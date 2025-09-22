El cantante recién casado por segunda vez que hará vibrar a Zaragoza con un concierto gratuito

Las Fiestas del Pilar están a la vuelta de la esquina. Zaragoza se prepara para vivir su semana grande con un sinfín de actividades para todos los públicos distribuidas por toda la ciudad. Los conciertos de la Plaza del Pilar son uno de los eventos más esperados por los zaragozanos y suelen abarrotarse desde bastante antes que empiece el espectáculo.

Naiara, el Padre Guilherme, Pablo López, Leire Martínez, Álvaro Mayo, Marlon y los 40 Independance serán los grandes protagonistas de las Fiestas del Pilar en el escenario gratuito más multitudinario, junto a Tako, que interpretará el Somos pocos minutos antes de la traca final de fuegos artificiales.

El calendario pilarista tiene marcado en rojo varias fechas dentro de la semana grande de la capital aragonesa. El sábado 4 es una de ellas, con el estallido de las Fiestas del Pilar en el multitudinario pregón desde el Ayuntamiento de Zaragoza. Javier Macipe, Paula Ortiz y Pilar Palomero serán los pregoneros de este 2025. Después del pregón, la fiesta continúa en la Plaza del Pilar con el concierto de Pablo López, un artista que se ha casado por segunda vez en los últimos días.

Así fue la gran boda

Dos meses después de la íntima celebración de su enlace, el cantante Pablo López y su mujer, Laura Rubio, han vuelto a pasar por el altar en una ceremonia por todo lo alto en la localidad gaditana de Alcalá del Valle.

A diferencia del primer enlace, en esta ocasión y contra todo pronóstico, el malagueño sí ha querido compartir su felicidad con los medios apostados a las puertas de la finca en la que ha tenido lugar el evento.

Pablo López tras su segunda boda / Leandro Wassaul

Minutos después de repetir el "sí, quiero", el artista y su mujer aparecieron ante la prensa para agradecer su presencia y compartir sus primeras impresiones.

"Sabéis cómo somos. Es natural, sencillo, es simplemente amor, familia, amigos, libertad y amor", dijo el intérprete de El patio.

Su flamante mujer, de aire tímido y discreto, desveló su vestido: un dos piezas moderno y romántico, con corpiño de encaje floral, escote corazón y tirante caído, acompañado de una falda de corte sirena con cola. En el cabello, una corona de flores blancas con velo vaporoso. El ramo fue un detalle muy especial: un bouquet de biznagas, la flor típica de Málaga, en homenaje a su marido.