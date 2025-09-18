El Espacio Zity agota las entradas para otro de sus conciertos
El recinto de Valdespartera se llenará la primera noche de su apertura, el 3 de octubre
El Espacio Zity de las Fiestas del Pilar calienta motores y lo hace con una noticia que confirma la expectación que levanta cada año, Rels B ha agotado las entradas para su concierto en el escenario principal el 3 de octubre a las 22.00 horas. El fenómeno del mallorquín ha vuelto a demostrar su tirón, convirtiendo la primera noche del recinto de Valdespartera de Zaragoza en un lleno absoluto semanas antes de levantar el telón.
El artista atraviesa uno de los capítulos más brillantes de su trayectoria. Tras seis noches de ‘sold out’ en México, superar los 26 millones de oyentes mensuales en Spotify y firmar uno de los himnos del verano con 'TU VAS SIN (FAV)', Rels B llega a Zaragoza consolidado como un referente global de la música urbana.
Su concierto en el Zity promete ser un repaso por los grandes éxitos que lo han llevado a lo más alto, con temas como 'Lo que hay x aquí', 'Cómo dormiste?' o 'La vida sin ti'. Este concierto servirá además como pistoletazo de salida a las diez noches consecutivas del Zity, que este año vuelve a reforzar su papel como epicentro musical y de ocio de las Fiestas del Pilar.
El programa completo
El festival, que celebrará su edición más ambiciosa del 3 al 12 de octubre, reúne a algunas de las figuras más destacadas del panorama nacional e internacional. Junto a Rels B, por el escenario del Recinto de Valdespartera pasarán artistas como Melendi (4 de octubre), Manuel Carrasco (5 de octubre), Cruz Cafuné + De La Rose (6 de octubre) Dani Fernández + Siloé + Lori Meyers + Vera Fauna (7 de octubre), Duki (8 de octubre), Morad (9 de octubre), JC Reyes (10 de octubre) o Mikel Izal + Miss Cafeína (11 de octubre). Todavía quedan disponibles entradas en la web, excepto Melendi, que agotó sus entradas hace meses.
Con este nuevo 'sold out', el Zity vuelve a demostrar su enorme poder de convocatoria y su capacidad para reunir, año tras año, a miles de personas en torno a una programación de primer nivel que ya es un referente indiscutible en el panorama musical español.
