocasiones. El Tragachicos pasará por la plaza del Pilar (zona Delegación del Gobierno), Universidad, Rosales del Canal, Parque Grande, Almozara, Actur, Miralbueno, Puerto Venecia, Picarral. El León Garganchón, por su parte, girará por la plaza del Pilar (zona Delegación), Oliver, Las Fuentes, San José, Valdefierro, Centro, La Jota, plaza Salamero y Glorieta Esperanto).

