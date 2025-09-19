Los pisos turísticos rozan el lleno para Pilares mientras los precios suben hasta los 1.300 euros... la noche

Quien quiera pasar una noche -o varias- en Zaragoza durante las Fiestas del Pilar y no disponga de una casa o un alojamiento ya reservado lo tiene cada vez más complicado. A la oferta de habitaciones de los hoteles se ha sumado en los últimos años la de las viviendas de uso turístico, una opción que muchos viajeros buscan. En estos momentos, casi no quedan opciones para dormir en Zaragoza la noche del día 11 al 12 de octubre y lo que hay tiene precios estratosféricos.

Un rápido vistazo en las principales páginas en las que se alquilan este tipo de alojamientos da cuenta de ello. Para la noche del 11 al 12 de octubre, los precios de los pisos que quedan libres llegan a alcanzar los 1.400 euros por un día de estancia por una vivienda cerca del Mercado Central. Eso sí, con capacidad para once personas, lo que abarata mucho la factura. Otras opciones que rondan precios similares rozan los 900 euros para un piso para cinco, aunque las hay más baratas todavía disponibles.

La oferta, eso sí, es diversa y los precios varían mucho. Hay quienes van incrementándolos en función de la demanda y hay quienes prefieren dejarlos fijos para evitarse complicaciones en la gestión. Pero lo que es común a todos es la alta demanda. "Las Fiestas del Pilar, junto a la FIMA (Feria Internacional de Maquinaria Agrícola), que se celebra cada dos años, son las épocas más fuertes para nosotros", explican desde Apartamentos Zaragoza, que gestionan más de una 20 de pisos en la capital aragonesa.

Lleno en solo tres días

Según explican, las reservas se abren siempre seis meses antes de la fecha que se quiera solicitar. "Y para el fin de semana del Pilar (10, 11, 12 y 13 de octubre) se agotó todo en tres o cuatro días", aseguran. El fin de semana del pregón, por su parte, también se completó hace "tres o cuatro meses". "Y hace un mes comenzaron a llenarse las fechas disponibles entre semana", dicen. En su caso, el precio de los pisos más pequeños de los que disponen los alquilan por entre 120 y 150 euros la noche, en función de si están más céntricos o menos.

Cada año, no obstante, varía en función de cuándo cae el día 12 y, por tanto, dependiendo de si hay puente festivo o no, las reservas se agotan antes o después. Este año, sí que hay puente, pero al ser el día 12 un domingo y caer el festivo en lunes, se ha notado menos. "Eso sí, el día 12 restringimos las salidas y entradas a nuestros pisos porque es muy complicado de gestionar. El día del Pilar el centro está lleno, es difícil acercarse hasta a limpiar", explican los gestores de esta web. Es decir, en su caso -y en muchos otros- aquellos que quieran pasar el fin de semana de la Ofrenda en la capital aragonesa deberán estirar su estancia hasta el lunes.

Con respecto al perfil de las personas que alquilan las viviendas de uso turístico, desde el sector afirman que es muy variado. Existen grupos grandes de trabajadores de, por ejemplo, compañías teatrales que vienen a actuar, técnicos y otro tipo de profesionales que vienen hasta la capital aragonesa para sacarse un extra. También hay familias, grupos de amigos -que buscan sobre todo pisos grandes- y personas "que aunque vivan a 50 kilómetros de Zaragoza, la noche previa a la Ofrenda prefieren dormir aquí para poder cambiarse aquí y no venir en coche ya preparados para pasar ante la virgen". Con respecto a los visitantes internacionales, informan estas mismas fuentes, los más habituales son los franceses.

En función del objeto de la visita, eso sí, los clientes buscan pisos más grandes o más pequeños y unas ubicaciones u otras. Las personas que vienen a trabajar suelen preferir alojamientos más apartados del centro y alejados del bullicio de las fiestas, mientras que los que vienen para la Ofrenda o para disfrutar del ocio nocturno de los Pilares buscan viviendas cuanto más cerca del centro mejor.