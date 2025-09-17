Leire Martínez vuelve a Zaragoza un año después: de sus lágrimas en el Espacio Zity a la plaza del Pilar

El 7 de octubre del año pasado, en el Espacio Zity, en plenas Fiestas del Pilar, Leire Martínez empezó a llorar mientras interpretaba con La Oreja de Van Gogh 'Rosas'. El público respondió con aplausos y con una sonora ovación sin que supiera lo que se escondía detrás de esas lágrimas. Algo que se supo casi una semana después cuando la banda anunciaba la ruptura con la vocalista. El concierto en Zaragoza había sido el último de la historia de la banda con Leire Martínez (que había entrado tras la marcha de Amaia Montero hacía más de diez años) como vocalista.

Un año después, exactamente un año menos dos días (el 5 de octubre), Leire Martínez regresará a Zaragoza, a la plaza del Pilar, para ofrecer un concierto dentro de las Fiestas del Pilar ya con su trayectoria en solitario y con la oportunidad de desquitarse de su mal recuerdo con la ciudad.

"Se me estaba atragantando el día"

Y es que la ruptura fue muy traumática para la navarra. Varios meses después de esta imagen tan sorprendente, Leire Martínez confesó a los micrófonos de Cadena Dial los motivos que le llevaron a no poder aguantar las lágrimas durante un concierto multitudinario en el Espacio Zity de Valdespartera. "Era un cúmulo de sensaciones, pero al final todas están englobadas en lo mismo, era la última vez. Lo más doloroso en ese momento estaba siendo no poder despedirme", afirma la cantante.

Y es que Leire Martínez sabía que ese concierto en Zaragoza iba a ser su último como vocalista de 'La Oreja de Van Gogh'. "Para mí sí, entendía que era mi último concierto. Lo sabía al 99%. Estaba sintiendo muchas cosas, la gran parte era frustración porque no me podía despedir. Se me estaba atragantando eso ese día", confesó Leire Martínez.

Aunque, de aquella noche, lo que más trascendió fue sin duda la emoción de Leire al cantar 'Rosas', sus lágrimas sinceras que sonaban a despedida, hubo un detalle (en concreto dos) que pasaron algo desapercibidos y que fueron un claro guiño a la ciudad. La artista se puso a modo de lazo dos medidas de la Virgen del Pilar. En concreto en su lado derecho una de color rosa y, en su izquierda, una morada.

Ahora, un año después, Leire Martínez se llevará un mejor recuerdo de Zaragoza ya que su concierto se augura como de los más multitudinarios de los que se vivirán en el escenario más importante de estas fiestas, el de la plaza del Pilar.