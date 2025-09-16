De Leire Martínez a King África: estos son todos los conciertos gratis de las Fiestas del Pilar 2025
La programación gratuita del Ayuntamiento contempla actuaciones musicales en cuatro escenarios principales: Fuente de Goya, Fuente de Hispanidad, Estación del Norte y Jardín de Invierno
La música vuelve a ser la gran protagonista de la programación de las Fiestas del Pilar 2025 de Zaragoza, con los conciertos gratuitos programados por el ayuntamiento en cuatro escenarios principales de la ciudad. De Leire Martínez a King África, el abanico de propuestas y estilos es inabarcable con el objetivo de satisfacer a todos los públicos.
La plaza del Pilar volverá a ser el centro neurálgico de la programación musical con los grandes conciertos de artistas nacionales y festivales organizados por las emisoras de radio en el Escenario Ambar Fuente de Goya, y el folk y las jotas que sonarán de nuevo en el escenario de la Fuente de la Hispanidad. Y para quienes prefieran el pop y el rock, el programa incluye también actuaciones gratuitas en el Jardín de Invierno del Parque José Antonio Labordeta y en la esplanada del Centro Cívico Estación del Norte.
Estos son todos los conciertos gratis de estas Fiestas del Pilar 2025 por escenarios:
Fuente de Goya
- Sábado 4. 21:30 h. Europa FM presenta Pablo López.
- Domingo 5. 20:30 h. Aragón Radio presenta Álvaro Mayo + Leire Martínez.
- Lunes 6. 21:00 h. Pilarfolk: Mercedes Peón (Galicia).
- Martes 7. 21:00 h. 30 Aniversario del Auditorio de Zaragoza con la Orquesta Reino de Aragón y el Coro Amici Musicae.
- Miércoles 8. 21:30 h. Espacio Zity presenta Dj Nano en concierto: 30 años en la música.
- Jueves 9. 21:30 h. Cadena 100 presenta Marlon.
- Viernes 10. 21:30 h. Cadena SER presenta Los40 Pilar Pop.
- Sábado 11. 21:30 h. Cadena SER presenta Los40 Independance: Rebeca Brown, Abel Ramos, Julio Navas, Abel The Kid ft Noemy, Dany BPM y Arturo Grao y José M. Duro
- Domingo 12. 17:00 h. Ganadores del XXXIX Certamen oficial benjamín, infantil y juvenil de jota aragonesa y del CXXXIX Certamen oficial de jota aragonesa 18:30 h. Maridaje. 20:30 h. Muestra de folclore regional. Organiza: Federación de Casas Regionales y Provinciales en Aragón.
- Lunes 13. 22:00 h. Somos con Tako en su 40 aniversario.
Pilarfolk
Lunes 6. Escenario Ambar Fuente de Goya
- 21:00 h. Mercedes Peón (Galicia).
Martes 7. Escenario Fuente de Hispanidad
- 17:00 h. Araboas (Aragón).
- 18:00 h. Vegetal Jam (Aragón).
- 19:00 h. O'Carolan (Aragón).
Miércoles 8. Escenario Fuente de Hispanidad
- 17:00 h. Puritani (Aragón).
- 18:00 h. Joaquín Pardinilla sexteto (Aragón).
- 19:00 h. Ana Alcaide (Aragón).
Estación del Norte
Todos los conciertos dan cominezo a las 19.30, salvo el Ritmos & Barras (21.20 h.).
- Sábado 4. Ritmos & Barras 21:20 h. Exhibición freestyle y beatbox con Dj Verse, Queen Mary, Chuty, Mnak, Babi, Dani Vk, Ander 2k, Zyko; Adriana y Choripan.
- Domingo 5. Tu otra bonita + DELACUEVA.
- Lunes 6. Alba Reche + Anaju.
- Martes 7. María Terremoto + Amuleto + Noche de flamenco.
- Miércoles 8. Tiga b2b Cora Novoa + Mirallo.
- Jueves 9. OBK + Starkytch.
- Viernes 10. King África + Boney M. Xperience
- Sábado 11. Hermanos Martínez + Volador.
- Domingo 12. Nat Simons & Aurora Beltrán + Mariano Casanova.
Jardín de invierno
Todos los conciertos a las 21.00 horas.
- Domingo 5. Kraken + White Coven.
- Lunes 6. Slap! presenta: Calle Mambo + Fonki Cheff.
- Martes 7. Sharif + Lara91k.
- Miércoles 8. Califato 3/4 + Telephunken.
- Jueves 9. Repion + Múltipla.
- Viernes 10. La Milagrosa + Calavera.
- Sábado 11. Killer Barbies + La Doloritas.
A estos hay que sumar los conciertos de pago en Espacio Zity, el Auditorio de Zaragoza y el Pabellón Príncipe Felipe, así como los conciertos en pequeño formato programados por las distintas salas de música de la ciudad. Además de la música, los zaragozanos también podrán disfrutar de espectáculos gratuitos de circo y artes escénicas en diferentes escenarios de la ciudad. Consulta la programación de circo y artes escénicas gratis de las Fiestas del Pilar
- La historia del 'pueblo' que permanece escondido en un barrio de Zaragoza
- Las extraescolares enfrentan a las familias con un colegio de Zaragoza: 'La gente está huyendo del centro
- ¿Cuánto cobran la alcaldesa y los concejales de Zaragoza tras la última subida de sueldos?
- Más megavatios que vecinos: seis pueblos de Aragón suman más potencia eólica que 12 comunidades autónomas
- El mejor colegio de Aragón según la revista Forbes está en Zaragoza: por sus clases pasó Jorge Azcón
- El Gobierno de Aragón reactiva la 'operación Arcosur': cientos de viviendas públicas a la espera
- Comienza el derribo de la antigua fábrica de chocolate Zorraquino tras su desokupación
- Zaragoza sube los recibos del agua y las basuras: así queda la factura