Cuenta atrás: los escenarios más multitudinarios de las Fiestas del Pilar toman forma

Quedan menos de dos semanas para que Paula Ortiz, Pilar Palomero y Javier Macipe den inicio a las Fiestas del Pilar con su pregón desde el balcón del ayuntamiento. Para entonces ya tendrá que estar todo preparado y a punto para que cientos de miles de personas puedan disfrutar. Y para llegar a tiempo, el trabajo durante estas semanas está siendo frenético en los distintos espacios que más gente reciben.

En el recinto ferial de Valdespartera, las carpas del Espacio Zity ya dominan el paisaje, aunque todavía no ha terminado el montaje de las infraestructuras, una tarea que comenzó el pasado 1 de septiembre y que se prevé que culmine el próximo miércoles. A partir de entonces comenzará a instalarse la decoración y todos los sistemas técnicos y electrónicos necesarios.

Durante estas semanas, el momento más complicado ha sido el ensamblaje de la carpa principal debido a sus dimensiones nada desdeñables. Es la más grande de Europa de este tipo y ya se agrandó el año pasado. Tiene 155 metros de largo y capacidad para 20.000 personas y, como se hizo en 2024, su escenario se ha orientado hacia la autovía para minimizar las afecciones por ruido a los vecinos de Valdespartera. También se volverá a colocar el muro acústico situado justo detrás de las tablas.

Espacio Zity

No obstante, este año también habrá novedades en el principal recinto de ocio de las Fiestas del Pilar. En concreto, según explican desde la organización del Espacio Zity, se va a potenciar mucho la decoración de la segunda carpa y "el escenario va a tener una iluminación muy potente, además de una pantalla led". Asimismo, se va a habilitar "un gran punto de encuentro -denominado La Isla By Endesa- en el espacio desde el que se lanzará música de baile y contenido de vídeo a través de sus pantallas circulares de LED".

Al mismo tiempo, ya han comenzado a llegar los suministros de bebidas para que el próximo 3 de octubre pueda comenzar la fiesta. Para los más rezagados que todavía no hayan comprado entradas que sepan que no hay disponibles para los conciertos de Rels B, el primer viernes, Melendi (sábado 4), la verbena de Juan Magán (10 de octubre) y están también a punto de agotarse las del concierto del día 7 de octubre de Lori Meyers, Dani Fernández, Siloé y Vera Fauna.

Pantallas gigantes para ver el pregón

Pero durante estos Pilares no solo va a haber novedades en los espacios cerrados, también en los escenarios abiertos. Así, por primera vez, el pregón podrá seguirse desde el Escenario de la Estación del Norte y también desde el de las Food Trucks del parque de San Pablo, así como en el propio Espacio Zity. El objetivo es conseguir que haya zaragozanos que opten por estos espacios para seguir el discurso que da inicio a las fiestas y evitar que se sature la plaza del Pilar. El año pasado ya se intentó algo similar en la plaza Salamero, pero al ser un espacio que carece de cualquier tipo de programación, apenas contó con visitantes.

Las food trucks

Y precisamente las food trucks del paseo Echegaray se han convertido en uno de los espacios más frecuentados durante las Fiestas del Pilar, llegando incluso a cortar el tráfico en los días fuertes debido a la gran afluencia de público. Este espacio ya consolidado en el programa de fiestas desveló hace tan solo dos días su cartel de artistas, entre los que figuran los Mojinos Escozios, Artistas del Gremio, Copacabana, el DJ Alex Curreya y Modelo entre otros muchos grupos de tributos.

El escenario y el recinto de las food trucks comenzaron a montarse ya hace algunos días y en estos momentos los trabajos se encuentran al 70% de su ejecución. Entre los puestos de comida que estarán presentes este año están Ternasco Kebab, Grosso Napoletano, Sabor a Pirineo (100% sin gluten), Molarepa, Birolla Meat Bar, Carniceros Viajeros, Nola Smoke, The Ox Cenando Con Pablo y Jenkins. En total, habrá 22 furgonetas desde las que se venderán todo tipo de recetas, seis de las cuales ofrecerán platos vegetarianos y otras siete para celiacos.

Poco a poco, la ciudad va transformándose para acoger en sus calles a cientos de miles de personas dispuestas a disfrutar de las fiestas. Los escenarios municipales como los de la plaza del Pilar, la Estación del Norte y el Parque Grande, comenzarán a montarse también en los próximos días. Lo último será la estructura de la Virgen del Pilar sobre la que el día 12 de octubre se colocarán siete millones de flores.