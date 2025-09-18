¿Qué se podrá comer en el Festival de Food Trucks estas Fiestas del Pilar 2025?

La amplia oferta gastronómica es una de las señas de identidad de las Fiestas del Pilar 2025. Todos los años, zaragozanos y visitantes se dan cita en diversos espacios buscando disfrutar de los alimentos y sabores que ofrecen. Todo un viaje culinario que siempre sorprende con nuevas propuestas.

La VIII edición del Festival de Food Trucks ya ha dado a conocer algunos detalles sobre las propuestas que habrá para estas Fiestas de Pilar en Zaragoza. El festival que se celebra en el parque de San Pablo Río Ebro, junto a la ribera, contará con un espacio similar al del año pasado.

El Festival de Food Trucks en esta ocasión empezará el 2 de octubre y llevará un horario de 12 de la mañana hasta la madrugada (00.30 horas de domingo a jueves y 2.30 horas viernes y sábados). Durante estos días, serán diversas las actividades y actuaciones que se llevaran a cabo en sus diferentes espacios. Entre otras cosas, hasta el 13 octubre por sus escenarios pasarán una docena de Djs y habrá más de 30 conciertos.

Estas son las food trucks confirmadas

La mejor comida callejera de las Fiestas del Pilar se podrá degustar en las food truck que se instalarán en el paseo Echegaray y Caballero, junto a la ribera del Ebro. Al igual que el año pasado, habrá 22 puestos. Estos son los establecimientos confirmados hasta ahora y sus propuestas:

Sabor a Pirineo: huevos rotos de gallinas felices con ocho toping diferentes, patatas naturales con salsa brava casera o con alioli y perejil, nuguets caseros de pollo, nachos con guacamole y pico de gallo y patatas XXL.

Smoked Pulled: pulled pork de cerdo duroc de Teruel cocinada a baja temperatura, desmechada, macerada con salsa de especias y regada con salsa bbq. Además, está servida en un tierno pan brioche y acompañada con una mezcla de hortalizas frescas.

Grosso Napoletano: pizza margarita, prosciutto e funghi, diavola, pizza quatro k, pizza de nutella y pizza de pistacho.

Dreams: clasico dog (hot dog con pan tierno y salsas a elegir), pepi dog (hot dog con pan tierno, pepinillo, cebolla crujiente y salsas a elegir), bacon dog (hot dog con pan tierno y mermelada onion-bacon), cheetos dog (hot dog con pan tierno, salsa cheedar y toping de cheetos), baby chips dog (trocitos de salchichas y chips artesanas) y chips artesanas (patatas chips artesanas de corte grueso en cono con posibilida de añadir toppings).

The Veggie Point: pita falafel, pita ranchera, hummus libanés, plato veggie combo, nachos nadaquever, cookies, chips vegetales y barritas energéticas.

Wok On Fayah: noodles teriyaki (noodles de trigo con mix de verduras, champiñones y salsa casera de soja con pollo o con dos rollitos), noodles pad thai (noodles de trigo con miz de verduras, cacahuetes y salsa de tamarindo con limón, con pollo o dos rollitos), thai chicken (pollo frito con patatas, mayo de curry rojo tailandés, cilantro y limón), rollitos primavera (rollitos primavera rellenos de verduras con salsa sweet-chilly) y bravas thai (patatas fritas con mayonesa de curry rojo, picante y cilantro).

Foodverzo: philly cheesesteak (bocadillo estilo hoagie americano, ternera finamente cortada, cebolla grillada con mantequilla clarificada, provolone, salsa cheddar y salsa fdvzo), geisha (sandwich estilo japonés, ternera picada rebosada en panko, bacon fat, ensalada dinamita y queso philadelphia), patatas bravas y patatas premium.

Bye Bye Blat: burger ternera, burger vegana, bravas, fingers y croquetas.

Gala Urban Food: porchetta de cabra 160 gramos (porchetta, queso cabra, mayonesa, mostaza y miel y cebolla caramelizada), porchetta jarck de 160 gramos (porchetta, queso jack monterrey, mayonesa, mostaza y miel y cebolla caramelizada), porchetta de pimientos de 160 gramos (porchetta, pimientos al horno, cebolla crujiente con su salsa especiada), patatas chips y menu porchetta 160 gramos + chips.

Molarepa: arepa de queso amarillo, arepa de bacon y queso, arepa pelua (ternera mechada con queso amarillo), arepa reina pepiada (pollo con aguacate, cilantro y mayonesa), arepa mixta (pollo, ternera, queso amarillo, aguacate, cilantro y mayonesa), papas locas y patatas fritas.

Salxixica: clásico XXL (salchichas brawstwurst o cervela ahumada en madera de haya y pan de cristal), quesito XXL (salchicha cervela ahumada en madera de haya con salsa cheddar, bacon beats y polvo de parmesano en pan de cristal), barbacoa lovers XXL (salchicha brawstwurst ahumada en madera de haya con salsa barbacoa, bacon beats y cebolla crujiente) y plato degustación (salchichas XXL cervela y brawstwurst ahumadas en madera de haya).

Calamares La Lila: bocadillo de calamares o ración de calamares.

Seixis: pistacho de bronte (tarta de queso elaborado 100x100 con pistachos de bronte de calidad máxima sabroso y preciado con base de galleta casera seixis), original seixis (tarta de queso cremosa de elaboración casera con el punto de cocción perfecto haciendo resaltar textura y sabor natural con base de galleta artesana al más puro estilo seixis) y raffaello suave e irresistible (raffaello, con su almenda y chocolate balcno, sobre base de galleta seixis).

Este es el cartel completo del festival

Además de toda la propuesta culinaria, todavía faltan por anunciar varios puestos, las food trucks también han anunciado un cartel repleto de conciertos, actividades y djs. Estos son los conciertos por días: