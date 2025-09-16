De Leire Martínez a King África: estos son todos los conciertos gratis de las Fiestas del Pilar 2025.

La música vuelve a ser la gran protagonista de la programación de las Fiestas del Pilar 2025 de Zaragoza, con los conciertos gratuitos programados por el ayuntamiento en cuatro escenarios principales de la ciudad. De Leire Martínez a King África, el abanico de propuestas y estilos es inabarcable con el objetivo de satisfacer a todos los públicos.

La plaza del Pilar volverá a ser el centro neurálgico de la programación musical con los grandes conciertos de artistas nacionales y festivales organizados por las emisoras de radio en el Escenario Ambar Fuente de Goya, y el folk y las jotas que sonarán de nuevo en el escenario de la Fuente de la Hispanidad. Y para quienes prefieran el pop y el rock, el programa incluye también actuaciones gratuitas en el Jardín de Invierno del Parque José Antonio Labordeta y en la esplanada del Centro Cívico Estación del Norte.

La plaza del Pilar volverá a ser epicentro de la programación musical de las Fiestas del Pilar. / EL PERIÓDICO

Estos son todos los conciertos gratis de estas Fiestas del Pilar 2025 por escenarios:

Fuente de Goya

Sábado 4. 21:30 h. Europa FM presenta Pablo López.

21:30 h. presenta Domingo 5. 20:30 h. Aragón Radio presenta Álvaro Mayo + Leire Martínez.

20:30 h. presenta Lunes 6. 21:00 h. Pilarfolk: Mercedes Peón (Galicia).

21:00 h. (Galicia). Martes 7. 21:00 h. 30 Aniversario del Auditorio de Zaragoza con la Orquesta Reino de Aragón y el Coro Amici Musicae.

21:00 h. con la Orquesta Reino de Aragón y el Coro Amici Musicae. Miércoles 8. 21:30 h. Espacio Zity presenta Dj Nano en concierto: 30 años en la música.

21:30 h. presenta Jueves 9. 21:30 h. Cadena 100 presenta Marlon.

21:30 h. presenta Viernes 10. 21:30 h. Cadena SER presenta Los40 Pilar Pop.

21:30 h. presenta Sábado 11. 21:30 h. Cadena SER presenta Los40 Independance: Rebeca Brown, Abel Ramos, Julio Navas, Abel The Kid ft Noemy, Dany BPM y Arturo Grao y José M. Duro

21:30 h. presenta Domingo 12. 17:00 h. Ganadores del XXXIX Certamen oficial benjamín, infantil y juvenil de jota aragonesa y del CXXXIX Certamen oficial de jota aragonesa 18:30 h. Maridaje. 20:30 h. Muestra de folclore regional. Organiza: Federación de Casas Regionales y Provinciales en Aragón.

17:00 h. 18:30 h. 20:30 h. Organiza: Federación de Casas Regionales y Provinciales en Aragón. Lunes 13. 22:00 h. Somos con Tako en su 40 aniversario.

Pilarfolk

Lunes 6. Escenario Ambar Fuente de Goya

21:00 h. Mercedes Peón (Galicia).

Martes 7. Escenario Fuente de Hispanidad

17:00 h. Araboas (Aragón).

(Aragón). 18:00 h. Vegetal Jam (Aragón).

(Aragón). 19:00 h. O'Carolan (Aragón).

Miércoles 8. Escenario Fuente de Hispanidad

17:00 h. Puritani (Aragón).

(Aragón). 18:00 h. Joaquín Pardinilla sexteto (Aragón).

(Aragón). 19:00 h. Ana Alcaide (Aragón).

Estación del Norte

Todos los conciertos dan cominezo a las 19.30, salvo el Ritmos & Barras (21.20 h.).

Sábado 4. Ritmos & Barras 21:20 h. Exhibición freestyle y beatbox con Dj Verse, Queen Mary, Chuty, Mnak, Babi, Dani Vk, Ander 2k, Zyko; Adriana y Choripan.

21:20 h. con Dj Verse, Queen Mary, Chuty, Mnak, Babi, Dani Vk, Ander 2k, Zyko; Adriana y Choripan. Domingo 5. Tu otra bonita + DELACUEVA.

Tu otra bonita + DELACUEVA. Lunes 6. Alba Reche + Anaju.

Alba Reche + Anaju. Martes 7. María Terremoto + Amuleto + Noche de flamenco.

María Terremoto + Amuleto + Noche de flamenco. Miércoles 8. Tiga b2b Cora Novoa + Mirallo.

Tiga b2b Cora Novoa + Mirallo. Jueves 9. OBK + Starkytch.

OBK + Starkytch. Viernes 10. King África + Boney M. Xperience

King África + Boney M. Xperience Sábado 11. Hermanos Martínez + Volador.

Hermanos Martínez + Volador. Domingo 12. Nat Simons & Aurora Beltrán + Mariano Casanova.

Jardín de invierno

Todos los conciertos a las 21.00 horas.

Domingo 5. Kraken + White Coven.

Kraken + White Coven. Lunes 6. Slap! presenta: Calle Mambo + Fonki Cheff.

Slap! presenta: Calle Mambo + Fonki Cheff. Martes 7. Sharif + Lara91k.

Sharif + Lara91k. Miércoles 8. Califato 3/4 + Telephunken.

Califato 3/4 + Telephunken. Jueves 9. Repion + Múltipla.

Repion + Múltipla. Viernes 10. La Milagrosa + Calavera.

La Milagrosa + Calavera. Sábado 11. Killer Barbies + La Doloritas.

A estos hay que sumar los conciertos de pago en Espacio Zity, el Auditorio de Zaragoza y el Pabellón Príncipe Felipe, así como los conciertos en pequeño formato programados por las distintas salas de música de la ciudad. Además de la música, los zaragozanos también podrán disfrutar de espectáculos gratuitos de circo y artes escénicas en diferentes escenarios de la ciudad. Consulta la programación de circo y artes escénicas gratis de las Fiestas del Pilar