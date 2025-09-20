Sederías Natalia, el alma de Aragón en cada puntada: “A mí me dicen, Natalia yo quiero ir de pobre, de faena"

Cada 12 de octubre es un día muy especial para todos los zaragozanos y zaragozanas, porque tiene lugar la tradicional ofrenda de flores a nuestra Virgen del Pilar. Para esta ocasión muchas familias se visten con el traje regional aragonés, y entre la multitud de tiendas en los que podemos encontrarlos, muchos de ellos confían en Sederías Natalia, con 50 años de historia en el barrio de Torrero.

“La sedería nació hace 50 años en el barrio de Torrero. Mi madre montó una mercería y ella, con sus máquinas de coser, sin saber ni haber aprendido en ningún sitio, empezó a hacer el traje que en aquellos momentos se llevaba”. Cuenta Pilar, hija de Natalia y actual dueña de esta pequeña pero tan especial tienda del barrio.

El traje tradicional aragonés también cambia según las modas, aunque siempre guarda su esencia tan importante. “Mi madre hacía el traje con chorreras de las mujeres, con las puntillas, con plisados detrás, el de dama, que en aquella época es el que más llevaba todo el mundo, y con lentejuelas, lo que se llevaba entonces”. No solo hacía a mujeres, sino que también confeccionaba para los hombres. “De caballero lo mismo, el de terciopelo, con lentejuelas, con las fajines en rojo, el cachirulo rojo y negro, que ahora lo llevamos en el cuello”.

La historia de Aragón también se viste

El traje regional aragonés tiene su origen en las indumentarias que usaban los habitantes del campo en Aragón, especialmente entre los siglos XVIII y XIX. No solo para trabajar sino también para ocasiones festivas y religiosas. “Soy muy de la enciclopedia aragonesa, porque hay muchas fotografías antiguas, que es de donde recopiló casi todo lo que hacemos, aunque hay gente que te pide cosas que no son tan aragonesas como querríamos”. Nos confiesa Pilar.

“Yo por ejemplo, siempre recomiendo a la gente, no ir toda del mismo color, sobre todo la gente antiguamente lo que hacía era que se ponía lo que tenía en casa, no había para comer, o sea la gente no iba toda del mismo color”.

Interior de Sederías Natalia / PABLO IBÃÃEZ

Hay dos variantes del traje regional aragonés: de faena o de mudar. Que sería lo mismo ir de campesina o de gala respectivamente. Las dos variantes del traje son muy pedidas pero las clientas de Sederías Natalia lo tienen claro. “A mí me dicen, yo quiero ir de pobre, de campesina”.

Trajes regionales de mudar o de faena

Cada variante es especial y tiene sus telas o sus detalles. Según Pilar, que lleva vistiendo toda su vida a las zaragozanas tiene que ser. "El de campesina, tiene que ser, de abajo arriba: alpargata, medias, calzones sobre todo, que eran las bragas de antiguamente, las enaguas, se llevaban siete refajos, pero como la gente no quiere ponerse tanto refajo, lo que vendemos son los ahuecadores, porque sobre todo hay que darle protagonismo a la falda. La falda tiene que ser de algodón o percal. hay que llevar delantal, justillo, corpiño o chaleco, que tiene que ir por dentro de la falda, porque era el sujetador para sujetar el pecho antiguamente, la camisa de algodón blanca o negra, como la quieran llevar, y encima del justillo siempre hay que cubrirse con una manteleta, una pañoleta, pero siempre rústica, o sea una indiana, algo que no lleve flecos, para ir al campo no podía molestarles nada. Si no llevamos un buen moño en la cabeza, hay que cubrírsela con un pañuelo, que en teoría el pañuelo era antiguamente para no mancharte el pelo de polvo, de las labores de casa o lo que sea”.

Fachadas de Sederías Natalia / PABLO IBÃÃEZ

Mientras que así debería ser el de muda o también llamado el de gala. Que es una variante del de campesina. "El traje de mudar, de abajo arriba es: zapatos, hay muchas clases de zapatos, la media, la ropa interior igual, el calzón y la enagua, los refajos que la gente no los lleva ahora, pues ponemos el ahuecador, una falda que puede ser brocada, de tafeta, de seda sin delantal, y el corpiño que era igual que el sujetador, la camisa negra para mudar, la camisa siempre negra, a no ser que lleves un justillo y podemos permitirnos una camisa blanca con un bobiné y el mantón de manila o mantón de seda".

Cada día, más cerca de vestir los espectaculares trajes regionales de Aragón, Pilar nos cuenta curiosidades a tener en cuenta sobre él. "Los calzones, parece una tontada pero los calzones no los lleva casi nadie, los calzones hay que llevarlos porque es la ropa interior", comenta entre risas. Y otra cosa que han observado desde su local es que los chicos cada año se visten más. "La gente se va vistiendo cada día mejor y la gente joven sobre todo, es asombroso. Los chicos que ahora se están animando, si no es bien porque acaban de tener un niño y ya quieren ir toda la familia vestida, que es cuando más se animan, o los bailadores". Aunque los pedidos le llegan casi de todas partes gracias a sus redes sociales y lo que más les gustaria es que no decaiga el traje, que según ella, esta muy arraigado a la historia Aragón.