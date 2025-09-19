Juan Magán también se apunta al 'sold out' en el Espacio Zity
El artista actuará la noche del 13 de octubre tras el concierto de JC Reyes
El fenómeno Zity sigue batiendo récords durante las Fiestas del Pilar. Tras anunciar ayer el 'sold out' del concierto de Rels B, hoy es Juan Magán quien se suma a esta lista de éxitos colgando también el cartel de entradas agotadas para su esperada sesión de la madrugada del viernes 10 de octubre.
El creador de hits como ‘Bailando por ahí’, ‘He llorado (como un niño)’ o ‘Ella no sigue modas’ sigue demostrando por qué se ha ganado el título de ‘rey del electrolatino’. Con más de dos décadas en la cima, Juan Magán ha sabido reinventarse y mantener un lugar privilegiado en las pistas de baile de todo el mundo. Zaragoza lo sabe bien: en cada visita, el público responde con una entrega total, y después del éxito del año anterior, este 2025 no iba a ser la excepción.
La noche de JC Reyes
El viernes 10 de octubre, Juan Magán actuará tras el concierto de JC Reyes, uno de los artistas urbanos más destacados del momento y autor de temas como ‘Fardos’ y ‘Goteras’. Será la primera vez que JC Reyes se suba al escenario del Zity, en una de las noches más señaladas de las Fiestas. Las entradas para su concierto todavía están disponibles en espaciozity.es.
El Zity 2025 encara así su edición más ambiciosa, sumando ya tres sold out (Melendi, Rels B y Juan Magán) y rozando el lleno en otros conciertos como el de Dani Fernández, Siloé, Lori Meyers y Vera Fauna (7 octubre).
El festival ha apostado por una programación diversa y de primer nivel durante 10 noches consecutivas, reforzando su papel como uno de los grandes referentes musicales durante las Fiestas del Pilar.
