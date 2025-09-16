Volverá la animación de calle pero no habrá concurso de estatuas vivientes

Uno de los aspectos más criticados en las Fiestas del Pilar del año pasado fue la ausencia de artistas callejeros en las calles céntricas que siempre han sido una seña de identidad de unas fiestas que son, esencialmente, callejeras. La propia Natalia Chueca ha reconocido en la presentación oficial de los Pilares que fue una de las cosas que menos gustó a los zaragozanos y que, por ello, habían tratado de solucionarlo en esta ocasión.

Así, el propio ayuntamiento ha programado una serie de propuestas artísticas en plazas como Salamero, San Felipe y Aragón así como en Independencia, que pretende convertirlas en "escenarios abiertos y punto de encuentro ciudadano". Una serie de espectáculo englobados bajo el sello Off de calle y que se unirán a los artistas callejeros que tienen aprobadas sus licencias a lo largo del año.

Las compañías del Off de calle

El Off de calle contará con cinco grupos locales y otros tantos nacionales. El martes 7 de octubre actuará Maf Battle (18.30 horas) en la plaza Aragón y Markeliñe en la plaza Salamero (19.00 horas). Al día siguiente será el turno de Ángeles de Trapo (18.30 horas, pklaza Araagón aunque será itinerante) y Binomio Teatro (19.00 horas, plaza San Felipe) mientras que el jueves 9 de octubre actuará Birbibú Teatro en la plaza Salamero desde las 20.00 horas.

El viernes, 10 de octubre habrá tres actuaciones: El espejo negro (18.00 horas, plaza San Felipe), LaDinamo (19.30 horas), de plaza Aragón a plaza España) y Almozandia Teatro (20.00 horas, plaza Salamero). El último día del Off de calle será el sábado, 11 con La Dinamo (12.00 horas, de plaza Aragón a plaza España) y Marzo Mayea Teatro (19.30 horas, itinerante desde plaza Aragón).

La iniciativa que no ha prosperado ha sido el concurso de estatuas vivientes que el ayuntamiento decidió lanzar para que estos artistas callejeros presentarán su buen hacer durante las Fiestas del Pilar. Según ha explicado Sara Fernández, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, en la Comisión de Cultura de este miércoles, solo se presentó una artista al mismo por lo que no habrá y la misma ha decidido seguir actuando en la calle Alfonso, que es donde tenía concedida la licencia.