Este es el programa taurino de las Fiestas del Pilar 2025: horarios, corridas y festejos
La plaza de la Misericordia acogerá diez corridas en la última feria bajo el mandato de la empresa Zúñiga y Toros SL, que finaliza este 2025
Seis corridas de toros, una de rejones, dos novilladas picadas y una sin caballos configuran el cartel de la Feria Taurina del Pilar 2025 que se desarrolla en la plaza de toros de La Misericordia de Zaragoza del 5 al 13 de octubre. Morante de la Puebla, que regresa a la feria tres años después, o el peruano Roca Rey son algunos de los principales atractivos de un cartel que se anunció el pasado mes de agosto. La programación también cuenta con los tradicionales festejos populares como la suelta de vaquillas o los recortadores.
Estos son los últimos carteles que confecciona la empresa Zúñiga y Toros SL, que finaliza este 2025 su contrato con la Diputación Provincial de Zaragoza. Los amantes taurinos tienen la vista puesta en el festejo del 10 de octubre. Morante y Manzanares protagonizan una corrida en la que también estará el torero zaragozano Cristiano Torres.
Este es el programa completo de la Feria Taurina del Pilar
- Sábado 4 de octubre. Novillos de Toros de Brazuelas para El Mene, Tomás Bastos y Julio Norte.
- Domingo 5 de octubre. Corrida concurso. Toros de Concha y Sierra, Partido de Resina, Villamarta, Murteira Grave, Peñajara de Casta Jijona e Ignacio Pérez-Tabernero para Rafaelillo, Antonio Ferrera y Javier Castaño.
- Lunes 6 de octubre. Erales de Bernardino Píriz para David Sejas, Miguel Remiro y Ángel Alarcón.
- Martes 7 de octubre. Novillos de Ignacio Pérez-Tabernero para Pedro Andrés, Joselito de Córdoba y Daniel Artazos, que debuta con picadores.
- Miércoles 8 de octubre. Toros de La Palmosilla para Fernando Adrián, Borja Jiménez y Tomás Rufo.
- Jueves 9 de octubre. Toros de Jandilla, Hermanos García Jiménez y Domingo Hernández para Sebastián Castella y Aarón Palacio, mano a mano.
- Viernes 10 de octubre. Toros de Núñez del Cuvillo para Morante de la Puebla, José María Manzanares y Cristiano Torres, que toma la alternativa.
- Sábado 11 de octubre. Toros de Juan Pedro Domecq para Alejandro Talavante, Roca Rey y Tristán Barroso.
- Domingo 12 de octubre. Toros de Pincha para Alberto Álvarez, Román y José Fernando Molina.
- Lunes 13 de octubre. Toros de Sánchez y Sánchez para Sergio Galán, Diego Ventura y Lea Vicens.
Todas las corridas están programadas para las 17.30 horas.
Festejos populares
Además, la Feria del Pilar está compuesta por seis festejos populares donde se verán las caras los mejores especialistas nacionales e internacionales. Hay programados concursos de emboladores y recortes con toros de fuego y los campeonatos de España Goyesco de Recortes, Roscaderos y Recortadores con Anillas.
También el coso acoge cada mañana a las ocho la tradicional suelta de vaquillas. El público podrá disfrutar de los clásicos quiebros, revolcones y volteretas protagonizados por los más valientes que salten al ruedo. Un año más, una cita imprescindible dentro de la programación de las Fiestas del Pilar del domingo 5 al lunes13 de octubre.
