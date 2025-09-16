Jorge Rey sorprende con su predicción del tiempo para las Fiestas del Pilar: "Calor inusual y tormentas"

Jorge Rey ha sido el primero en atreverse a dar la predicción del tiempo para las Fiestas del Pilar en Zaragoza. El joven aficionado a la meteorología ha recurrido a las cabañuelas para hacer su habitual previsión del tiempo que va a hacer durante todo el otoño en España. El burgalés ha puntualizado que el tiempo no tendrá nada que ver con el pasado mes de octubre cuando medio país sufrió las consecuencias de una terrible DANA que dejó centenas de muertos en la Comunidad Valenciana.

El tiempo ha cambiado considerablemente en los últimos años en Zaragoza con una prolongación del 'veranillo de San Miguel' que aguanta durante todas las Fiestas del Pilar. Antes, salir una noche de fiesta durante los Pilares era sinónimo de fresco y llevarte ropa de abrigo era algo obligatorio para no moriste de frío. Sin embargo, en los últimos años, las temperaturas han aumentado considerablemente y hay mucha gente valiente que se atreve a salir por ahí con pantalón corto y sin sudadera.

Todos los zaragozanos consultan diferentes plataformas para conocer el tiempo que va a hacer en la ciudad para la Ofrenda de Flores. El 12 de octubre es el día grande para Zaragoza con miles de personas vistiéndose con el traje tradicional para una ofrenda de récord. Por ejemplo, el año pasado, la Ofrenda de Flores estuvo empañada por la lluvia que obligó a los presentes a sacar el paraguas durante un rato, aunque el multitudinario evento se desarrolló sin ningún tipo de incidente climático.

En imágenes | La lluvia no frena la Ofrenda de Flores más multitudinaria de la historia / JAIME GALINDO / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

"Roces atlánticos"

Jorge Rey ha vuelto a usar el método tradicional de las cabañuelas para predecir el tiempo que hará en Zaragoza durante las Fiestas del Pilar después de una segunda quincena de septiembre más calurosa de lo normal. El joven aficionado a la meteorología se hizo famoso en España en 2021 cuando fue capaz de predecir la llegada de la borrasca Filomena, que congeló por completo a todo el país incluida la capital aragonesa, donde cayó una gran nevada, algo nada habitual en la última década.

"Octubre empezará con roces atlánticos en el Cantábrico, pero será más cálido y seco. Podemos destacar hacia el Pilar un movimiento de borrascas acompañadas de vientos del sur que hagan subir las temperaturas y traigan tormentas en zonas del oeste peninsular", comienza su explicación un Jorge Rey que predice un mes "tranquilo" en el que las temperaturas subirán a pesar de algunas tormentas en torno al 12 de octubre.