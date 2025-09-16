Las Fiestas del Pilar serán las "más grandes de la historia" con un nuevo 'Tragachicos'

"Van a ser las fiestas más grandes de la historia con una programación amplia y diversa que tendrá diversión, emoción, tradición y convivencia cívica". Así de exultante se ha mostrado la alcadesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en la presentación de las Fiestas del Pilar que se ha celebrado este martes en el salón de recepciones del ayuntamiento de la ciudad.

Las Fiestas del Pilar de este año contarán con más de 1.000 actuaciones ("es cierto que nos favorece que este año duran un día más, del 4 al 13 de octubre", ha señalado Chueca) "en las que la ciudadanía podrá encontrar propuestas para gozar del gran momento del año en la ciudad". La alcaldesa ha desgranado a grandes rasgos las líneas principales de la programación que contará con más de 400 propuestas programadas por el Ayuntamiento de Zaragoza a las que hay que añadir la que realizan los promotores privados. En total, intervendrán contratados por el consistorio más de 160 grupos de música y compañías de teatro, danza y humor, de los que el 76% son aragoneses, el 18% nacionales y un 6% internacionales.

En cuanto a los escenarios, estas fiestas no presentan ninguna novedad ya que repiten los musicales (los dos de la plaza del Pilar, la Estación del Norte, el Jardín de Invierno y el parque San Pablo, fundamentalmente), también el dedicado al circo en el Parque Delicias o el de danza y artes escénicas en el patio de Xior. Además, ha reivindicado la alcaldesa, se va a fortalecer el acto de colocación de la Virgen el 11 de octubre que se estrenó el año pasado congregando a más de 8.000 espectadores.

Un nuevo 'tragachicos'

La novedad que sí ha anunciado Natalia Chueca es que este año se incorpora un nuevo tobogán a semejanza del Tragachicos pero con la forma del símbolo de la ciudad con el nombre del León Garganchón cuyos detalles se desvelarán en la presentación oficial de las fiestas esta tarde en el Auditorio de Zaragoza.

El desfile del pregón, que tiene como lema Zaragoza es el León, va a mantener su recorrido habitual, con la salvedad de que, en el tramo de César Augusto que está en obras sólo podrá situarse público en el lado de los números pares. El hilo conductor, en esta edición, se centra en los símbolos de la ciudad y en estas fechas. Por ello, los cuatro bloques se centrarán en el pregonero mayor, los elementos más evocadores de la Ciudad, como el Ebro, la Basílica, las medidas de las Virgen, para una segunda parte con la diversión popular de los peñistas, las vacas, charanga y otros elementos clásicos, con el final de la Comparsa de Gigantes, Cabezudos y Caballitos de Zaragoza.

Cabe destacar también otro cambio de circuito, esta vez en el Rosario de Cristal. Uno de los actos más tradicionales de estas fechas invierte el habitual circuito para facilitar la convivencia con otros actos festivos que se desarrollan en la plaza del Pilar en un tramo horario similar.

La ciudad recupera este año la programación y las propuestas artísticas en las plazas del centro (Salamero, San Felipe, Plaza Aragón) y en el Paseo de la Independencia, como escenarios abiertos y punto de encuentro ciudadano. Además de la animación artística, que agitará esos días esta céntrica ubicación, se sumarán espectáculos itinerantes que aportarán dinamismo y sorpresas, con cinco grupos locales y cinco nacionales bajo el nombre de Off de Calle, junto a los artistas de calle que ejercen su actividad durante el resto del año y que también tienen su espacio reservado en esta zona.

Además del bullicio de la zona más céntrica de Zaragoza, el consistorio mantiene su compromiso con ampliar el alcance del ambiente festivo a todos los barrios de Zaragoza. En total, 25 compañías ofrecerán sus espectáculos, 20 de ellas aragonesas, 4 nacionales y una compañía internacional. De esta manera, los vecinos podrán disfrutar de Ilógica Teatro, Belladona Teatro, Kinser, Peliagudo Arte y Circo, Charraire y Compañía Félix Bruned, entre otros.